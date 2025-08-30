Tarifele lui Trump, declarate nelegale în mare parte. Miliarde de dolari ar putea fi returnate, dar efectele rămân în așteptare

O curte federală de apel din SUA a decis, cu o majoritate de 7–4, că cele mai multe dintre tarifele impuse de președintele Donald Trump nu sunt autorizate de lege, marcând cea mai puternică lovitură juridică de până acum pentru regimul său tarifar „global”. Hotărârea se sprijină pe doctrina „major questions”, potrivit căreia, în lipsa unui mandat clar din partea Congresului, executivul nu poate adopta măsuri economice de amploare precum tarife generalizate. Totuși, instanța a amânat intrarea în vigoare a deciziei până în octombrie, pentru a permite un eventual demers la Curtea Supremă, notează AP.

Ce a decis instanța și ce înseamnă „major questions”

Judecătorii Curții de Apel pentru Circuitul Federal au stabilit că președintele a depășit limitele conferite de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), o lege din 1977 care permite măsuri economice în situații de urgență, dar care nu împuternicește explicit Casa Albă să impună tarife pe scară largă. Majoritatea a descris tarifele ca fiind „neanunțate” și „transformatoare” ca amploare și a concluzionat că, în asemenea cazuri, este nevoie de o delegare clară din partea Congresului.

Decizia menține, deocamdată, tarifele în vigoare până la termenul indicat de instanță în luna octombrie, pentru a lăsa timp administrației să solicite suspendarea hotărârii și eventuală sesizare a Curții Supreme. Asta înseamnă că importatorii continuă să plătească, dar tabloul juridic se poate schimba rapid în funcție de următorii pași procedurali.

Ce tarife sunt vizate și ce rămâne în picioare

Cazul vizează două pachete-cheie: tarifele „reciproce” aplicate pe scară largă aproape tuturor partenerilor comerciali și tarifele motivate prin „urgența” legată de traficul de fentanyl, migrație și alte amenințări. Instanța a conchis că IEEPA nu oferă suport pentru un asemenea regim tarifar generic. Alte tarife impuse în baza altor legi (de exemplu, cele legate de securitate națională sau de comerț neloial, în afara IEEPA) nu sunt atinse direct de această hotărâre.

În paralel, există procese conexe, inclusiv un dosar la Washington, D.C., intentat de două companii din Illinois, în care un judecător federal a decis că IEEPA nu autorizează deloc tarifele; cauza este acum în apel. Convergența acestor spețe crește șansele ca problema să ajungă rapid pe rolul Curții Supreme, pentru o clarificare definitivă a limitelor puterii executive în materie comercială.

Banii la mijloc: rambursări posibile și calendarul incert

Pentru mediul de afaceri, miza imediată este financiară. Încasările din tarife au fost consistente în 2025, iar un verdict final împotriva acestora ar deschide calea unor cereri de restituire de ordinul miliardelor de dolari. Deocamdată, însă, orice rambursare este teoretică: efectele hotărârii sunt amânate până în octombrie, iar dacă administrația obține o suspendare sau Curtea Supremă acceptă cazul, statu-quo-ul tarifar poate continua până la pronunțarea finală.

În acest context, importatorii sunt sfătuiți să țină evidențe riguroase ale taxelor achitate și să pregătească documentația necesară pentru eventuale solicitări de restituire. Practic, companiile trebuie să fie pregătite pentru ambele scenarii: fie o rambursare parțială sau substanțială, fie menținerea schemelor actuale până la o decizie definitivă la vârful sistemului judiciar american.

Ce urmează: către Curtea Supremă și clarificarea puterilor executive

Administrația a semnalat că va contesta hotărârea, iar juriștii anticipează o bătălie la Curtea Supremă, care ar putea fixa, pentru anii ce vin, granița dintre politica comercială a Congresului și puterile de urgență ale executivului. În paralel, dosarul companiilor din Illinois înaintează în apel, ceea ce sporește presiunea pentru o soluție unitară.

Până atunci, companiile rămân prinse între obligația de plată și speranța unei rambursări ulterioare. Pentru consumatori și piețe, incertitudinea juridică menține presiunea asupra prețurilor importurilor și asupra relațiilor comerciale cu parteneri-cheie ai Statelor Unite. Dacă decizia va rămâne definitivă, este probabilă o reevaluare a acordurilor negociate sub „umbrela” tarifelor și o repoziționare a strategiei comerciale federale.