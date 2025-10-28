Donald Trump declară „sfârșitul războaielor consolelor” într-o postare bizară pe X. Cum vrea președintele american să facă pace între gameri după ce se laudă că a rezolvat conflictele mondiale

O imagine generată cu AI îl arată pe președintele american salutând drapelul în armura lui Master Chief din Halo, în timp ce Casa Albă vorbește despre „puterea jucătorilor”.

Președintele Donald Trump a stârnit din nou controverse online după ce contul oficial al Casei Albe a publicat duminică o imagine generată cu ajutorul AI, în care liderul american apare purtând armura legendarului personaj Master Chief din seria Halo, ținând o sabie energetică și salutând un drapel american cu doar 40 de stele.

În fundal apare Casa Albă, însă cu aripa estică intactă, deși aceasta fusese demolată anterior.

Postarea, însoțită de mesajul „Power to the Players” („Puterea jucătorilor”), citează un anunț recent al GameStop, care declarase ironic că „războaiele consolelor s-au încheiat” după ce s-a confirmat că seria Halo va ajunge pe platforma PlayStation în 2026.

De la „pace mondială” la „pacea gamerilor”

Gestul vine în contextul în care Trump pare să-și intensifice campania pentru a fi considerat un „promotor al păcii globale”, după ce a afirmat că ar fi „încheiat șapte războaie” în timpul mandatului său.

Cu toate acestea, „războiul consolelor” pare a fi doar o invenție simbolică adăugată la lista de realizări pe care președintele o invocă frecvent.

În realitate, administrația sa a fost criticată pentru acțiuni contradictorii: redenumirea Departamentului Apărării în „Departamentul Războiului”, semnarea unui ordin executiv controversat care restrânge drepturile opozanților politici și continuarea politicilor dure privind imigrația, ce au dus la separarea familiilor la graniță și la proteste masive în marile orașe americane.

Reacții online și efecte neașteptate pe bursă

Postarea a devenit rapid virală și a provocat reacții amestecate. Mulți utilizatori au ironizat ideea că „războaiele consolelor”, rivalitatea istorică dintre fanii PlayStation, Xbox și Nintendo, ar fi fost „rezolvate” de un decret prezidențial.

Alții au speculat că totul face parte dintr-o campanie de imagine care vizează tinerii jucători, o categorie de public dificil de atras politic.

Între timp, acțiunile GameStop au înregistrat o creștere bruscă imediat după viralizarea postării, iar forumul Reddit r/WallStreetBets, asociat fenomenului „meme stocks”, a fost inundat de mesaje entuziaste care speculau despre un posibil nou val de creștere rapidă a valorii acțiunilor companiei.

Deși mesajul Casei Albe pare mai degrabă o glumă digitală decât o declarație politică, combinația dintre politică, gaming și AI a reușit din nou să atragă atenția globală asupra felului în care cultura internetului poate intersecta comunicarea oficială, chiar și la cel mai înalt nivel al puterii.