Acord final pentru vânzarea TikTok către SUA, detaliile vor fi consfințite de Trump și Xi la întâlnirea din Coreea

Statele Unite și China au ajuns la un „acord final” privind viitorul versiunii americane TikTok, potrivit secretarului Trezoreriei, Scott Bessent. Oficialul a spus că tranzacția a fost parafată la Madrid și că urmează să fie „consfințită” de Donald Trump și Xi Jinping la întâlnirea programată joi, în Coreea.

Ce prevede în linii mari înțelegerea pentru TikTok

Bessent nu a oferit detalii complete, dar a precizat că acordul face parte dintr-un cadru mai larg de negociere comercială dintre Washington și Beijing, ce urmează să fie discutat de cei doi lideri în zilele următoare. Surse publice converg asupra faptului că versiunea americană a TikTok ar urma să fie transferată către un vehicul cu acționariat preponderent american și internațional, în timp ce ByteDance și investitorii chinezi ar deține sub 20%. Evaluarea tranzacției este estimată la circa 14 miliarde de dolari.

Un element-cheie este controlul asupra algoritmului: supravegherea ar urma să treacă la noii investitori, care ar controla șase din cele șapte locuri în consiliul de administrație, măsură aliniată cu cerințele de securitate națională formulate în ultimii ani în SUA.

Cum s-a ajuns aici și ce urmează

Drumul până la acest punct a inclus o lege adoptată în 2024, când la Casa Albă se afla Joe Biden, ce impunea vânzarea activelor TikTok din SUA sau interzicerea aplicației; punerea în aplicare a fost amânată de mai multe ori după revenirea lui Donald Trump la președinție, pentru a lăsa loc negocierilor. Pe 25 septembrie, Trump a semnat un ordin executiv care a deschis explicit calea pentru o înțelegere de tip „nou acționariat majoritar american”.

Bessent a declarat, într-un interviu la CBS „Face the Nation”, că „toate detaliile au fost puse la punct”, iar finalizarea oficială este așteptată joi, când Trump și Xi se întâlnesc în Coreea în marja turneului asiatic al președintelui SUA. Politico notează că în același pachet de discuții intră și un „framework” de dezescaladare comercială – de la posibile relaxări privind tarifele până la cooperare pe lanțuri critice și agricultură.

Rămân încă necunoscute public detaliile despre componența exactă a noului consorțiu și calendarul transferului operațional. Totuși, semnalele oficiale indică faptul că anunțul de joi ar putea fixa parametrii finali ai tranzacției și ai guvernanței algoritmice pentru piața americană, cu impact direct asupra utilizatorilor și industriei social media din SUA.