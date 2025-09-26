Donald Trump aprobă vânzarea a 80% din TikTok către investitori americani

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care 80% din operațiunile TikTok din SUA vor fi transferate către un consorțiu de investitori americani. Măsura, anunțată pe 26 septembrie 2025, pune în aplicare o lege votată de Congres la propunerea fostului președinte Joe Biden, care prevedea oprirea activității aplicației chinezești pe teritoriul american dacă nu era cedat controlul către entități din Statele Unite. Decizia marchează un moment major în disputa economică și tehnologică dintre Washington și Beijing, dar și o schimbare profundă pentru cei aproximativ 180 de milioane de utilizatori americani ai platformei.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, compania americană rezultată va fi evaluată la aproximativ 14 miliarde de dolari, mult sub valoarea globală a ByteDance, estimată la circa 330 de miliarde. Consorțiul de investitori include nume sonore: Oracle, prin cofondatorul Larry Ellison, va furniza infrastructura de cloud și va supraveghea operațiunile, iar printre finanțatori se numără și magnatul media Rupert Murdoch, precum și Michael Dell, CEO-ul Dell Computers.

Trump a precizat că a ajuns la o înțelegere directă cu președintele chinez Xi Jinping, prin care investitorii americani vor primi și o „copie licențiată” a algoritmilor care stau la baza aplicației. În realitate, această „copie” reprezintă acces la mai multe module de inteligență artificială esențiale pentru funcționarea TikTok. Noua structură va fi condusă de un consiliu de administrație cu șapte membri, dintre care șase vor fi americani, inclusiv experți în securitate cibernetică și securitate națională.

Această mutare are ca scop separarea completă a versiunii americane de aplicația care operează în restul lumii, un pas considerat necesar pentru protejarea datelor utilizatorilor americani și pentru reducerea riscurilor de spionaj.

Implicații politice și economice

Ordinul executiv semnat de Trump reprezintă culminarea unui lung proces politic început în 2024, când administrația Biden a promovat legea care condiționa funcționarea TikTok în SUA de transferul proprietății. Pentru Donald Trump, măsura are și o componentă strategică internă: președintele a recunoscut că platforma l-a ajutat semnificativ în câștigarea alegerilor prezidențiale din 2024, fiind un canal major de comunicare cu alegătorii tineri.

Din perspectivă economică, tranzacția confirmă interesul Statelor Unite de a păstra sub control tehnologiile digitale cu impact masiv asupra populației. Comparativ, Meta – compania care deține Facebook și Instagram – are o evaluare de aproximativ 1.800 de miliarde de dolari, ceea ce face ca noua entitate TikTok SUA să fie relativ modestă ca valoare, dar cu o influență uriașă.

Această vânzare ar putea deveni un precedent pentru alte aplicații de origine chineză care operează pe piața americană, în contextul în care relațiile dintre Washington și Beijing rămân tensionate, iar securitatea datelor devine un subiect tot mai sensibil.

Impact asupra utilizatorilor și viitorul TikTok în SUA

Pentru cei 180 de milioane de americani care folosesc zilnic TikTok, schimbarea proprietarului nu ar trebui să aducă, pe termen scurt, modificări vizibile ale experienței de utilizare. Totuși, trecerea controlului către investitori americani și supravegherea de către experți în securitate ar putea duce la reguli mai stricte privind confidențialitatea datelor și la ajustări ale algoritmilor pentru a respecta legislația americană.

De asemenea, separarea completă de operațiunile internaționale ale ByteDance poate însemna diferențe de conținut sau funcționalități între versiunea americană și cea globală a aplicației. Specialiștii în tehnologie consideră că acest lucru ar putea afecta colaborările internaționale, dar ar oferi în schimb o mai mare transparență asupra modului în care datele sunt colectate și utilizate.

În plan geopolitic, acordul confirmă capacitatea Statelor Unite de a impune condiții stricte companiilor străine care doresc acces la piața americană. Rămâne de văzut dacă Beijingul va răspunde cu măsuri similare pentru companiile americane care operează în China sau dacă acest compromis va detensiona, măcar temporar, relațiile economice dintre cele două superputeri.

Decizia lui Donald Trump de a aproba vânzarea TikTok către investitori americani nu este doar o tranzacție comercială, ci un semnal puternic despre cum va arăta viitorul tehnologic și politic: un internet tot mai fragmentat, în care controlul asupra datelor și algoritmilor devine la fel de important ca resursele energetice sau militare. Pentru utilizatorii americani, rămâne promisiunea că aplicația lor preferată va continua să funcționeze, dar sub un steag nou, cu reguli și interese dictate de Washington.