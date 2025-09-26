Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
26 sept. 2025 | 12:38
de Ozana Mazilu

Donald Trump aprobă vânzarea a 80% din TikTok către investitori americani

TEHNOLOGIE
Donald Trump aprobă vânzarea a 80% din TikTok către investitori americani
Detalii despre tranzacție și investitorii implicați

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care 80% din operațiunile TikTok din SUA vor fi transferate către un consorțiu de investitori americani. Măsura, anunțată pe 26 septembrie 2025, pune în aplicare o lege votată de Congres la propunerea fostului președinte Joe Biden, care prevedea oprirea activității aplicației chinezești pe teritoriul american dacă nu era cedat controlul către entități din Statele Unite. Decizia marchează un moment major în disputa economică și tehnologică dintre Washington și Beijing, dar și o schimbare profundă pentru cei aproximativ 180 de milioane de utilizatori americani ai platformei.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, compania americană rezultată va fi evaluată la aproximativ 14 miliarde de dolari, mult sub valoarea globală a ByteDance, estimată la circa 330 de miliarde. Consorțiul de investitori include nume sonore: Oracle, prin cofondatorul Larry Ellison, va furniza infrastructura de cloud și va supraveghea operațiunile, iar printre finanțatori se numără și magnatul media Rupert Murdoch, precum și Michael Dell, CEO-ul Dell Computers.

Trump a precizat că a ajuns la o înțelegere directă cu președintele chinez Xi Jinping, prin care investitorii americani vor primi și o „copie licențiată” a algoritmilor care stau la baza aplicației. În realitate, această „copie” reprezintă acces la mai multe module de inteligență artificială esențiale pentru funcționarea TikTok. Noua structură va fi condusă de un consiliu de administrație cu șapte membri, dintre care șase vor fi americani, inclusiv experți în securitate cibernetică și securitate națională.

Vezi și:
INTERVIU cu Anca Irina Vlad, influencerița care a câștigat un premiu important la Digital Divas și care îți arată cum ar fi dacă limba engleză ar fi tradusă mot-à-mot din română. Fenomenul din spatele rețelelor de socializare
Portretul lui Joe Biden, schimbat de Trump cu o fotografie a unui „autopen”

Această mutare are ca scop separarea completă a versiunii americane de aplicația care operează în restul lumii, un pas considerat necesar pentru protejarea datelor utilizatorilor americani și pentru reducerea riscurilor de spionaj.

Implicații politice și economice

Ordinul executiv semnat de Trump reprezintă culminarea unui lung proces politic început în 2024, când administrația Biden a promovat legea care condiționa funcționarea TikTok în SUA de transferul proprietății. Pentru Donald Trump, măsura are și o componentă strategică internă: președintele a recunoscut că platforma l-a ajutat semnificativ în câștigarea alegerilor prezidențiale din 2024, fiind un canal major de comunicare cu alegătorii tineri.

Din perspectivă economică, tranzacția confirmă interesul Statelor Unite de a păstra sub control tehnologiile digitale cu impact masiv asupra populației. Comparativ, Meta – compania care deține Facebook și Instagram – are o evaluare de aproximativ 1.800 de miliarde de dolari, ceea ce face ca noua entitate TikTok SUA să fie relativ modestă ca valoare, dar cu o influență uriașă.

Această vânzare ar putea deveni un precedent pentru alte aplicații de origine chineză care operează pe piața americană, în contextul în care relațiile dintre Washington și Beijing rămân tensionate, iar securitatea datelor devine un subiect tot mai sensibil.

Impact asupra utilizatorilor și viitorul TikTok în SUA

Pentru cei 180 de milioane de americani care folosesc zilnic TikTok, schimbarea proprietarului nu ar trebui să aducă, pe termen scurt, modificări vizibile ale experienței de utilizare. Totuși, trecerea controlului către investitori americani și supravegherea de către experți în securitate ar putea duce la reguli mai stricte privind confidențialitatea datelor și la ajustări ale algoritmilor pentru a respecta legislația americană.

De asemenea, separarea completă de operațiunile internaționale ale ByteDance poate însemna diferențe de conținut sau funcționalități între versiunea americană și cea globală a aplicației. Specialiștii în tehnologie consideră că acest lucru ar putea afecta colaborările internaționale, dar ar oferi în schimb o mai mare transparență asupra modului în care datele sunt colectate și utilizate.

În plan geopolitic, acordul confirmă capacitatea Statelor Unite de a impune condiții stricte companiilor străine care doresc acces la piața americană. Rămâne de văzut dacă Beijingul va răspunde cu măsuri similare pentru companiile americane care operează în China sau dacă acest compromis va detensiona, măcar temporar, relațiile economice dintre cele două superputeri.

Decizia lui Donald Trump de a aproba vânzarea TikTok către investitori americani nu este doar o tranzacție comercială, ci un semnal puternic despre cum va arăta viitorul tehnologic și politic: un internet tot mai fragmentat, în care controlul asupra datelor și algoritmilor devine la fel de important ca resursele energetice sau militare. Pentru utilizatorii americani, rămâne promisiunea că aplicația lor preferată va continua să funcționeze, dar sub un steag nou, cu reguli și interese dictate de Washington.

Vine frigul în weekend: lapoviță și ninsoare la munte, temperaturi scăzute în toată țara. Vești proaste și pentru săptămâna viitoare
Recomandări
Ce primești dacă donezi sânge în 2025. Valoarea tichetelor și beneficiile oferite de stat
Ce primești dacă donezi sânge în 2025. Valoarea tichetelor și beneficiile oferite de stat
Ce au făcut românii cu peturile și sticlele returnabile la RetuRO. Povestea din spatele reciclării din România
Ce au făcut românii cu peturile și sticlele returnabile la RetuRO. Povestea din spatele reciclării din România
Cometa interstelară 3I/Atlas uimește astronomii prin masa estimată la peste 33 de miliarde de tone
Cometa interstelară 3I/Atlas uimește astronomii prin masa estimată la peste 33 de miliarde de tone
Câte plăți cash poți face într-o zi fără să încalci legea. Ce spune Codul Fiscal actualizat și când poate face ANAF verificări
Câte plăți cash poți face într-o zi fără să încalci legea. Ce spune Codul Fiscal actualizat și când poate face ANAF verificări
Cum să îți automatizezi rutina zilnică cu Shortcuts pe iPhone: ghid complet cu exemple practice
Cum să îți automatizezi rutina zilnică cu Shortcuts pe iPhone: ghid complet cu exemple practice
De la teorie la practică în AI – Inteligența artificială demonstrează că poate rezolva testele financiare de top. Ce înseamnă asta pentru specialiști
De la teorie la practică în AI – Inteligența artificială demonstrează că poate rezolva testele financiare de top. Ce înseamnă asta pentru specialiști
Documentarul românesc „TATA” ajunge pe HBO Max cu o poveste cutremurătoare
Documentarul românesc „TATA” ajunge pe HBO Max cu o poveste cutremurătoare
Sporul de weekend: când ești plătit dublu și când primești doar zile libere. Ce prevede Codul Muncii
Sporul de weekend: când ești plătit dublu și când primești doar zile libere. Ce prevede Codul Muncii
Revista presei
Adevarul
Donald și Melania Trump, surprinși într-o discuţie tensionată, după vizita plină de peripeţii la ONU
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Noi detalii despre nepotul lui Nicolae Botgros. Cristian ar fi ajuns în comă în urma unei supradoze de stupefiante
Playtech Știri
Meghan Markle, criticată pentru rochia ponosită purtată la un concert. A costat mult, însă nu se potriveşte cu evenimentul
Playtech Știri
Cătălin Oprişan, despre cum era Carmen Brumă în liceu. Nu ţi-o închipuiai aşa pe iubita lui Mircea Badea: „Umbla mereu cu un cercel din ăla”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...