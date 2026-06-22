Lista completă a ajutoarelor de la stat pentru pensionari în 2026. Cine primește până la 1.000 de lei în plus

1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;

800 de lei pentru cei care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei;

600 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Sumele sunt plătite în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie, prin casele teritoriale și sectoriale de pensii. Un aspect important este că beneficiarii nu trebuie să depună nicio cerere. Plata se face automat, pe baza informațiilor existente în evidențele sistemului public de pensii.

Indemnizația socială completează pensiile foarte mici

Pentru persoanele care au pensii foarte reduse, statul continuă să acorde indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută popular drept pensia minimă socială. În 2026, valoarea acesteia este de 1.281 de lei.

Astfel, dacă pensia aflată în plată este mai mică decât acest prag și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, statul completează diferența până la nivelul indemnizației sociale. Practic, această măsură îi ajută în special pe pensionarii care au avut perioade scurte de contribuție sau venituri mici pe parcursul vieții active.

Tichete sociale pentru alimente și mese calde

O altă formă de sprijin continuă și în 2026 prin programul reglementat de OUG nr. 115/2023. Pensionarii care au împlinit vârsta de 65 de ani și beneficiază de indemnizația socială pot primi tichete sociale pentru alimente și mese calde. Valoarea acestora este de 125 de lei și se acordă o dată la șase luni.

Banii sunt încărcați pe un card electronic special și pot fi folosiți exclusiv pentru cumpărarea de produse alimentare sau pentru mese calde la comercianții incluși în program.

Ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece

Pensionarii cu venituri reduse pot solicita și ajutor pentru încălzire în perioada noiembrie-martie. Acest sprijin se acordă pentru energia termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri, inclusiv lemne de foc.

Pot beneficia persoanele singure care au venituri nete de maximum 2.053 de lei pe lună și familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru.