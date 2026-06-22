Cum se rezolvau subiectele la Limba română la Evaluarea Națională 2026. Exercițiul de gramatică la care au greșit mulți elevi

Exercițiul 8

Consider că darurile primite trebuie prețuite, oricât de simple ar fi, având în vedere faptul că valoarea unui dar nu este dată de prețul său, ci de intenția și de sentimentele cu care este oferit.

În textul al doilea, localnicii îi oferă autoarei nuci-de-cocos și fructe de cacao, dorind să îi facă o bucurie și să îi împărtășească o parte din viața lor. Chiar dacă aceste daruri sunt obișnuite pentru ei, ele reprezintă un gest de generozitate și ospitalitate: „Mai rupe încă patru bucăți, să avem toți ce bea”.

Prin urmare, în momentul în care primim un dar, trebuie să fim recunoscători persoanei care ni l-a oferit, deoarece reflectă bunătatea și dorința de a crea o legătură aparte cu ceilalți.

Exercițiul 9

Valori: iubirea, grija/afecțiunea omului față de ființele necuvântătoare, admirația elementelor naturii, bunătatea, protecția oferită de om ființelor necuvântătoare etc.

Asociez fragmentul din opera literară „Mesteceni de hârtie”, de Veronica D. Niculescu, cu textul narativ „Fetița căreia nu-i plăcea numele său”, scris de Elif Shafak.