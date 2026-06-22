Primul muzeu de artă AI din lume s-a deschis la Los Angeles. Cum arată Dataland, locul unde inteligența artificială creează opere de artă
Inteligența artificială intră într-o nouă etapă: nu mai este doar un instrument folosit de artiști, ci devine chiar subiectul unui spațiu dedicat. Dataland, prezentat drept primul muzeu din lume dedicat artei generate cu ajutorul AI, și-a deschis porțile în Los Angeles, transformând creațiile digitale într-o experiență de muzeu clasic.
Proiectul vine după mai bine de doi ani și jumătate de cercetare, dezvoltare și construcție și este amplasat în complexul Grand LA, proiectat de celebrul arhitect Frank Gehry, în apropiere de Walt Disney Concert Hall. Muzeul este creat într-o perioadă în care arta generată de algoritmi provoacă dezbateri intense despre creativitate, autor și viitorul artiștilor, scrie LA Times.
Dataland transformă arta AI într-o experiență fizică, nu doar într-o imagine pe ecran
Muzeul a fost fondat de artiștii new media Refik Anadol și Efsun Erkılıç, iar prima expoziție prezentată publicului se numește „Machine Dreams: Rainforest”. Realizată de Refik Anadol Studio, expoziția folosește cantități uriașe de date pentru a crea o interpretare digitală a lumii naturale.
Conceptul pornește de la ecosistemele pădurii tropicale și transformă informații despre natură în imagini, sunete și experiențe senzoriale generate de mașini. Spațiul muzeului este gândit ca un organism digital care reacționează prin elemente precum lumină, temperatură, miros și proiecții vizuale.
Refik Anadol descrie lucrările sale drept „sculpturi digitale”, forme de artă care nu există într-o singură imagine statică, ci se modifică permanent în funcție de datele pe care le procesează sistemele AI.
Dataland are o suprafață de aproximativ 35.000 de metri pătrați, dintre care 25.000 sunt dedicați vizitatorilor. Restul spațiului este rezervat tehnologiei care susține funcționarea muzeului. Clădirea include cinci galerii imersive și o zonă cu o înălțime de aproximativ 30 de metri.
Muzeul nu este construit doar ca o galerie pentru expunerea unor imagini generate artificial. Ideea este de a crea un loc unde inteligența artificială este tratată ca un nou mediu artistic, similar modului în care fotografia, filmul sau arta digitală au schimbat formele tradiționale de expresie.
Modelul AI din spatele muzeului folosește date despre natură și promite transparență
Una dintre componentele centrale ale Dataland este Large Nature Model, un model de inteligență artificială dezvoltat de studioul lui Anadol. Acesta folosește date colectate din surse partenere precum Smithsonian, Muzeul de Istorie Naturală din Londra și Cornell Lab of Ornithology.
Baza de date include sute de milioane de imagini și informații despre natură, care sunt transformate ulterior în creații artistice generate de AI. Spre deosebire de multe modele de inteligență artificială criticate pentru lipsa transparenței privind sursele de antrenare, proiectul insistă pe ideea că originea datelor trebuie cunoscută.
„AI nu înseamnă doar automatizare, ci posibilități”, este ideea promovată de Anadol, care susține că aceste tehnologii vin însă cu responsabilitatea de a explica modul în care sunt construite.
Un alt aspect urmărit de echipa muzeului este consumul de energie. Studioul spune că Large Nature Model rulează pe infrastructură Google Cloud alimentată în mare parte de energie regenerabilă, iar energia necesară pentru o vizită ar fi comparabilă cu încărcarea unui smartphone.
Dataland apare într-un moment în care inteligența artificială este privită atât ca o revoluție creativă, cât și ca o amenințare pentru anumite domenii profesionale. Muzeul încearcă să mute discuția din zona fricii în zona experimentului artistic.
Pentru Anadol, arta AI nu înseamnă doar imagini generate pe calculator. Este o combinație între imagine, sunet, video, text, miros și interacțiune, o formă de creație care încearcă să redefinească relația dintre oameni, tehnologie și lumea naturală.