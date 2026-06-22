Primul muzeu de artă AI din lume s-a deschis la Los Angeles. Cum arată Dataland, locul unde inteligența artificială creează opere de artă

Dataland transformă arta AI într-o experiență fizică, nu doar într-o imagine pe ecran

Muzeul a fost fondat de artiștii new media Refik Anadol și Efsun Erkılıç, iar prima expoziție prezentată publicului se numește „Machine Dreams: Rainforest”. Realizată de Refik Anadol Studio, expoziția folosește cantități uriașe de date pentru a crea o interpretare digitală a lumii naturale.

Conceptul pornește de la ecosistemele pădurii tropicale și transformă informații despre natură în imagini, sunete și experiențe senzoriale generate de mașini. Spațiul muzeului este gândit ca un organism digital care reacționează prin elemente precum lumină, temperatură, miros și proiecții vizuale.

Refik Anadol descrie lucrările sale drept „sculpturi digitale”, forme de artă care nu există într-o singură imagine statică, ci se modifică permanent în funcție de datele pe care le procesează sistemele AI.

Dataland are o suprafață de aproximativ 35.000 de metri pătrați, dintre care 25.000 sunt dedicați vizitatorilor. Restul spațiului este rezervat tehnologiei care susține funcționarea muzeului. Clădirea include cinci galerii imersive și o zonă cu o înălțime de aproximativ 30 de metri.

Muzeul nu este construit doar ca o galerie pentru expunerea unor imagini generate artificial. Ideea este de a crea un loc unde inteligența artificială este tratată ca un nou mediu artistic, similar modului în care fotografia, filmul sau arta digitală au schimbat formele tradiționale de expresie.

Modelul AI din spatele muzeului folosește date despre natură și promite transparență

Una dintre componentele centrale ale Dataland este Large Nature Model, un model de inteligență artificială dezvoltat de studioul lui Anadol. Acesta folosește date colectate din surse partenere precum Smithsonian, Muzeul de Istorie Naturală din Londra și Cornell Lab of Ornithology.

Baza de date include sute de milioane de imagini și informații despre natură, care sunt transformate ulterior în creații artistice generate de AI. Spre deosebire de multe modele de inteligență artificială criticate pentru lipsa transparenței privind sursele de antrenare, proiectul insistă pe ideea că originea datelor trebuie cunoscută.