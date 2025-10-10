Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 12:24
de Alexandru Puiu

Cine este Maria Corina Machado, luptătoarea pentru democrație din Venezuela care i-a suflat premiul cel mare lui Donald Trump
Maria Corina Machado / foto: AP - Matias Delacroix

Maria Corina Machado, supranumită „Doamna de Fier” a Venezuelei, a primit Premiul Nobel pentru Pace 2025 pentru lupta sa de durată împotriva autoritarismului și apărarea neabătută a drepturilor democratice. Figura centrală a opoziției, Machado a devenit un simbol al rezistenței civice într-un stat aflat în criză profundă, unde instituțiile au fost erodate sistematic, iar alegerile au fost contestate pe scară largă.

De ce a fost premiată

De peste 14 luni trăiește în ascunzătoare, după ce a refuzat să se retragă în urma unui scrutin revendicat de regimul lui Nicolás Maduro și criticat de SUA și UE. În pofida descalificărilor, amenințărilor și cenzurii, Machado a mobilizat cetățeni, a documentat abuzuri și a pledat constant pentru alegeri libere. Meritul subliniat de Comitetul Nobel ține de leadershipul ei moral și de organizarea civică „la firul ierbii”: rețele de voluntari, presiune internațională, monitorizare independentă și o narațiune coerentă despre statul de drept.

Impactul premiului și miza internațională

Alegerea comitetului de la Oslo transmite un semnal puternic în favoarea democrației și drepturilor omului și vine în fața altor nume intens mediatizate. Distincția continuă linia ultimilor ani de a recompensa activismul civic și reamintește lumii că Venezuela rămâne un dosar deschis. Pentru venezueleni, premiul acordat Mariei Corina Machado e mai mult decât o recunoaștere personală: e validarea unei lupte pentru alegeri corecte, libertate de exprimare și alternanță democratică — și promisiunea că ochii comunității internaționale rămân pe Caracas.

Un simbol al rezistenței democratice din Venezuela

Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și fondatoarea formațiunii liberale Vente Venezuela, a primit Premiul Nobel pentru Pace 2025 pentru „lupta îndelungată împotriva autoritarismului” și rolul ei moral în mobilizarea societății pentru alegeri libere. Decizia vine după un an marcat de represiune, în care Machado a fost împiedicată să candideze și a lucrat din clandestinitate, continuând să documenteze abuzurile și să coaguleze opoziția civică. Anunțul a fost relatat pe scară largă de agenții internaționale, care subliniază că distincția recompensează atât consecvența politică, cât și curajul personal într-un context de criză profundă. 

Inginer industrial la bază și fostă parlamentară, Machado s-a făcut remarcată încă din anii 2000 prin organizația civică Súmate, care a monitorizat procese electorale și a devenit un reper al activismului pro-democrație. În octombrie 2023, a câștigat cu un scor copleșitor (aprox. 93%) alegerile primare ale opoziției – mandat public pentru a-l înfrunta pe Nicolás Maduro. Regimul a răspuns printr-o interdicție de 15 ani asupra candidaturii ei (confirmată la începutul lui 2024), ceea ce a forțat opoziția să meargă în scrutinul din 2024 cu un candidat de înlocuire. 

După alegerile prezidențiale contestate din 2024, criticate de SUA și UE pentru nereguli, represiunea s-a accentuat, iar Machado a trecut în ascunzătoare. Faptul că a continuat să comunice, să organizeze și să reprezinte o alternativă democratică din umbră – adesea cu riscuri personale – explică de ce juriul de la Oslo a făcut din numele ei mesajul anului pentru drepturi și alegeri libere. În 2024, opoziția venezuela­nă (alături de Machado) primise și Premiul Saharov al Parlamentului European – un preambul simbolic al recunoașterii globale. 

De ce a contat verdictul de la Oslo – și ce nu știm despre „listele” cu nominalizați

Premiul din 2025 nu doar recompensează perseverența personală a Mariei Corina Machado; el funcționează și ca semnal pentru societatea civilă din Venezuela, într-o perioadă în care spațiul civic și libertatea presei rămân puternic constrânse. În logica juriului, recunoașterea internațională poate crește costurile politice ale represiunii și poate menține deschisă fereastra pentru negocieri privind alegeri competitive. Relatările agențiilor independente arată că decizia a fost primită ca o validare a eforturilor pro-democrație – într-o țară în care milioane au emigrat și economia a fost lovită sever în ultimul deceniu. 

Iar pentru subiectul „a suflat premiul lui Donald Trump”: e important de știut că nominalizările la Premiul Nobel pentru Pace sunt secrete timp de 50 de ani; comitetul nu publică liste scurte sau „favoriți”, iar relatările virale despre „eliminări” ori „descalificări” sunt infirmate oficial. Cu alte cuvinte, putem vorbi despre percepții și speculații, nu despre candidați confirmați. În acest cadru, alegerea Mariei Corina Machado reflectă prioritățile din 2025 ale juriului – democrație, drepturi și curaj civic – nu un „duel” formal între persoane. 

