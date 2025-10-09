Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 17:05
de Andrei Simion

„Îl vom propune pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace dacă ne dă Tomahawk și obține un armistițiu”, spune Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski, la Casa Albă, aflat la acea vreme în contradicție cu președintele SUA, Donald Trump. (Foto: Profimedia)

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat la Kiev că administrația sa îl va propune pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace dacă Statele Unite livrează rachete de croazieră Tomahawk și dacă Washingtonul reușește să obțină un armistițiu cu Rusia. Zelenski a spus că, la ultima discuție cu liderul american — pe marginea Adunării Generale a ONU, la final de septembrie — nu a auzit un „nu”, ci că evaluările tehnice privind opțiunea Tomahawk vor continua.

condiția ucrainenilor: tomahawk + încetare a focului

Zelenski, citat de Politico, a argumentat că rachetele cu rază lungă (până la aproximativ 1.500 km) ar întări semnificativ poziția Ucrainei, permițând lovirea unor ținte militare din adâncul teritoriului rus și „trezind la realitate” Moscova pentru a accepta o încetare a focului. El a amintit că solicitări similare au fost formulate și în mandatul lui Joe Biden, fără rezultat. Nominalizarea la Nobel, susține Zelenski, nu ar fi un gest simbolic, ci recunoașterea unui demers de mediere care oprește vărsarea de sânge.

De cealaltă parte, Donald Trump a declarat recent că „aproape a luat” o decizie privind trimiterea Tomahawk, dar a subliniat că vrea clarificări privind modul de folosire și nu dorește escaladarea conflictului. O asemenea decizie ar presupune, în practică, condiții stricte privind țintirea și verificarea utilizării.

reacții și următorii pași

Rusia a avertizat ferm împotriva furnizării Tomahawk către Kiev. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a calificat un astfel de pas drept intrarea într-o „nouă etapă serioasă de escaladare”, cu „daune ireparabile” pentru relațiile ruso-americane. Pentru Ucraina, miza imediată rămâne obținerea capabilităților cu bătaie lungă și a unui cadru credibil de armistițiu, care să includă, în prima fază, încetarea focului, eventuale schimburi de prizonieri și garanții minime de securitate.

Pe termen scurt, testul real va fi implementarea: dacă SUA decid livrarea Tomahawk și dacă diplomația americană produce o pauză durabilă a ostilităților, Kievul intenționează să marcheze momentul prin propunerea oficială de nominalizare a lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace. În lipsa acestor două condiții — armament și armistițiu —, inițiativa rămâne un semnal politic puternic, destinat să grăbească deciziile la Washington.

