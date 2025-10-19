Doliu în lumea muzicii rock. Sam Rivers, unul dintre fondatorii Limp Bizkit, a murit la doar 48 de ani

Sam Rivers, basistul și unul dintre fondatorii formației americane de nu metal Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani. Trupa a anunțat vestea pe rețelele de socializare, descriindu-l drept „sufletul din sunetul nostru” și un muzician a cărui energie „nu va putea fi niciodată înlocuită”. Cauza morții nu a fost făcută publică.

În mesajul lor, colegii de trupă au subliniat că Rivers nu era doar un instrumentist remarcabil, ci și o prezență esențială în dinamica grupului rock.

„De la prima notă cântată împreună, Sam a adus o lumină și un ritm aparte. Talentul lui era natural, prezența inconfundabilă, iar inima uriașă”, au transmis membrii Limp Bizkit, potrivit BBC.

O carieră care a definit sunetul anilor ’90

Formată în 1994, trupa rock Limp Bizkit, compusă din Fred Durst, John Otto, DJ Lethal și Sam Rivers, a devenit una dintre cele mai reprezentative trupe ale genului nu metal, combinând influențe hip-hop cu riff-uri grele de chitară și versuri directe. Stilul lor inconfundabil a marcat sfârșitul anilor ’90, aducând muzica heavy în atenția publicului larg.

Discurile „Significant Other” și „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” au atins succes comercial major, iar single-uri precum „Take a Look Around” și „Rollin’ (Air Raid Vehicle)” au urcat în fruntea topurilor internaționale. În 2000, Rivers a fost distins cu premiul Gibson pentru cel mai bun basist, confirmând recunoașterea profesională a talentului său.

O viață marcată de muzică și generozitate

Dincolo de activitatea sa muzicală, colegii i-au evidențiat și implicarea în acțiuni caritabile. DJ Lethal, al cărui nume real este Leor Dimant, a scris pe Instagram: „Vei trăi prin muzica ta și prin viețile pe care le-ai schimbat cu talentul, munca ta umanitară și prietenia ta”. Artistul le-a cerut fanilor să respecte intimitatea familiei în aceste momente dificile. Limp Bizkit a revenit recent în atenția publicului cu single-ul „Making Love to Morgan Wallen”, lansat în septembrie 2025, după o apariție la festivalul Reading din august. Ultimul lor album de studio, „Still Suck”, a fost lansat în urmă cu patru ani.

Rivers a părăsit temporar trupa rock în 2015, după ce a fost diagnosticat cu o boală hepatică provocată de consumul excesiv de alcool. Într-un interviu acordat autorului Jon Wiederhorn, el povestea că a urmat tratamentul recomandat de medici și a primit un transplant de ficat.

„Am renunțat la băutură și am urmat toate sfaturile. Transplantul a fost o potrivire perfectă”, spunea atunci muzicianul. Moartea sa lasă în urmă o moștenire puternică pentru generațiile care au crescut cu muzica Limp Bizkit.