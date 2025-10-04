Lacrimosa va concerta într-un format diferit la EERA, în București. Motivul pentru care Anne Nurmi nu va putea fi prezentă i-a întristat pe fanii trupei

East European Rock Alliance (EERA 2025) revine în această toamnă la București, între 31 octombrie și 1 noiembrie, cu două zile de concerte la Arenele Romane.

Festivalul va reuni formații consacrate din Germania, Polonia, Slovacia și România, promițând o experiență sonoră diversă și o platformă de colaborare culturală unică în regiune.

Trupe consacrate și stiluri variate pe scena Arenelor Romane

Primele confirmări din line-up-ul ediției 2025 includ nume sonore ale scenei rock europene: Haggard și Lacrimosa (Germania), Dirty Shirt (România), Heľenine Oči (Slovacia), Łydka Grubasa (Polonia) și Thy Catafalque.

Fiecare dintre aceste trupe aduce un stil propriu, de la influențe simfonice și gothic până la fuziuni cu folclor est-european sau experimente metal moderne.

Festivalul își propune nu doar să ofere publicului o serie de concerte memorabile, ci și să sublinieze rolul muzicii ca instrument de dialog intercultural.

Organizatorii au anunțat că lista artiștilor nu este definitivă, astfel că noi surprize ar putea fi dezvăluite în săptămânile următoare.

Pe lângă prezența unor formații deja consacrate, evenimentul include și o componentă dedicată scenei emergente. Cele trei trupe finaliste ale concursului Young Talents Contest vor cânta în fața miilor de spectatori, având șansa de a-și face cunoscută muzica pe o scenă internațională.

Bilete, acces și reguli pentru public

Biletele pentru East European Rock Alliance 2025 sunt disponibile exclusiv prin platforma AmBilet.ro. Prețurile pornesc de la 150 lei pentru elevi, studenți și șomeri (pe baza unui act doveditor) și ajung la 250 lei pentru abonamentele standard.

Etapele de presale au oferit reduceri semnificative, dar locurile la preț redus s-au epuizat rapid, astfel încât acum rămâne disponibilă doar varianta „în picioare” de 250 lei.

Accesul copiilor sub 12 ani este gratuit, cu condiția să fie însoțiți de un părinte cu bilet valabil. Minorii trebuie să aibă documentele necesare și să fie supravegheați.

În privința animalelor de companie, organizatorii permit accesul, dar cu reguli clare: lesa este obligatorie, iar câinii de talie mare sau de rase considerate agresive trebuie să poarte botniță.

Publicul este avertizat că festivalul poate include efecte vizuale stroboscopice, iar pe durata celor două zile vor fi realizate înregistrări audio-video ce pot surprinde spectatorii.

Cei interesați de detalii suplimentare pot consulta site-ul oficial rock-alliance.com sau paginile de social media ale organizatorului.

EERA 2025 este susținut de Uniunea Europeană printr-un proiect care promovează diversitatea culturală și mobilitatea artistică.

Astfel, Arenele Romane vor deveni pentru două zile nu doar un spațiu al rockului est-european, ci și un loc de întâlnire între generații, culturi și stiluri muzicale.

De ce nu va mai cânta Anne Nurmi alături de Lacrimosa la EERA

Într-un comunicat oficial pe rețelele de socializare, Tilo Wolff, solistul trupei Lacrimosa, a anunțat că Anne Nurmi nu va putea fi prezentă la concertele din următoarea perioadă, inclusiv cel din România, de vreme ce artista s-a îmbolnăvit. Nu s-au dat detalii despre boală sau gravitatea acesteia, însă.

„Cu mare tristețe, trebuie să vă anunț că Anne Nurmi este grav bolnavă! Suntem la rândul nostru șocați și copleșiți de durere pentru că nu există nicio șansă ca Anne să fie prezentă la turneul ce urmează. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru rugăciuni!”, se arată scris pe pagina de Facebook a trupei Lacrimosa.

Ulterior, organizatorii au primit acest mesaj: „Dragi organizatori, Din păcate, astăzi am vești triste. Anne Nurmi de la Lacrimosa este foarte bolnavă. Ea nu va putea participa sub nicio formă la turneul care urmează… Nu doresc să intru în mai multe detalii. Tilo și trupa au decis să continue turneul, în ciuda tuturor circumstanțelor nefavorabile. Tilo va publica în curând un anunț pe site-ul său. Suntem cu toții puțin șocați, dar am dorit să vă informăm imediat. Cu toții îi dorim lui Anne o însănătoșire grabnică”.

În cele din urmă, Lacrimosa a anunțat oficial că, în turneul Lament vor avea o înlocuitoare pentru Anne Nurmi, dar și-au asigurat fanii că vocea lui Anne va fi prezentă, chiar dacă înregistrată: „Chiar înainte să pornim în Lament Tour din primăvară, acest cântec a prins viață în mine. Apoi l-am cântat, individual, în America Latină. După ce ne-am întors – nu cu mult timp în urmă – am înregistrat acest cântec. Însă, pentru că nu o vom putea auzi pe Anne în următoarea parte a turneului, iar această înregistrare conține cea mai recentă și, deocamdată, ultima ei interpretare, trebuie să îl ascultați!”.

„Cu toată tristețea că Anne nu ne poate însoți în turneul care urmează, pot să vă anunț astăzi cine a acceptat invitația de a o înlocui: prietena ei și nepoata mea, Lara! Lara este o cântăreață autodidactă, studiază sound design și, încă din copilărie, a interpretat pentru noi piesa Fire (Feuer). Suntem recunoscători Larei că, sub îndrumarea lui Anne, va face posibil ca acest turneu să aibă loc pentru voi”, s-a anunțat, de asemenea.