ODYSSEA Rock Fusion Festival și-a anunțat lineup-ul complet: Nume mari din rockul mondial, pe plaja Venus

Venus devine capitala rockului la final de iunie, odată cu desfășurarea ODYSSEA The Rock Fusion Festival, între 26 și 28 iunie.

Stațiunea Venus se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii, ODYSSEA Rock Fusion Festival, o sărbătorire a muzicii rock și metal desfășurată într-un cadru spectaculos, pe țărmul Mării Negre.

Festivalul va avea loc între 26 și 28 iunie 2025, pe plaja Venus, și reunește nume importante ale scenei internaționale și locale de rock, metal și fuziuni experimentale.

Evenimentul este găzduit de Cristian Hrubaru, binecunoscutul realizator și promotor al muzicii rock din România.

Timp de trei zile, scena principală și cele secundare vor fi animate de zeci de trupe care acoperă un spectru larg de subgenuri, de la power metal și symphonic metal până la metal alternativ, industrial și hardcore.

Joi, 26 iunie – Debut cu Rhapsody of Fire și Phil Campbell

Prima zi de festival aduce pe scenă o combinație între melodicitate epică și forță brută. Capul de afiș este Rhapsody of Fire, celebra trupă italiană de power metal simfonic.

Tot joi, publicul se va bucura de prezența legendarului Phil Campbell & The Bastard Sons, formație condusă de fostul chitarist al trupei Motörhead.

Line-up-ul este completat de Alternosfera, Metalite, Tri State Corner și Metalwings.

Vineri, 27 iunie – Hammerfall, Visions of Atlantis și Trooper

Vineri este ziua în care scena promite să „se rupă” sub acordurile uneia dintre cele mai îndrăgite trupe suedeze de heavy metal: Hammerfall.

Lor li se alătură Visions of Atlantis, exponenți ai metalului simfonic, precum și trupa românească Trooper, simbol al rockului autohton. Alte formații prezente sunt Dropout Kings, Never Obey Again și Shezzer.

Sâmbătă, 28 iunie – Stratovarius, Nanowar of Steel și Dirty Shirt

Ultima zi aduce pe scenă o nouă porție de muzică de calitate. Stratovarius, pionierii power metalului finlandez, închid seara, precedați de Nanowar of Steel, renumiți pentru combinația lor de metal și umor, Dirty Shirt, trupa românească ce îmbină folclorul cu metalul industrial, Die Krupps, Nervosa și Alterium.

Scena „Band Clash” și alte activități

Pe lângă numele deja anunțate, festivalul promite și peste 10 trupe care vor concura pe scena „Band Clash”, dedicată promovării noilor talente din zona rockului și metalului.

De unde cumperi biletele

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul oficial www.odysseafestival.com și prin platformele AmBilet.ro, Eventim și iabilet.ro.