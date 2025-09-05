Doliu în familia regală britanică: Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. Anunțul Palatului Buckingham

Familia regală britanică trece printr-un moment de tristețe odată cu trecerea în neființă a Ducesei de Kent. Alteța Sa Regală a murit la 92 de ani, înconjurată de cei dragi, iar vestea a fost făcută publică de Palatul Buckingham. Impactul ei asupra familiei și comunităților cu care a colaborat rămâne unul de durată.

Ducesa de Kent a încetat din viață la 92 de ani

Palatul Buckingham a transmis vineri, 5 septembrie, mesajul oficial privind decesul Ducesei de Kent.

”Alteța Sa Regală s-a stins din viață în pace, aseară, la Palatul Kensington, înconjurată de familie”, se arată în comunicat.

Regele și Regina, alături de toți membrii familiei regale, se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților săi în doliu. Evenimentul marchează o pierdere semnificativă pentru familia regală și pentru comunitățile în care Ducesa a fost activ implicată.

Moștenirea sa rămâne vie în amintirea tuturor celor care i-au cunoscut devotamentul, iar impactul prezenței sale continuă să fie resimțit în numeroase inițiative sociale și culturale.

”Își amintesc cu drag de devotamentul pe care Ducesa l-a arătat”

Mesajul oficial subliniază amintirile frumoase lăsate de Ducesă: ”Ei își amintesc cu drag de devotamentul pe care Ducesa l-a arătat pe tot parcursul vieții față de toate organizațiile cu care a fost asociată, de pasiunea sa pentru muzică și de empatia față de tineri”.

Alteța Sa Regală a fost recunoscută pentru implicarea activă în numeroase cauze și proiecte sociale, fiind o prezență constantă în sprijinul inițiativelor culturale și educaționale.

Vezi și Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor!

Parcursul său în familia regală

Născută Katharine Worsley, Ducesa de Kent a intrat în familia regală în 1961, când s-a căsătorit cu Prințul Edward, Ducele de Kent. Cei doi se cunoscuseră cinci ani mai devreme, în contextul în care Prințul Edward era staționat cu unitatea sa într-o cazarmă militară din nordul Angliei. Căsătoria lor a consolidat legăturile din cadrul familiei regale și a adus un suflu proaspăt în viața oficială a instituției.

Trecerea Ducesei de Kent marchează o etapă emoționantă pentru familia regală britanică, amintindu-le tuturor de rolul său activ, dedicarea și prezența caldă în viața celor din jur. Moștenirea sa continuă să inspire prin exemplul de implicare și eleganță, iar memoria Alteței Sale Regale va rămâne vie în amintirea familiei și a comunităților pe care le-a sprijinit.

Vezi și Harry și Meghan iau în calcul revenirea la îndatoririle regale. Relația prințului cu Regele Charles s-ar fi schimbat dramatic!