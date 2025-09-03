Ultima ora
03 sept. 2025 | 07:43
de Daoud Andra

Harry și Meghan iau în calcul revenirea la îndatoririle regale. Relația prințului cu Regele Charles s-ar fi schimbat dramatic

Casa Regală
Harry și Meghan iau în calcul revenirea la îndatoririle regale. Relația prințului cu Regele Charles s-ar fi schimbat dramatic
FOTO: Profimedia Images

Relația dintre Prințul Harry și Regele Charles a trecut, în ultimele luni, printr-o transformare surprinzătoare. Dacă la început se aflau în mijlocul unui conflict evident, în care monarhul refuza să-și contacteze fiul, iar Harry afla despre starea de sănătate a tatălui său doar prin surse indirecte, acum situația pare să se îndrepte spre reconciliere. Potrivit presei britanice, consilierii celor doi au avut întâlniri recente, semn clar că se lucrează la o apropiere. Mai mult, tatăl și fiul urmează să se revadă pentru prima dată din februarie 2024.

Pași importanți spre împăcare

Această evoluție ridică inevitabil întrebarea: ar putea Harry și Meghan să revină în familia regală ca membri activi? Experta regală Kristen Meinzer sugerează că Prințul Harry nu a dorit niciodată să renunțe complet la rolurile sale regale. Ea a declarat pentru Daily Express US că ducele „a spus în repetate rânduri că nu a fost niciodată intenția lui să abandoneze complet îndatoririle regale”.

Într-un scenariu ideal, explică Meinzer, Harry și Meghan ar fi urmat exemplul contelui și contesei de Wessex, Edward și Sophie, care și-au îmbinat pasiunile personale cu serviciul adus Coroanei. Totuși, realitatea a fost alta. Cuplul s-a retras în totalitate din viața regală și s-a mutat în Statele Unite, decizie în mare parte influențată de hotărârea Reginei Elisabeta a II-a.

„Regina nu le-a acordat lui Harry și Meghan aceeași flexibilitate și instituția nu a tratat cu seriozitate rasismul cu care Meghan s-a confruntat”, afirmă Meinzer. Acum însă, Regele Charles, diferit de mama sa, ar putea fi dispus să găsească o soluție mai echilibrată, care să includă atât siguranță, cât și libertate pentru cei doi.

„Nu are rost să continuăm conflictul”

Un alt subiect sensibil îl reprezintă securitatea. Harry ar dori să revină măcar parțial în Marea Britanie, să-și vadă prietenii, familia și să le ofere copiilor șansa de a-și cunoaște rădăcinile. „De aceea a luptat atât de mult pentru restabilirea protecției pe care Charles i-a retras-o. Vrea să petreacă timp în Regat, dar într-un cadru sigur”, explică experta.

Reuniunea dintre tată și fiu va avea loc pe 8 septembrie, o dată cu încărcătură emoțională, fiind chiar ziua comemorării Reginei Elisabeta a II-a. Harry se va afla la Londra pentru gala WellChild Awards, iar presa britanică scrie că „există determinare de ambele părți pentru ca această întâlnire să aibă loc”. Chiar dacă problemele mai mari din familie nu au fost rezolvate, se consideră că acest pas reprezintă începutul unei reconcilieri între Harry și Charles.

În urmă cu câteva luni, Prințul Harry își exprima public dorința de a-și reface legăturile familiale. „Mi-aș dori o împăcare cu familia mea. Nu are rost să continuăm conflictul. Viața este prețioasă și nu știu cât timp mai am alături de tatăl meu”, spunea el într-un interviu pentru BBC.

