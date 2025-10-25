Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 21:37
de Iulia Kelt

Doi turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat sute de metri. A treia persoană s-a salvat ca prin minune

Doi turiști au murit în Munții Făgăraș / Foto: Salvamont (Arhivă)

Doi turişti au murit sâmbătă, 25 octombrie 2025, în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat pe o pantă abruptă în zona vestică a Vârfului Netedu.

Un al treilea membru al grupului a reuşit să se oprească din alunecare şi a fost salvat de echipele montane, care l-au transportat în siguranţă la Bâlea Lac.

Potrivit Salvamont Sibiu, victimele au căzut câteva sute de metri pe versantul înclinat, suferind leziuni fatale. Incidentul s-a produs într-o zonă dificilă de munte, în condiţii de teren periculoase şi temperaturi scăzute, specifice începutului de iarnă la altitudine, scrie News.ro.

Intervenţie dificilă pentru salvatori

Echipele Salvamont Sibiu au fost alertate imediat după accident şi au intervenit cu sprijinul unui elicopter SMURD. Turistul care a supravieţuit a fost recuperat de un salvator montan coborât cu troliul şi transportat ulterior la Bâlea Lac, unde a primit îngrijiri medicale.

În schimb, salvatorii care au ajuns la locul incidentului au constatat că cele două persoane decedaseră în urma impactului.

Din cauza pantei foarte abrupte şi a condiţiilor meteo nefavorabile, trupurile acestora nu au putut fi recuperate în aceeaşi zi.

Salvamontiştii au anunţat la scurt timp că acţiunea de recuperare va fi reluată duminică, atât pe cale aeriană, cât şi terestră, în funcţie de evoluţia vremii.

Turiştii nu erau echipaţi pentru iarnă

Primele date transmise de Salvamont Sibiu arată că cei trei turişti nu aveau echipament adecvat pentru condiţiile de iarnă de la altitudine. Temperaturile scăzute şi gheaţa de pe traseu pot transforma rapid un traseu de vară într-unul extrem de periculos, chiar şi pentru drumeţi experimentaţi.

Autorităţile montane atrag din nou atenţia asupra importanţei informării prealabile şi a dotării corespunzătoare înainte de orice tură în Munţii Făgăraş, unde vremea se poate schimba brusc.

La acest moment, nu se cunosc identităţile sau vârstele victimelor. Salvamont Sibiu a transmis condoleanţe familiilor şi a reamintit că traseele din zona Netedu–Arpăşel sunt printre cele mai expuse din masiv, necesitând echipament complet de iarnă şi o bună experienţă montană.

Tragedia readuce, de altfel, în discuţie pericolele subestimate ale drumeţiilor în sezonul rece şi nevoia ca turiştii să respecte avertismentele şi recomandările salvamontiştilor înainte de a porni la drum.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
