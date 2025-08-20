Traseul montan spectaculos din Maramureș pe care poți merge și cu copiii. Balog Ștefan, șef formație Salvamont, sfaturi pentru turiștii care pornesc în drumeție: „Oamenii nu știu să respire”. EXCLUSIV

România nu duce lipsă de trasee montane, iar oricine își dorește să exploreze munții are de unde să înceapă. Totuși, există două reguli esențiale pe care trebuie să le respecte. Ștefan Balog, șef formație Salvamont Maramureș, ne-a dezvăluit care sunt acestea și ne-a spus, de asemenea, care este cel mai spectaculos traseu din zonă.

Ce trebuie să știi dacă vrei să faci un traseu pe munte

Este sezonul vacanțelor, iar mulți români se îndreaptă către munții țării. Traseele montane par o evadare perfectă atunci când căldura din oraș devine insuportabilă, iar aparatele de aer condiționat și-ar prezenta, epuizate, demisia dacă ar putea. Însă nu e bine să plecăm la drum fără să fim pregătiți.

Ștefan Balog, șef de formație în cadrul Salvamont Maramureș, ne explică exact în ce constă această pregătire. Salvamontist dinainte de Revoluție, el spune că astăzi informația se găsește la orice pas: turiștii pot suna la Salvamont și afla tot ce le trebuie despre traseul pe care urmează să-l parcurgă, inclusiv cantitatea de apă necesară.

Cu toate acestea, oamenii fac frecvent două greșeli mari care îi pun în pericol: nu se informează și nu se echipează corespunzător, ceea ce duce adesea la accidentări.

„Informația și echipamentul ar fi cele două probleme. Acum, toată lumea ar vrea să abordeze munțele și nu prea se informează. Informația în ziua de astăzi este foarte largă. Există și internetul ăsta care te ajută enorm de mult, ceea ce în timpurile noastre nu prea aveam. Și acum ei ar putea să îi formeze foarte ușor. Dar este și o fală, consider eu, că toată lumea ar vrea să facă un versant, un munte, dar în șlapi. Ori, pe munte, îți trebuie echipament, care există și foarte scump, dar există și modalități să iei și ceva mai ieftin. Nu trebuie să mergem în șlapi sau în teniși”, a dezvăluit Ștefan Balog, în exclusivitate pentru Playtech. .

„Oamenii nu știu să respire”

De asemenea, începătorilor, Ștefan Balog le recomandă să urce pe munte în compania unui ghid turistic și să se asigure că starea lor fizică le permite să facă drumeția. Cine suferă de boli cardiace, de exemplu, nu ar trebui să pornească într-un astfel de hobby. Un aspect la care mulți nu se gândesc, spune salvamontistul, este respirația – esențială pentru a face față efortului și a evita oboseala rapidă.

„Eu consider că mulți din oamenii care merg pe munte nu știu să respire. Respirația e foarte, foarte, foarte importantă. Efortul îți înjumătățește plămânii. Dacă respiri pe gură, inspiri și dai pe gură înapoi, e foarte rău. Trebuie să știi să inspiri, să-ți găsești un stil de mers mediu. Astea le dobândești pe un traseu și cu un ghid sau cu cineva care îți explică. Pe munte nu ne grăbim niciodată. Mergem să admirăm. Cine merge pe munte, trebuie să meargă la o plimbare. Să îți fie ceva frumos, ușor, nu greu. Că dacă el merge să se forțeze, deja nu mai e plăcere. Că s-a obosit la primul traseu și la al doilea traseu nu o să mai iasă”, a subliniat Ștefan Balog.

Ce trebuie să știi înainte de a urma un traseu pe munte

Înainte de a porni pe munte, este esențial să știi ce fel de traseu vei aborda: unul dificil sau unul care se întinde pe câteva ore. Abia astfel poți să îți pregătești echipamentul corespunzător.

„Un turist care vrea să facă muntele trebuie să se gândească. Azi vreau să abordez un traseu de 3 ore, de 4 ore, un traseu mediu, ușor, lung, în care necesitatea. Pregătirea rucsacului depinde de traseu. Nu ne încărcăm rucsacii în exces, să fie ceva greutate mare, doar strictul necesar. Dar foarte mult depinde ceea ce vreți să faceți și atunci calculați rucsacul cât de greu să fie și ce să ai în el”, a explicat Ștefan Balog.

Salvamontistul a întocmit o listă scurtă cu obiectele esențiale pentru orice traseu pe munte și a subliniat, din nou, cât de important este echipamentul potrivit. Pe munte nu ne aventurăm în tocuri sau paltoane doar pentru că arată bine în pozele de pe Instagram.

„Pentru un traseu minim, ar fi cel mai ok să avem bocanci, să nu avem ceva tip adidași. Multă lume urcă și în adidași și nu pățește nimic. Dar poți să prinzi o piatră, faci o entorsă la gleznă și necesită, după aceea, o intervenție Salvamont. De aceea sunt bocancii care, cât de cât să-ți acopere glezna, să-i strângi. Picioarele trebuie acoperite, mai ales în ziua de astăzi, când sunt șerpi. Noi le expunem, în pantaloni scurți, să ne bronzăm pe munte. Trebuie hidratare foarte multă, să avem apă. Nu înseamnă că trebuie să bem într-o cantitate foarte mare. Doar să ne umezim buzele, cât de cât. Pe cap, neapărat, trebuie ceva acoperit pe timpul de soare, fiindcă razele solare sunt foarte puternice și putem să facem o insolație”, a explicat salvamontistul.

Din rucsac nu trebuie să lipsească mâncarea, apa și, obligatoriu, o pelerină de ploaie. Acestea sunt elementele de bază care te ajută să faci față traseului fără griji: mâncarea îți dă energie, apa te menține hidratat, iar pelerina de ploaie te protejează de surprizele vremii, astfel încât drumeția să rămână o experiență plăcută și sigură.

„Pentru rucsac, minim un baton proteic sau un sendviș, dulce: o ciocolată, o glucoză, apă neapărat, ceva de ploaie, o pelerină. Bețele de trekking, în care ți mai poți ajuta. Dacă nu sunt bețele, un băț din pădure, de care să te ajuți. Să ai o frontală, în cazul în care te prinde seara, telefonul mobil să fie încărcat, dacă poate să fie și o baterie de rezervă”, a subliniat Ștefan Balog.

Cum îți dai seama dacă ai experiența necesară pentru a parcurge un traseu

Dificultatea traseelor poate fi consultată atât pe internet, cât și la fața locului, unde există puncte de informații. Marcajele întâlnite pe parcurs sunt la fel de importante, iar expertul ne-a explicat semnificația fiecăruia.

„În ziua de astăzi, orice traseu la pornire îți dă durata și lungimea. Acum ei, oricum o să vadă la fața locului și minim trebuie să fie și informați. ‘Vreau să fac un versant în diferențe de nivel foarte mari, de 100-200 de metri, sau vreau să fac unul de diferențe de 100 de metri, am doar o pantă de urcat abruptă, care într-o oră s-ajung sus pe un platou, acolo mă plimb’. Sunt hărți și sunt marcajele. Sunt benzile pentru trasee, care nu se intersectează. Crucile, care au intersecție, adică intrăm cu bandă și ne intersectăm cu o cruce roșie sau albastră. Aia, să știm că este o intersecție, din care putem să o luăm la stânga, la dreapta. Sunt triunghiurile, care pornesc de la bază și faci un versant, adică un munte, un vârf. Depinde și de culorile specifice, cu cât e culoarea mai intensă, roșu, să zicem, e mai greu, albastru, mai lent și galben mai slăbuț un pic”, a subliniat Ștefan Balog.

Traseul montan din Maramureș unde poți merge chiar și cu copiii

La final, l-am rugat pe Ștefan Balog să ne recomande un traseu montan din Maramureș care merită văzut. Din punctul său de vedere, traseul care pornește din Pasul Neteda și ajunge până pe Vârful Gutâi nu trebuie ratat. Parcurs în întregime, are o lungime de aproximativ 10-12 kilometri dar, spune expertul, nu este dificil de parcurs.