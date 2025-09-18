Discursurile Regelui Charles și ale lui Donald Trump la banchetul de la Castelul Windsor. Președintele american, impresionat de ospitalitatea Familiei Regale

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit miercuri despre relația specială dintre Statele Unite și Marea Britanie, aducând un omagiu regelui Charles în cadrul celei de-a doua vizite de stat efectuate în Regat. Liderul american a descris această ocazie drept „una dintre cele mai mari onoruri din viața sa”.

Ceremonie cu fast, la Castelul Windsor

Deși monarhul britanic, în mod tradițional apolitic, a subliniat în discursul său necesitatea sprijinirii Ucrainei, Donald Trump nu a făcut referire la acest subiect, alegând să citească integral discursul pregătit, în ciuda reputației sale de a improviza. În schimb, prima-doamnă Melania Trump a atras atenția prin alegerea vestimentară: o rochie simplă, galbenă, în contrast cu ținuta albastră a reginei Camilla, imagine care, alăturată, reda simbolic culorile drapelului ucrainean.

Ceremonia s-a desfășurat cu fast, Trump și soția sa fiind primiți cu întreaga pompă specific britanică. În discursul său de la banchet, președintele american a lăudat aliatul său apropiat:

„Legătura de rudenie și identitate dintre America și Regatul Unit este neprețuită și eternă. Este de neînlocuit și de nezdruncinat. Din perspectiva americană, cuvântul special nu este suficient pentru a o descrie”.

Afirmațiile sale au fost bine primite de premierul britanic Keir Starmer, care a văzut în această vizită o oportunitate de a întări relațiile economice, de a atrage investiții și de a discuta despre Ucraina și Israel.

Donald Trump nu și-a ascuns satisfacția de a fi primul președinte american și totodată primul politician ales invitat la două vizite de stat în Marea Britanie:

„Este cu adevărat una dintre cele mai mari onoruri din viața mea.”

Pe durata vizitei, guvernul britanic a încercat să transforme afecțiunea lui Trump pentru Regat – mama sa fiind de origine scoțiană – și admirația pentru familia regală în beneficii concrete. Mari companii, inclusiv Microsoft, Google, Nvidia și OpenAI, au anunțat investiții de peste 31 de miliarde de lire sterline în sectoarele de inteligență artificială, calcul cuantic și energie nucleară civilă.

Regele Charles a ținut să puncteze și dimensiunea economică a relației bilaterale:

„Regatul Unit a fost partenerul dumneavoastră în primul acord comercial al administrației dumneavoastră, domnule președinte, aducând locuri de muncă și creștere economică pentru ambele țări. Și, fără îndoială, putem merge și mai departe pe măsură ce construim această nouă eră a parteneriatului nostru.”

Donald Trump, uimit de spectacolul regal

Ziua de miercuri a fost dedicată exclusiv ceremoniei, urmând ca joi atenția să se mute asupra politicii și comerțului.

Donald și Melania Trump s-au alăturat regelui Charles, reginei Camilla și altor membri ai familiei regale într-o procesiune cu trăsuri, desfășurată în prezența a 1.300 de militari. Ulterior, au vizionat obiecte istorice din Colecția Regală legate de SUA și au vizitat Capela St. George, unde Trump a depus o coroană de flori la mormântul reginei Elizabeth a II-a.

Ceremonia a inclus și o paradă militară, precum și un spectacol aerian al formației britanice Red Arrows. Întâlnirea privată cu prințul William și soția sa, Kate, a fost descrisă drept „caldă și prietenoasă”, Trump declarând ulterior că William „va avea un succes incredibil în viitor” și numind-o pe Kate „frumoasă”.

În ceea ce îl privește pe Charles, liderul american a afirmat că este un „om foarte, foarte special”, adăugând complimente pentru arhitectura castelului și pentru fiul regelui, descris drept un „fiu remarcabil”. Referindu-se la Catherine, Prințesa de Wales, Trump a spus că este „atât de radioasă și atât de sănătoasă” după tratamentul său împotriva cancerului.

Discursurile Regelui Charles și ale lui Donald Trump

Regele Charles a optat pentru o abordare de tip „imagine de ansamblu”, insistând asupra istoriei și culturii comune anglo-americane și menționând explicit trei priorități: sprijinirea Ucrainei, consolidarea relațiilor comerciale și protejarea mediului.

„În timp ce tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem împreună în sprijinul Ucrainei pentru a descuraja agresiunea și a asigura pacea”, a spus suveranul, evitând să menționeze Rusia direct. El a subliniat totodată și „angajamentul personal al președintelui american Donald Trump de a găsi soluții la unele dintre cele mai dificile conflicte din lume pentru a asigura pacea.”

În fața celor aproximativ 160 de invitați, Trump a glumit spunând că speră să fie pentru o vreme „ultimul președinte” care primește o asemenea onoare: „Este un privilegiu unic.”

În scurtul său discurs, a reafirmat legăturile strânse dintre SUA și Regatul Unit, evitând politica partizană, dar nu și obișnuitele note de auto-laudă: