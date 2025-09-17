Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto

Vizita președintelui american Donald Trump la Castelul Windsor a atras atenția nu doar prin fastul organizat de Familia Regală britanică, ci și printr-o greșeală de protocol făcută chiar de liderul de la Casa Albă în fața Prințului William și a lui Kate Middleton. Imaginile surprinse la sosirea cuplului prezidențial american vorbesc de la sine.

Coborârea grăbită din avion a lui Trump, prima gafă de protocol

Momentul controversat a avut loc imediat după aterizarea elicopterului prezidențial. Donald Trump, nerăbdător să salute gazdele, a coborât repede scările aeronavei, lăsând-o mult în urmă pe soția sa, Melania. Prima Doamnă a Statelor Unite a apărut vizibil derutată, fiind obligată să-și facă singură drum până la jumătatea scărilor. În acel timp, președintele american se grăbise să dea mâna cu Kate Middleton, un gest considerat de experții în protocol drept o abatere de la eticheta diplomatică.

Nici Melania Trump nu a părut să remarce gafa soțului său. Abia după câteva secunde, președintele și-a dat seama că Prima Doamnă rămăsese în urmă și s-a întors să o ia de mână. Cei doi au continuat să înainteze împreună, ținându-se de mână, până au ajuns în fața regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla, unde salutul oficial s-a desfășurat conform tradiției.

Reacțiile Familiei Regale

Prințul William și Kate Middleton, obișnuiți cu rigorile protocolului, au păstrat o atitudine impecabilă și au mascat momentul cu zâmbete politicoase. Totuși, gestul lui Trump a fost interpretat ca o lipsă de atenție față de soția sa și o grabă nepotrivită în fața reprezentanților Casei Regale.

Castelul Windsor, ales ca loc principal al ceremoniilor, este un spațiu unde tradiția și protocolul sunt respectate la cel mai înalt nivel. Tocmai de aceea, orice mică abatere devine imediat vizibilă. Deși evenimentul a continuat fără alte incidente, greșeala de început a lui Trump a fost intens comentată în mediul diplomatic și mediatic.