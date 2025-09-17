Ultima oră
Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto
17 sept. 2025 | 14:37
de Dumitrache Diana

Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto

Monden
Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto
12imagini
Cuplul prezidenţial american, alături de Prinţul William şi Kate Middleton (Foto: Captura video)

Vizita președintelui american Donald Trump la Castelul Windsor a atras atenția nu doar prin fastul organizat de Familia Regală britanică, ci și printr-o greșeală de protocol făcută chiar de liderul de la Casa Albă în fața Prințului William și a lui Kate Middleton. Imaginile surprinse la sosirea cuplului prezidențial american vorbesc de la sine.

Coborârea grăbită din avion a lui Trump, prima gafă de protocol

Momentul controversat a avut loc imediat după aterizarea elicopterului prezidențial. Donald Trump, nerăbdător să salute gazdele, a coborât repede scările aeronavei, lăsând-o mult în urmă pe soția sa, Melania. Prima Doamnă a Statelor Unite a apărut vizibil derutată, fiind obligată să-și facă singură drum până la jumătatea scărilor. În acel timp, președintele american se grăbise să dea mâna cu Kate Middleton, un gest considerat de experții în protocol drept o abatere de la eticheta diplomatică.

Melania, lăsată în urmă de Donald Trump, la coborârea din elicopter

Melania, lăsată în urmă de Donald Trump, la coborârea din elicopter

Nici Melania Trump nu a părut să remarce gafa soțului său. Abia după câteva secunde, președintele și-a dat seama că Prima Doamnă rămăsese în urmă și s-a întors să o ia de mână. Cei doi au continuat să înainteze împreună, ținându-se de mână, până au ajuns în fața regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla, unde salutul oficial s-a desfășurat conform tradiției.

Reacțiile Familiei Regale

Prințul William și Kate Middleton, obișnuiți cu rigorile protocolului, au păstrat o atitudine impecabilă și au mascat momentul cu zâmbete politicoase. Totuși, gestul lui Trump a fost interpretat ca o lipsă de atenție față de soția sa și o grabă nepotrivită în fața reprezentanților Casei Regale.

Vezi și:
Cum a apărut Kate Middleton în public, după controversa cu părul blond? Un alt detaliu a atras atenţia tuturor şi pe bună dreptate. Foto
Kate Middleton, schimbare neașteptată de look. Prințesa de Wales a surprins cu nuanța părului, dar fanii au observat altceva. Foto

Castelul Windsor, ales ca loc principal al ceremoniilor, este un spațiu unde tradiția și protocolul sunt respectate la cel mai înalt nivel. Tocmai de aceea, orice mică abatere devine imediat vizibilă. Deși evenimentul a continuat fără alte incidente, greșeala de început a lui Trump a fost intens comentată în mediul diplomatic și mediatic.

OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Asta da veste URIAȘĂ în showbiz! Laura Cosoi a făcut anunțul minunat! E în culmea fericirii: Dau naștere celui de-al cincilea copil
Digi24
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu
Adevarul
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Zodiile chinezeşti care au parte de reuşite pe 18 septembrie. Norocul le bate la uşă, joi
Zodiile chinezeşti care au parte de reuşite pe 18 septembrie. Norocul le bate la uşă, joi
Horoscop
acum 40 de minute
Flavia Mihășan este îndrăgostită și nu se ferește să recunoască. Ce spune vedeta de la Neatza despre relația cu Andrei Ciobanu: „Sunt fericită și este un cuvânt pe care nu-l folosesc aproape niciodată”. EXCLUSIV
Flavia Mihășan este îndrăgostită și nu se ferește să recunoască. Ce spune vedeta de la Neatza despre relația cu Andrei Ciobanu: „Sunt fericită și este un cuvânt pe care nu-l folosesc aproape niciodată”. EXCLUSIV
Monden
acum 2 ore
Cristina Ciobănașu își trăiește discret fericirea. De ce nu a vorbit până acum despre cererea în căsătorie: „Este dificil câteodată să-i respect intimitatea lui Alex”. EXCLUSIV
Cristina Ciobănașu își trăiește discret fericirea. De ce nu a vorbit până acum despre cererea în căsătorie: „Este dificil câteodată să-i respect intimitatea lui Alex”. EXCLUSIV
Monden
acum 3 ore
Irina Fodor, deranjată de comportamentul Andei Adam, la „Asia Express”. Prezentatoarea a intervenit dur: „Echipa nu poate filma!”
Irina Fodor, deranjată de comportamentul Andei Adam, la „Asia Express”. Prezentatoarea a intervenit dur: „Echipa nu poate filma!”
Emisiuni TV
acum 5 ore
Parteneri
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
Click.ro
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Digi24
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro