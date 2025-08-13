Deși pare că bate vântul pe litoralul românesc, există stațiuni de la noi care sunt ocupate până la refuz. Reprezentantul unei agenții de turism ne explică de ce și ne spune care sunt principalele neajunsuri privind serviciile din România. EXCLUSIV

Chiar dacă, după pozele prietenilor de pe social media, am putea crede că toată lumea este plecată în Grecia, Spania sau Dubai, adevărul este că stațiunile de pe litoralul românesc sunt pline. Cristina Basarab, Brand Manager al agenției de turism Eximtur, a dezvăluit gradul de ocupare în această perioadă și principalele nemulțumiri ale celor care aleg să-și petreacă concediul în țară.

Stațiunile de pe litoralul românesc preferate de turiști

Concediile în afara granițelor țării sunt la mare căutare. Turcia, Grecia, Dubai și Egipt sunt în topul destinațiilor favorite, mai ales că nu sunt foarte departe de România, dar au ieșire la mare, iar un concediu de 7 zile poate să coste doar 350 de euro.

Printre cele mai căutate destinații de vacanță în 2025 se numără și Bangkok, Paris, Bali, Roma și Albania. Dar realitatea „din teren” ne arată că nici litoralul românesc nu e pustiu. Cristina Basarab, Brand Manager al agenției de turism Eximtur, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech, că există un grad de ocupare uriaș al pachetelor de vacanță.

„Luna august este, în fiecare an, luna preferată de concediu a majorității turiștilor români, din diverse motive; prin urmare, probabil se va atinge, în primele 2 săptămâni ale lunii, un grad de ocupare de cca 90% pe litoral”, a dezvăluit Cristina Basarab.

Stațiunile care atrag cele mai multe priviri vara aceasta sunt Mamaia, Eforie Nord, Olimp, Venus și Saturn. În materie de facilități, românii preferă cazări all-inclusive, pentru a avea un control complet asupra bugetului și a se bucura de vacanță fără griji.

„În anul 2025 sunt mai multe cumpărări last minute”

Când vine vorba despre servicii suplimentare, turiștii pun pe primul loc activități și programe pentru copii, piscine generoase la hotel, seri festive și momente de relaxare în spa-uri și zone wellness.

În 2025, s-a remarcat o creștere a rezervărilor last minute pe litoralul românesc. Mulți turiști au ales să-și planifice vacanțele în țară, influențați de incertitudinea financiară și contextul dificil, care i-a făcut să prefere flexibilitatea oferită de opțiunile din ultimul moment.

„De obicei, cca 30% din vacanțe se cumpără cu preț redus, din timp, la programele Înscrieri Timpurii / Early Booking, iar restul se cumpără pe parcurs. În anul 2025 sunt mai multe cumpărări last minute decât în anii trecuți, datorită situației politico-economice și nesiguranței clienților cu privire la posibilitatea plecării în călătorii”, a menționat reprezentanta agenției de turism.

Ce nemulțumiri au turiștii ajunși litoralul românesc

Dar, pentru că este aproape imposibil să mulțumești pe toată lumea, turiștii care ajung pe litoralul românesc se confruntă și cu unele neplăceri. Una dintre ele vizează plajele recent reamenajate.

Deși scopul lucrărilor era să îmbunătățească confortul, calitatea nisipului nu corespunde întotdeauna așteptărilor multora, iar intrarea în mare poate fi uneori chiar periculoasă. Întrebată despre situațiile neplăcute cu care se confruntă agenția, Cristina Basarab a explicat: