Cele mai căutate destinații de vacanță în 2025, din toată lumea. Surpriza topului e foarte aproape de România

Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 11:43
de Raluca Ogaru

Care sunt cele mai căutate destinații de vacanță din lume, în 2025

Anul 2025 promite să fie unul plin de aventuri, descoperiri și reveniri spectaculoase pe scena turismului global. După ani de incertitudine și restricții, lumea călătorește din nou cu poftă, iar destinațiile se pregătesc să întâmpine valuri de turiști însetați de experiențe autentice. Dar care sunt locurile care vor domina listele de dorințe în 2025? De la metropole vibrante la oaze tropicale de nereluat, articolul de azi dezvăluă cele mai căutate destinații de vacanță ale anului – bazat pe analize de industrie, tendințe de booking și surse de încredere.

De la destinații exotice, la orașe încărcate de cultură

Fie că e vorba de Bangkok, care continuă să seducă cu farmecul său neostenit, de Paris, încălzit de febra Jocurilor Olimpice, sau de Bali, care rămâne paradisul nomazilor digitali, 2025 aduce amestecul perfect între clasic și surprinzător. Și dacă credeți că știți totul despre hotspoturile turistice, pregătiți-vă să vă schimbați perspectiva: anul acesta vine cu destinații ascunse care urcă vertiginos în topuri, precum Albania sau Coreea de Sud.

Așadar, haideți să explorăm câteva puncte fierbinți care vor defini anul 2025 în turism – și să aflăm de ce merită să le vizitați înainte ca toată lumea să o facă! Pentru a explora cât mai ușor lista, am ales să o prezentăm schematic, cu cele mai importante informații despre fiecare locație.

Top 5 cele mai căutate destinații în 2025 (proiecții bazate pe tendințe și surse oficiale)

1. Bangkok, Thailanda

Un magnet pentru turiști datorită street food-ului tradițional, templelor uimitoare și nopților nelimitate, Bangkok rămâne regina destinațiilor accesibile din Asia.

  • De ce? Combină lux accesibil, gastronomie legendara și viață urbană vibrantă.

  • Sursă: Mastercard Global Destination Cities Index (Bangkok a dominat ani la rând).

  • Tendință 2025: Creșterea interesului pentru turismul post-pandemic în Asia de Sud-Est.

Wat Phra Kaew sau Templul Buddha de Smarald (în thailandeză: วัดพระแก้ว)/ Sursa foto: Profimedia

2. Paris, Franța 

După succesul Jocurilor Olimpice 2024, Parisul beneficiază de un moștenire turistică puternică: infrastructură îmbunătățită (ex: transport public), atracții renovate (ex: Louvre) și vizibilitate globală care atrage turiști și după eveniment.

  • De ce? Va atrage milioane de vizitatori datorită JO 2024 (cu efect prelungit în 2025).

  • Sursă: UNWTO subliniază că mega-evenimentele generează un „val întârziat” de vizitatori în anii următori.

  • Bonus: Anul 2025 marchează și revenirea turismului cultural după grevele din 2023.

3. Bali, Indonezia

Pentru plaje și wellness. Paradisul nomazilor digitali, Bali continuă să atragă cu plaje de poveste, resorturi eco și o atmosferă spirituală de neegalat, în 2025.

  • De ce? Rămâne un magnet pentru digital nomads, iubitori de plaje și wellness.

  • Tendință 2025: Cererea pentru cazări eco-friendly și retreat-uri de yoga.

  • Sursă: Google Trends arată o creștere constantă a căutărilor, dar și Mastercard Global Destination Cities Index pun pe primele locuri această destinație greu de egalat ca frumusețe.

Plajă din Bali/ Sursa: Profimedia

4. Dubai, UAE

Oaza luxului din deșert își menține locul în top cu insule artificiale spectaculoase și un nou accent pus pe sustenabilitate în turism.

  • De ce? Atrage cu mega-evenimente (Expo, COP28), shopping luxury și artificial islands.

  • Statistică: A depășit Londra în număr de turiști în 2023 (CNN Travel).

  • Tendință 2025: Focus pe turism sustenabil (energie verde în hoteluri).

5. Roma, Italia

Combinația perfectă între istorie milenară și evenimente contemporane (de la Anul Jubiliar la lansarea „Gladiator 2”) face din Roma o super-star în 2025.

  • De ce? Anul Jubiliar 2025 (eveniment religios masiv) + filmul Gladiator 2 (relansarea interesului).

  • Sursă: Autoritățile italiene estimează peste 30 de milioane de vizitatori.

Surprize în 2025:

Albania

Dacă încă nu ai considerat Albania ca destinație de vacanță, 2025 ar putea fi anul în care să îți schimbi părerea. Această perlă a Balcanilor își transformă rapid reputația de la „destinație necunoscută” la „Noul Dubai al Balcanilor”, conform The Guardian. Este noua bijuterie a Mediteranei, cu stațiuni de lux la prețuri accesibile, cel puțin pentru moment.

Albania nu mai e doar o „alternativă” – devine o destinație în sine, perfectă pentru cei care vor plaje nemaivăzute, istorie vie și experiențe autentice fără să plătească prea mult. Dacă vrei să fii printre primii care o descoperă înainte de aglomerație, 2025 e momentul ideal!

Coreea de Nord – O destinație enigmatică și strict controlată

  • Creștere explozivă datorită K-pop și turismului cultural (UNESCO).

Coreea de Nord rămâne una dintre cele mai izolate și misterioase țări din lume, iar turismul aici este un fenomen extrem de reglementat. Guvernul nord-coreean permite doar vizite organizate prin agenții autorizate, iar turiștii sunt însoțiți în permanență de ghiduri oficiale. Vizitatorii au acces la atracții precum Piața Kim Il-sung din PhenianHotelul Ryugyong (celebrul „hotel fantomă”), sau Muntele Paektu, considerat sacru în mitologia locală. Experiența este puternic controlată, iar fotografierea este permisă doar în anumite zone, sub stricta supraveghere.

Festivalul Arirang/ Sursa: Profimedia

Festivalul Arirang/ Sursa: Profimedia

De ce ar vizita cineva Coreea de Nord? Majoritatea turiștilor sunt aventurieri în căutare de experiențe unice sau cercetători interesați de regimul politic. În ciuda restricțiilor, unii vizitatori sunt atrași de arhitectura grandioasă a Phenianului sau de evenimente precum Festivalul Arirang, un spectacol masiv de gimnastică și propagandă. Cu toate acestea, călătoria aici implică riscuri și limitări severe, inclusiv interdicția de a interacționa cu localnicii sau de a devia de la traseele aprobate. Dacă Coreea de Sud este o destinație dinamică și deschisă, Coreea de Nord rămâne o călătorie pentru cei care acceptă regulile stricte ale unui regim izolat.

