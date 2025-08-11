Topul destinațiilor de vacanță preferate de români în 2025. Sunt aproape de România și au prețuri accesibile. Agenție de turism: „Poți prinde un pachet timp de o săptămână la 350 de euro”. EXCLUSIV

Este sezonul concediilor, iar tot mai mulți români își îndreaptă atenția spre destinații de vacanță aproape de România. Caută hoteluri bine dotate, opțiuni variate de distracție și atracții turistice interesante, fără să meargă prea departe. Care sunt locurile de top pe care le preferă românii în acest sezon?

Destinații de vacanță aproape de România la mare căutare în 2025

În timp ce pe litoralul românesc apar situații care le umbresc altora bucuria concediuli așteptat, precum taxe uriașe pentru turiștii care preferă să stea pe cearșaf, ori prețuri exorbitante la mâncare, mulți își îndreaptă atenția către destinații de vacanță situate aproape de România, dar considerate oaze de relaxare.

Anul acesta, în topul preferințelor e Antalya, un oraș din Turcia care atrage turiștii cu plajele lui faine, apa clară și atmosfera relaxantă. În plus, centrul vechi, Kaleiçi, cu străduțe înguste și clădiri desprinse parcă din povești sau seriale, îi cuceresc fără dar și poate pe turiști. Cascadele Düden sau excursiile în Munții Taurus, unde aerul curat și peisajele te încărcă cu energie sunt alte două puncte de atracție.

Pe de altă parte, Egiptul e o destinație care prinde tot mai mult la români și devine tot mai căutată în agenții. Și, surpriză, un oraș nou intră în top: El Alamein, situat în nordul Egiptului, pe malul Mării Mediterane. Această destinație premium le dă turiștilor ocazia să combine relaxarea pe plajă cu vizite în locuri istorice de excepție, pentru că e aproape de Cairo și de faimoasele piramide de la Giza. Practic, poți să te bronzezi dimineața și să explorezi istoria Egiptului după-amiaza, fără să faci drumuri lungi și obositoare.

„Astea sunt destinațiile preferate”

Nici anul acesta, Grecia nu a fost uitată. Deși au apărut câteva nemulțumiri legate de prețuri, datele din agențiile de turism arată clar că rămâne una dintre destinațiile de vacanță aproape de România care se bucură de popularitate constantă.

„Cred că pe primul loc este plecarea în Antalya, pe Riviera Turcească. Apoi e Egipt, care au venit cu două destinații noi. Principala este Hurghada, Sharm el-Sheih. Și acum, mai nou, este o destinație în partea de nord a Egiptului, aproape de Cairo, care se numește El Alamein. Este o destinație nouă asta, care le permite să viziteze atât Cairo… Este mult mai aproape, pentru că din Hurghada faci aproximativ undeva la șase ore cu microbuzul ca să vizitezi complexul din Giza al Piramidelor. Și asta e o variantă mai ușoară, dacă vrei să mergi să vizitezi. Dubai a crescut foarte mult ca și destinație, pentru că este accesibil și aproape de România. Grecia. Deci cam astea sunt destinațiile preferate ca și pachete turistice pentru sezonul de vară. Și apoi city break-urile și alte destinații. Dar ca și top, Turcia, Egipt și Grecia”, a dezvăluit Oana Țilincă ,de la franciza Eximtur Constanța, în exclusivitate pentru Playtech.

Ce facilități caută românii

Când românii merg în agenție, cerințele lor sunt destul de clare: vor zbor direct, cu bagaj și transfer inclus. Cele mai căutate pachete sunt, de obicei, cele de 7 nopți. Iar când vine vorba de facilități, un hotel situat aproape de plajă este un criteriu esențial pentru ei.

„Pachete turistice cu zbor charter inclus, zbor direct cu bagaj și cu transfer inclus, care sunt de 7, 8, 9, 12 în funcție de serii. Dar preferă pachetele de 7 nopți. Hoteluri cu ultra all-inclusive, aproape de plajă, cu tobogane pentru copii. Și cam astea sunt cerințele principale”, ne-a dezvăluit Oana Țilincă.

Pentru familii, Antalya rămâne în top când vorbim despre destinații de vacanță aproape de România. La fel și Dubai, care oferă o mulțime de obiective și activități opționale ce pot încânta atât copiii, cât și adulții.

„Pentru familie, Antalya, clar. Însă și Dubai este foarte ofertant pe partea de activități. Și atunci, dacă îți rezervi un hotel cu mic dejun sau cel mult demi-pensiune în Dubai, prima parte a zilei o poți petrece la plajă și să te poți bucura de apă și zona asta de relaxare. Iar după prânz, începând cu 2-3 după masă, poți face toate celelalte activități Au aquapark-uri, au safari, au tot felul de obiective și de activități opționale pe care oricum n-ai cum să le cuprinzi într-o săptămână”, a spus reprezentanta agenției de turism.

Cât costă, de fapt, cele mai populare destinații de vacanță aproape de România

Când vine vorba despre prețuri, cei care nu țin neapărat să-și planifice totul din timp pot găsi vacanțe all-inclusive, în Egipt sau Tunisia, de la doar 350 de euro de persoană.

„Depinde. Dacă aștepți și ești dispus să pleci last minute, acestea sunt cele mai bune ca și preț. Și poți prinde un pachet de 7-8 zile, zbor inclus, all-inclusive, bagaj și timp de o săptămână de zile de la 350 de euro de persoană. Atât pe Turcia, cât și pe Egipt. Și destinația Tunisia este foarte bună ca și preț, însă românii, cel puțin în agenție la noi, nu au solicitat foarte des Tunisia, dar este o destinație foarte ok”, a spus Oana.

Pe de altă parte, reprezentanta Eximtur a spus că, dincolo de destinațiile aproape de România, New York, Thailanda și Filipine au devenit acum tot mai populare.