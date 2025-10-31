Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 10:23
de Iulia Kelt

Descoperirea din Egipt care ar putea schimba istoria. Ce au găsit oamenii de știință, de fapt

ȘTIINȚĂ
Descoperire în Egipt / Foto: Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt

Arheologii egipteni au scos la iveală o fortăreață masivă din perioada Regatului Nou (1550–1077 î.e.n.) în nordul Peninsulei Sinai, de-a lungul vechii rute militare cunoscute drept Drumul lui Horus.

Descoperirea, anunțată de Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt, oferă noi informații despre modul în care civilizația faraonică își apăra frontierele estice și își gestiona armata în campaniile militare din Orientul Apropiat.

Fortăreața, parte a unui lanț strategic de apărare

Construcția face parte dintr-un sistem de fortificații amplasate în nordul Sinaiului, creat pentru a proteja granițele și a susține campaniile militare egiptene.

Potrivit specialiștilor, forturile serveau și ca puncte de oprire pentru caravanele comerciale care intrau în Egipt. Nicky Nielson, egiptolog la Universitatea din Manchester, explică faptul că aceste structuri funcționau și ca baze logistice unde armata era aprovizionată cu alimente și resurse.

Săpăturile au scos la iveală turnuri de apărare, porțiuni din zidurile nordice, vestice și sudice, precum și o incintă caracteristică epocii Regatului Nou, înconjurând o zonă rezidențială destinată soldaților.

Printre artefactele descoperite se numără fragmente ceramice și vase, inclusiv un mâner inscripționat cu numele faraonului Thutmose I din dinastia a XVIII-a. Arheologii au mai găsit un cuptor mare pentru pâine și resturi fosilizate de aluat, dovezi clare ale vieții cotidiene din interiorul fortului.

O perspectivă nouă asupra puterii militare egiptene

Mohamed Ismail Khaled, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt, a declarat că această descoperire oferă o imagine mai completă asupra modului în care Egiptul își proteja frontierele estice în perioada Regatului Nou.

Fortul se întinde pe aproximativ 8.000 de metri pătrați, de trei ori mai mult decât o altă fortăreață aflată la doar 700 de metri distanță, descoperită în anii 1980, scrie Popular Science.

Christian Knoblauch, arheolog la Universitatea Swansea, subliniază că situl este esențial pentru înțelegerea modului în care statul egiptean administra noile teritorii cucerite și își gestiona relațiile cu populațiile locale și cu puterile vecine.

„Acest tip de fortificație arată investițiile uriașe de resurse materiale și umane necesare pentru a menține controlul asupra regiunii, dar și recompensele economice și politice care veneau odată cu aceasta”, a explicat el.

Echipa de cercetare intenționează să continue săpăturile pentru a expune complet zidurile și eventualul port militar care deservea fortăreața.

Descoperirea întărește imaginea unui Egipt antic complex și bine organizat, capabil nu doar să ridice temple și morminte impresionante, ci și să-și apere granițele cu o infrastructură militară impresionantă.

