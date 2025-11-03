Descoperire arheologică uimitoare într-o zonă de o frumusețe rară, frecventată de turiști din întreaga lume: Legătura cu Imperiul Roman

O echipă de arheologi francezi a scos la iveală una dintre cele mai ample necropole romane descoperite vreodată pe țărmul mediteranean al Franței. Situl, situat la Olbia, în apropierea Rivierei, a dezvăluit peste 160 de morminte de incinerație care oferă detalii remarcabile despre ritualurile funerare din perioada romană.

Descoperirea aparține Institutului Național Francez pentru Cercetări Arheologice Preventive (Inrap), care a publicat recent primele rezultate ale cercetării.

Olbia, fondată în jurul anului 350 î.e.n. ca așezare grecească fortificată a coloniștilor din Massilia (actualul Marsilia), a devenit parte a Imperiului Roman după cuceririle lui Iulius Cezar din 49 î.e.n. În epoca romană, localitatea a prosperat datorită comerțului și băilor termale, iar noile descoperiri arheologice confirmă complexitatea vieții și a credințelor sale funerare.

Ritualuri de incinerare și ofrande pentru morți

Toate mormintele datate între secolele I și III e.n. arată o practică funerară sofisticată. Procesul de incinerare începea prin așezarea corpului pe o platformă de lemn, ridicată deasupra unei gropi pătrate.

Căldura intensă a rugului ducea la prăbușirea structurii, iar oasele erau albe, crăpate și răsucite, semn al unei arderi complete. În același timp, obiectele depuse alături de defunct, precum vasele de sticlă, se topeau, bronzul se deforma, iar ceramica căpăta urme de funingine.

Un element distinctiv identificat de cercetători este existența canalelor de libație care înconjoară majoritatea mormintelor.

Acestea erau folosite pentru turnarea ofrandelor lichide, vin, bere sau hidromel, menite să onoreze spiritele morților sau să le asigure protecția în viața de apoi. Unele morminte prezintă chiar structuri acoperite cu țigle ceramice, transformând vetrele funerare în adevărate monumente în miniatură.

O perspectivă rară asupra tradițiilor funerare romane

Arheologii afirmă că descoperirile din Olbia oferă o imagine completă a procesului funerar roman, de la arderea trupului până la amenajarea mormântului.

Construcțiile funerare, diversitatea obiectelor votive și urmele ritualurilor de libație reflectă atât statutul social al defuncților, cât și influențele culturale greco-romane din sudul Galiei.

„Particularitatea acestui sit constă în faptul că ne permite să urmărim pas cu pas transformarea rugului funerar într-un mormânt definitiv”, arată raportul Inrap.

Analiza materialelor arheologice continuă, iar specialiștii speră ca studiul complet să ofere informații noi despre structura socială, credințele religioase și obiceiurile funerare ale comunităților romane din regiune.

Prin amploarea și starea sa de conservare, necropola de la Olbia este considerată una dintre cele mai importante descoperiri funerare romane din Franța ultimului deceniu.