Descoperire arheologică majoră: Un edificiu de cult vechi de 5.000 de ani ar putea rescrie istoria Mesopotamiei

ȘTIINȚĂ
Descoperire arheologică majoră: Un edificiu de cult vechi de 5.000 de ani ar putea rescrie istoria Mesopotamiei
Descoperirea care ar putea schimba istoria / Foto: University of Coimbra

Arheologii au scos la iveală în nordul Irakului o clădire monumentală de 5.000 de ani, care ar putea schimba înțelegerea despre originile civilizației urbane din Mesopotamia.

O echipă internațională de arheologi a descoperit în nordul Irakului, în regiunea Kurdistan, un edificiu de cult datând de aproximativ 5.000 de ani, situat în situl Kani Shaie, scrie publicația Live Science.

Construcția, de proporții monumentale, ar fi avut un rol ritualic și ar putea oferi indicii cruciale despre legătura dintre primele forme de urbanizare și viața spirituală a comunităților din zorii civilizației mesopotamiene.

Potrivit Universității din Coimbra, care coordonează cercetările, structura datează din jurul anului 3000 î.e.n., perioadă ce coincide cu dezvoltarea orașului Uruk, considerat primul mare centru urban din lume. Descoperirea ar putea modifica percepțiile actuale privind influența culturală și religioasă exercitată de Uruk asupra regiunilor învecinate.

Kani Shaie, un centru religios și administrativ al epocii bronzului

Echipa de cercetători afirmă că, dacă monumentalitatea clădirii va fi confirmată prin analizele aflate în curs, descoperirea ar putea redefini relațiile dintre Uruk și zonele de la poalele Munților Zagros.

Arhitectura complexului, alături de artefactele descoperite, printre care sigilii cilindrice și fragmente ceramice, sugerează că situl avea funcții rituale și administrative. Acest lucru indică existența unei structuri sociale complexe, în care religia, comerțul și guvernarea erau strâns interconectate.

Kani Shaie este situat strategic la est de fluviul Tigru, într-o zonă de contact între câmpia mesopotamiană și dealurile Zagros.

Situl oferă o cronologie continuă a locuirii din Epoca Bronzului timpuriu până în mileniul al III-lea î.Hr., devenind astfel o sursă esențială pentru înțelegerea procesului de tranziție de la sate agricole la primele orașe.

Descoperirile materiale susțin ideea că Kani Shaie făcea parte dintr-o rețea de schimburi economice și culturale extinsă, influențată de modelul urban urukian.

Circulația ideilor religioase și comerciale din acea perioadă pare să fi contribuit la formarea unei lumi interconectate, în care regiunile periferice aveau un rol activ în definirea identității Mesopotamiei timpurii.

O nouă perspectivă asupra nașterii civilizației

Conform cercetătorilor, rezultatele de până acum pun sub semnul întrebării concepția tradițională potrivit căreia civilizația mesopotamiană s-ar fi dezvoltat exclusiv în sud.

Noile date indică mai degrabă un model de interacțiune și schimb reciproc, unde zonele marginale, precum Kurdistanul de astăzi, au contribuit semnificativ la formarea primelor orașe.

Pentru a reconstitui funcția și structura originală a sitului, specialiștii utilizează metode moderne precum cartografierea 3D, datarea radiocarbon și analiza geoarheologică.

Studiile vor ajuta la înțelegerea modului în care spațiile sacre erau integrate în sistemele politice timpurii și cum credințele religioase au influențat apariția guvernării urbane.

Prin abordarea interdisciplinară a echipei Universității din Coimbra, care combină arheologia, antropologia și știința materialelor, cercetarea de la Kani Shaie oferă o nouă viziune asupra originilor lumii organizate.

În timp ce săpăturile continuă, acest sit ar putea deveni una dintre cele mai importante chei pentru înțelegerea legăturii dintre spiritualitate și nașterea civilizației urbane.

