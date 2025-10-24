Descoperire arheologică rară pe traseul autostrăzii A8: Un pahar roman găsit într-o așezare a dacilor liberi

O piesă de sticlă veche de aproape două milenii a fost descoperită de arheologi în timpul cercetărilor efectuate pe traseul viitoarei autostrăzi A8, care va lega Moldova de Transilvania.

Descoperirea, un pahar roman bine conservat, a fost făcută într-o zonă atribuită dacilor liberi, oferind noi indicii despre contactele comerciale și culturale dintre aceștia și Imperiul Roman.

Potrivit arheologului Vasile Diaconu, obiectul a fost găsit într-un context arheologic ce sugerează existența unei așezări prospere din secolele II–III e.n., perioadă în care influențele romane erau deja puternice în regiunile de la nord de Dunăre. Paharul, realizat din sticlă transparentă, are un design specific atelierelor romane și este considerat o raritate pentru zona Moldovei.

Dacii liberi și legăturile lor cu Imperiul Roman

Regiunea în care a fost descoperit artefactul era locuită de dacii liberi, populații dacice care nu au fost incluse în provincia romană Dacia, dar care au întreținut relații comerciale intense cu Imperiul.

Astfel de descoperiri demonstrează că influența romană a depășit granițele politice, extinzându-se prin schimburi economice și contacte culturale.

Arheologii au mai identificat în același sit urme de locuire, ceramică lucrată manual și fragmente de vase romane importate, ceea ce confirmă existența unei comunități locale implicate în rețele comerciale regionale. Paharul din sticlă se numără printre cele mai bine conservate obiecte găsite până acum în cadrul cercetărilor de pe traseul A8.

Cercetările de pe autostrada A8 scot la iveală noi date istorice

Proiectul de construcție a autostrăzii A8, supranumită „Autostrada Unirii”, a devenit un prilej important pentru investigarea arheologică a zonei. Sute de situri sunt analizate de echipe de specialiști, iar fiecare descoperire contribuie la completarea hărții istorice a Moldovei.

„Astfel de piese, precum paharul roman, oferă o imagine mai clară asupra felului în care comunitățile dacilor liberi interacționau cu lumea romană. Este o descoperire valoroasă atât din punct de vedere științific, cât și cultural”, a declarat Vasile Diaconu.

Cercetările continuă de-a lungul traseului viitoarei autostrăzi, iar specialiștii se așteaptă la noi descoperiri care să aducă informații despre viața cotidiană, comerț și influențele culturale din perioada post-dacică. Paharul de sticlă va fi restaurat și urmează să fie expus într-un muzeu regional după finalizarea analizelor.