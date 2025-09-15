De unde vine numele LIDL. Supermarketul ascunde o poveste unică. Totul a pornit de la un profesor și 1000 de mărci

Ultima ora
Emmy 2025: Adolescence, The Studio și The Pitt domină o seară plină de surprize. Lista completă a premiilor pentru cele mai bune seriale
15 sept. 2025 | 17:00
de Filon Stan

Puțini știu cu adevărat de unde provine numele lanțului de supermarketuri Lidl. Povestea sa are în spate o combinație de întâmplare, strategie de brand și o alegere inspirată care a contribuit la succesul companiei.

De unde provine numele Lidl?

Numele „Lidl” vine de la un profesor pe nume Ludwig Lidl. Totuși, acesta nu a fost fondatorul lanțului de magazine. Dieter Schwarz, fiul omului de afaceri Josef Schwarz, a cumpărat drepturile de folosire a numelui de la Ludwig Lidl pentru suma de 1.000 de mărci germane.

Familia Schwarz, cea care a pus bazele afacerii, nu a dorit ca noua companie să poarte numele „Schwarzmarkt” (piața neagră), din motive evidente de imagine. Astfel, numele Lidl a fost ales pentru că era simplu, scurt și ușor de reținut.

De fapt, denumirea fusese deja utilizată în firma precursoare „Lidl & Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung” (en-gros de produse alimentare Lidl & Schwarz). Alegerea acestui nume a fost o mișcare strategică: o marcă distinctă, ușor de recunoscut și protejată din punct de vedere juridic.

De la afacere locală la corporație internațională

Lidl a început ca un mic magazin alimentar în Germania. În anii ’70, a început să se dezvolte sub forma unui lanț de magazine, iar în anii ’80 a făcut primul pas spre expansiunea internațională, deschizând locații și în alte țări europene.

Succesul Lidl s-a bazat pe o strategie clară: politica de discount. Prin prețuri reduse, branduri proprii și produse accesibile, Lidl a reușit să câștige rapid cotă de piață și să se extindă într-un sector extrem de competitiv.

Astăzi, Lidl este un gigant internațional, prezent în zeci de țări, dar continuă să își păstreze filosofia inițială: simplitate și eficiență.

Cum influențează numele Lidl identitatea brandului

Alegerea numelui a contat enorm pentru construirea identității companiei. „Lidl” este scurt, sonor și ușor de memorat, ceea ce îl face un brand ideal pentru retail.

Numele reflectă clar filosofia de business: simplitate și accesibilitate. În plus, alături de logo-ul binecunoscut, numele Lidl contribuie la poziționarea distinctă a companiei pe piața internațională, oferindu-i un avantaj competitiv în fața rivalilor.

Astfel, un nume ales mai degrabă întâmplător a devenit un simbol recunoscut la nivel mondial, dovedind că brandul începe, adesea, cu o decizie de marketing inspirată.

