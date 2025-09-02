INTERVIU Platforma care vrea să înlocuiască eBay și OLX își face utilizatorii parteneri în business. Cum funcționează IOwnThisOne

În peisajul dominat de marketplace-uri uriașe, IOwnThisOne promite să mute centrul de greutate către comunitate. În loc să urmărească exclusiv comisioane și reclame, proiectul mizează pe împărțirea valorii cu cei care o generează zi de zi: utilizatorii. Modelul propus spune că activitatea ta pe platformă nu rămâne doar o statistică, ci devine un drept de proprietate ce va putea fi valorificat, după clarificarea cadrului juridic.

Am discutat cu Marin Cornel, din poziția de fondator și CEO, despre ambiția de a porni dintr-o nișă pasională, Hi-Fi vintage, și de a ajunge la un marketplace complet, cu mecanisme de tokenizare convertibile ulterior în acțiuni. În interviul de mai jos găsești, pe lângă promisiuni, și detalii operaționale: când începe monetizarea, cum va funcționa moderarea anunțurilor, unde sunt găzduite datele și de ce proiectul se delimitează de zona crypto speculativă, inclusiv în contextul nivelurilor de membership.

Miza interviului

IOwnThisOne se poziționează ca o alternativă la platformele consacrate printr-o promisiune clară: o parte semnificativă din valoarea creată se întoarce către comunitate. În această logică, fiecare listare, tranzacție sau recomandare ar conta în ecuația drepturilor tale viitoare, fără să te condiționeze de taxe de acces sau de obligații recurente.

În același timp, succesul unui astfel de model ține de execuție: calendarul de monetizare, scalarea moderării, conformitatea cu GDPR și modul în care se evită confuziile cu schemele de tip MLM. Răspunsurile de mai jos clarifică aceste aspecte, cu mențiunea că sunt reproduse integral, așa cum au fost formulate de Marin Cornel.

Cum arată modelul de proprietate

Conceptul de utilizator-acționar e ancorat într-un mecanism de tokenizare internă care urmărește activitatea din platformă. Intenția declarată este ca, după închiderea capitolului juridic, tokenurile să fie convertite în acțiuni reale, proporțional cu contribuția fiecăruia.

Pe lângă distribuirea către comunitate, proiectul vorbește despre extindere dincolo de nișa Hi-Fi și despre integrarea tehnică a unor funcții automate de verificare. Astfel, promisiunea echității se leagă de o promisiune de scalabilitate, pentru a menține relevanța modelului atunci când baza de utilizatori crește.

Playtech: Cum plănuiești să monetizezi platforma și când, în cât timp?

Marin Cornel: Platforma www.IOwnThisOne.com va intra în monetizare după ce numărul utilizatorilor va depăși pragul de 100.000 de oameni. Până atunci continuăm cu creșterea numărului de utilizatori și ne focusăm pe numărul tot mai mare de anunțuri active pe site. Platforma fiind în BETA, deocamdată avem doar o categorie de produse, și anume „Hi-Fi vintage”, unde avem deja câteva mii de utilizatori foarte împătimiți și iubitori ai acestor produse „de suflet”.

Până în iarna 2025–2026 vom introduce toate categoriile de produse, similar cu celelalte marketplace-uri, gen OLX, eBay, Amazon, Alibaba. Practic, foarte curând pe această platformă vei găsi absolut tot ce este legal să se comercializeze. Revenind la monetizare, după pragul de 100.000 de utilizatori, vom adăuga platformei posibilitatea ca anumiți utilizatori să își poată promova, contra cost, anunțurile; vor exista pachete pentru vânzători mari (profesioniști), vom avea și publicitate targetată de tip bannere și, probabil, vom implementa și o taxă de tranzacție mică, între 1–3% din valoarea produsului.

Însă, foarte important de reținut, diferit față de actualele platforme de tip marketplace, în care se plătesc toate aceste taxe și publicitate, bani care ajung în cazul lor în buzunarele directe ale lui Jeff Bezos și ale altora, în cazul nostru toți acești bani, tot profitul companiei, va fi împărțit și membrilor (utilizatorilor), conform numărului de acțiuni deținute de fiecare utilizator în parte.

Playtech: Insiști pe ideea că utilizatorii sunt și proprietari/shareholderi, dar ce înseamnă asta în practică? Ce primesc în realitate utilizatori, pot vinde acel ceva? Când ai 1000 de utilizatori și le împarți 30% din business, înseamnă ceva, dar când împarți la un milion de utilizatori nu mai înseamnă mare lucru. Cum plănuiești să administrezi acest aspect?

Marin Cornel: Da, toți utilizatorii vor fi co-proprietari ai platformei, alături de mine. Așa cum este denumit, „shareholderi”, adică deținători de acțiuni. Să vă explic cum. Acum, la început, am creat un sistem de „tokenizare”, adică niște tokenuri (punte) distribuite în mod gratuit tuturor utilizatorilor, în funcție de anumiți factori, cum ar fi: vânzarea-cumpărarea de produse de pe platformă, activitatea de pe platformă (de exemplu, dacă a petrecut 2–3 ore/săptămână pe site, răsfoind produse, sau dacă a petrecut doar 30 de minute/săptămână pe site).

Un sistem complet automat monitorizează activitatea fiecărui membru în parte; știe automat cine a vândut, cine a cumpărat, ce valoare a avut tranzacția, cât timp a petrecut online pe site fiecare membru. De asemenea, se mai primesc tokenuri și dacă utilizatorul „X” a recomandat site-ul către un prieten sau un membru al familiei. Fiecare membru are „linkul lui personalizat” în cadrul platformei; dacă îl trimite unei persoane pentru înscriere, iar acea persoană s-a înscris de pe linkul utilizatorului „X”, atunci utilizatorul „X” va fi recompensat cu un număr de tokenuri. Ideea este simplă: cu cât ajuți mai mult platforma, cu cât ești mai activ și recomanzi platforma noastră în cadrul prietenilor tăi, cu atât mai multe tokenuri primești.

Într-o fază ulterioară, când toată partea legislativă va fi finalizată (acum se ocupă o echipă de avocați din SUA, specializată în astfel de împărțiri de acțiuni), aceste tokenuri vor fi schimbate în acțiuni cât se poate de reale în cadrul companiei care deține platforma online (marketplace-ul), iar utilizatorii vor deține la acea vreme acțiuni reale în cadrul companiei. Câte acțiuni? Depinde de cât de activă a fost acea persoană și câte tokenuri a acumulat. La întrebarea dvs. legată de „acum, când sunt 5.000 de utilizatori, 30% (care este procentul ce se distribuie utilizatorilor) valorează suma X, dar când vor fi 1 milion de utilizatori va valora mult mai puțin, pentru că se va dilua valoarea, evident”.

Aceasta este doar „jumătate” de adevăr, care se compensează cu cealaltă jumătate. Când platforma va avea 1 milion de utilizatori, valoarea platformei va fi mult, mult mai mare comparativ cu valoarea ei la 5.000 de utilizatori. Deci aici intervine următorul aspect: vreau să dețin 2% din 1 milion de euro sau vreau să dețin 0,02% din 10 miliarde de euro? Cifrele sunt doar un exemplu, pentru a înțelege că, aparent, diluarea procentului inițial deținut de utilizatori este acoperită și mult depășită, în viitor, de creșterea valorii companiei odată cu creșterea numărului de utilizatori.

Playtech: Cum verifici validitatea anunțului în conformitate cu regulile site-ului, în sensul că dacă tu ai gândit platforma pentru Hi-Fi, dar cineva publică un anunț de vânzare a unul laptop, cum se face filtrarea? Dacă momentan faci asta manual, în timp, efortul din spate ca forță de muncă riscă să nu fie realist sau sustenabil. Pe de altă parte, dacă nu o faci manual, există riscul ca anunțuri malițioase, inclusiv ilegale, să fie publicate?

Marin Cornel: Validitatea anunțurilor, în acest moment, când nu avem un trafic precum OLX, va fi verificată manual de către moderatori. Ulterior, când numărul de utilizatori și anunțuri va fi mult mai mare, vom implementa un sistem complet automat care să facă aceste verificări ale anunțurilor, exact cum folosesc și marile platforme mondiale în acest moment. Să nu uităm că sistemul de tokenizare de pe platforma noastră este un sistem complet automat, care generează și distribuie tokenurile fără ajutor uman. La momentul potrivit, vom automatiza complet și acest aspect al verificării tuturor anunțurilor.

Playtech: Unde sunt stocate datele utilizatorilor, unde se face găzduirea platformei? Cum te asiguri de conformitatea cu GDPR, legislația locală în regiunile în care activezi?

Marin Cornel: Platforma IOwnThisOne.com este găzduită pe infrastructură cloud securizată, folosind servere din Uniunea Europeană (în principal Germania și Olanda), pentru a respecta standardele GDPR încă de la început. Toate datele utilizatorilor sunt criptate, iar accesul la ele este limitat strict la procesele operaționale necesare funcționării platformei. Respectarea GDPR este o prioritate: utilizatorii își pot descărca sau șterge datele la cerere, colectăm doar informațiile absolut necesare, avem implementate politici de transparență privind modul în care datele sunt folosite, toate procesele respectă reglementările europene și ne adaptăm legislației locale în țările unde ne extindem.

Pe termen mediu, intenția este de a adăuga și un sistem descentralizat (bazat pe blockchain) pentru o parte din date, astfel încât utilizatorii să fie siguri că informațiile lor nu pot fi manipulate sau pierdute. Prin această combinație de cloud securizat european + conformitate GDPR + plan blockchain, vrem să arătăm că tratăm protecția datelor ca pe un element fundamental, nu ca pe o simplă bifă legală.

Playtech: Cât de mare este echipa din spatele platformei ca număr de angajați? Când plănuiți să vă extindeți și cu ce finanțare?

Marin Cornel: În acest moment, în timp ce noi vorbim, toată echipa platformei www.IOwnThisOne.com este formată din 7 persoane, dintre care 5 persoane reprezintă echipa tehnică, 1 persoană este GM (eu), care am toată viziunea de viitor a platformei, și 1 persoană este însărcinată cu partea de marketing. Evident, plănuim extinderea masivă a echipei, iar la întrebarea dvs. „cu ce finanțare”, doresc să vă spun că deja suntem în vizorul unor VC (Venture Capital Companies) pentru a investi în platforma noastră sumele necesare dezvoltării în continuare a proiectului. Ne dorim ca, până la finele anului în curs, să avem deja accesată o primă finanțare seed în platformă, cu care să putem ajunge și chiar depăși pragul de 100.000 de utilizatori.

Playtech: Am văzut pe site și în documentația de mai sus că insiști pentru utilizatori pe ideea de token ca formă de proprietate, dar în același timp te ferești să se facă asocierea între ce faci tu și orice element din zona de crypto, care este explicația? Am văzut și mențiuni legate de NFT pe site, cum se vor integra aceste bunuri digitale în platformă?

Marin Cornel: Am creat aceste „tokenuri” interne ca o variantă de „punctaj interior” pentru membri, până în momentul în care aceste tokenuri vor putea fi schimbate cu acțiuni reale în cadrul companiei. După cum spuneam, în momentul în care partea juridică specifică împărțirii acțiunilor normale în companie către un număr foarte mare de persoane va fi finalizată, până atunci se ține evidența foarte strictă a acestor tokenuri, care vor putea fi obținute prin activitatea și implicarea cât mai intensă pe platformă, inclusiv recomandări ale platformei (referral-uri). Este foarte important să clarificăm acest aspect.

IOwnThisOne nu este un proiect crypto speculativ. Folosim tehnologia blockchain ca instrument tehnic, nu ca scop în sine. Ce înseamnă în practică: tokenul nostru nu este o monedă volatilă, nu se tranzacționează pe piețe speculative. El reprezintă drepturi reale de co-proprietate (echivalent cu acțiuni). 30% din companie este rezervată pentru comunitate și împărțită în mod transparent prin tokenizare. Asta înseamnă că fiecare utilizator știe clar ce deține și poate, la un moment potrivit, să își valorifice aceste drepturi.

NFT-urile nu sunt baza platformei, ci o extensie viitoare. Ne dorim ca utilizatorii care vând produse unicat (de exemplu, echipamente Hi-Fi rare sau obiecte de colecție) să le poată însoți cu un NFT de autenticitate și proveniență. Asta oferă valoare suplimentară cumpărătorilor și deschide calea spre integrarea unor piețe digitale complementare. Pe scurt: nu vindem crypto, nu promitem miracole speculative. Folosim blockchain doar pentru transparență, proprietate și pentru a oferi utilizatorilor ceva real, ușor de înțeles și de valorificat.

Playtech: Când cineva intră pe site și vede acel mecanism de tipuri de membri (ambasadori/fondatori/niveluri), un sistem care încurajează/recompensează recomandările pentru a aduce noi persoane pe platformă, s-ar putea să facă asocierea cu diverse scheme piramidale sau multi-level-marketing. Cum descurajezi astfel de asocieri, care sunt argumentele că vorbim de altceva aici?

Marin Cornel: Aceasta este o întrebare foarte importantă și vrem să fie limpede: IOwnThisOne.com nu este MLM, nu este piramidă și nu este schemă speculativă. Diferențe fundamentale față de MLM: într-un MLM clasic, oamenii câștigă doar dacă aduc alți membri și se bazează pe plăți recurente. La noi nu există taxe de înscriere, nu există abonamente obligatorii, nu există bani care circulă între membri.

La noi, valoarea reală vine din marketplace: oamenii listează, cumpără și vând produse, ca pe Amazon sau eBay. Ceea ce schimbăm fundamental este că, pe lângă comerț, oferim și acțiuni reale în companie. De ce avem niveluri (Ambasadori/Fondatori): nu pentru a crea o ierarhie de tip piramidal, ci pentru a recompensa pe cei care au venit primii și și-au asumat riscul de a fi early adopters. E o practică standard în startup-uri să existe „early equity” pentru primii contribuitori.

Cum se distribuie valoarea: 30% din companie este rezervată pentru întreaga comunitate, nu doar pentru primii 100.000. Primele niveluri (Ambasadori, Fondatori) primesc mai mult la început, dar pe termen lung toți utilizatorii sunt recompensați proporțional cu activitatea lor reală (listări, tranzacții, engagement). Sistemul este transparent și automatizat — bazat pe algoritmi și smart contracts, nu pe decizii arbitrare.

Concluzie: nu cerem bani, nu promitem câștiguri speculative, nu există obligația de a aduce alți membri. Platforma funcționează ca un marketplace clasic, diferența fiind că, în loc să fim 100% centralizați ca Amazon sau eBay, împărțim valoarea creată și cu utilizatorii. Este clar un model de equity sharing, nu MLM.