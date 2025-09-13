Ce conţine brânza telemea Milbona din Lidl? Ingredientele surpriză: „Mi s-a zburlit pielea pe mine”

În ultimii ani, tot mai mulți români au început să acorde o atenție sporită alimentației și să citească etichetele produselor înainte de a le pune în coș. Transparența producătorilor și ingredientele ascunse devin subiecte aprinse de discuții, mai ales atunci când vine vorba de alimente de bază, considerate tradiționale. Printre aceste produse se numără și brânza, nelipsită din mesele de zi cu zi ale multora, dar care poate ascunde uneori surprize neplăcute pentru consumatori.

Eticheta care a atras atenția

Mulți români aleg telemeaua atunci când merg la cumpărături, fiind un produs nelipsit din frigider. Însă un detaliu observat de clienți pe ambalajul brânzei telemea Milbona, disponibilă în magazinele Lidl, a stârnit discuții aprinse. Pe etichetă apare mențiunea „produs alimentar cu ulei de palmier”, fapt care i-a surprins pe cei care se așteptau să găsească un produs lactat clasic.

Un client care a împărtășit experiența sa online a declarat: „Mi s-a zburlit pielea pe mine” atunci când a citit ingredientele. Nemulțumirea vine din faptul că brânza este asociată, în mod tradițional, exclusiv cu laptele și derivatele lui, iar adăugarea uleiului de palmier schimbă percepția asupra produsului.

Ce înseamnă mențiunea „produs alimentar cu ulei de palmier”

Potrivit legislației europene, producătorii au obligația să menționeze clar ingredientele folosite. Când pe etichetă apare formula „produs alimentar cu…”, aceasta înseamnă că rețeta nu respectă standardele unui produs lactat autentic. În cazul telemelei Milbona, prezența uleiului de palmier indică faptul că nu este vorba despre o brânză obținută exclusiv din lapte, ci despre un înlocuitor, conceput pentru a reduce costurile de producție.

De ce se folosește uleiul de palmier

Uleiul de palmier este unul dintre cele mai utilizate ingrediente la nivel global, fiind prezent în numeroase produse alimentare procesate, de la biscuiți și margarină, până la creme tartinabile și produse lactate înlocuitoare. Motivul principal pentru care este ales de industrie ține de costul scăzut și de stabilitatea ridicată la temperaturi înalte, ceea ce îl face atractiv pentru marii producători.

Totuși, acest ingredient a devenit controversat din cauza efectelor sale asupra sănătății. Deși este o sursă bogată de grăsimi saturate, care pot duce la creșterea colesterolului „rău” (LDL), consumul excesiv este asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare. Organizația Mondială a Sănătății recomandă limitarea aportului de grăsimi saturate, ceea ce îi face pe mulți consumatori să privească cu suspiciune produsele care conțin ulei de palmier.

Reacția consumatorilor și impactul asupra încrederii

Prezența acestui ingredient într-un produs vândut sub denumirea de telemea a fost criticată de clienți, care au simțit că sunt induși în eroare. Mulți se așteaptă ca brânza să fie făcută exclusiv din lapte de vacă, oaie sau capră, însă realitatea diferă atunci când verifică lista de ingrediente.

Această situație readuce în discuție importanța verificării etichetelor înainte de a cumpăra un aliment. Într-o piață unde concurența este mare, iar costurile de producție sunt în permanență ajustate, apar tot mai multe produse „combinate” care pot fi confundate cu cele tradiționale.

Uleiul de palmier, între industrie și sănătate

Deși este demonizat de mulți consumatori, uleiul de palmier nu este toxic în sine. Problema apare din cauza consumului frecvent și în cantități mari, întrucât este prezent în numeroase produse procesate. Astfel, riscul nu vine doar din telemeaua Milbona, ci din cumulul zilnic de alimente care conțin acest ingredient.

În plus, există și o dezbatere la nivel internațional legată de impactul asupra mediului. Plantațiile de palmier sunt responsabile pentru defrișări masive în zone tropicale, ceea ce afectează biodiversitatea și contribuie la schimbările climatice.