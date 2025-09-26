Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
26 sept. 2025 | 11:37
de Iulia Kelt

De la teorie la practică în AI – Inteligența artificială demonstrează că poate rezolva testele financiare de top. Ce înseamnă asta pentru specialiști

De la teorie la practică în AI - Inteligența artificială demonstrează că poate rezolva testele financiare de top. Ce înseamnă asta pentru specialiști
Un nou studiu arată că tehnologiile de inteligență artificială au atins un prag major: pot promova cel mai dificil nivel al examenului CFA în doar câteva minute, în timp ce oamenii au nevoie de ani de pregătire.

Examenul Chartered Financial Analyst (CFA) este considerat unul dintre cele mai exigente teste profesionale din domeniul financiar, structurat pe trei niveluri, scrie CNBC.

Modelele de inteligență artificială reușesc să treacă testul CFA Nivel III

În mod normal, candidații au nevoie de peste 1.000 de ore de studiu, desfășurate pe parcursul mai multor ani, pentru a finaliza cele trei etape.

Dacă până acum AI reușea doar să promoveze primele două niveluri, cea mai recentă cercetare demonstrează că modelele avansate sunt capabile să rezolve și Nivelul III, considerat cel mai complex.

Analiza a fost realizată de New York University Stern School of Business în parteneriat cu GoodFin, o platformă digitală de administrare a averilor.

Cercetătorii au evaluat 23 de modele de limbaj de mari dimensiuni (LLM) pe baza unor examene simulate pentru CFA Nivel III.

Rezultatele au arătat că soluții de ultimă generație, precum o4-mini, Gemini 2.5 Pro sau Claude Opus, au reușit să răspundă corect atât la întrebările de tip grilă, cât și la cele de tip eseu, utilizând metode de raționament avansat, cum este „chain-of-thought prompting”.

Eseurile de la Nivelul III au reprezentat mult timp un obstacol pentru AI, întrucât presupun integrarea cunoștințelor teoretice cu analiza de context și luarea unor decizii complexe.

Evoluția rapidă a tehnologiei arată însă că barierele se reduc treptat, iar AI devine tot mai competentă în domenii cu impact direct asupra deciziilor financiare.

Impactul asupra industriei financiare

Nivelul III al examenului CFA este axat pe managementul portofoliilor și planificarea averii, domenii esențiale pentru consultanța financiară.

Faptul că modelele de inteligență artificială pot gestiona cu succes aceste provocări indică un potențial de transformare profundă a industriei.

Potrivit Annei Joo Fee, fondatoarea și CEO-ul GoodFin, aceste instrumente nu vor înlocui complet specialiștii umani, ci vor completa activitatea lor.

Ea a explicat că „există elemente precum contextul, intențiile și interpretarea semnalelor nonverbale pe care tehnologia încă nu le poate replica, iar aici intervine valoarea profesionistului uman”.

În același timp, AI are capacitatea de a procesa rapid volume uriașe de informații, de a identifica modele și de a furniza recomandări într-un timp mult mai scurt decât ar putea face un analist tradițional.

Așadar, viitorul se conturează ca o colaborare între expertiza umană și eficiența tehnologică, în beneficiul investitorilor și al instituțiilor financiare.

Progresul prin care inteligența artificială reușește să promoveze un examen recunoscut ca fiind printre cele mai dificile din lume marchează o schimbare de paradigmă în educația și practica financiară.

În septembrie 2025, această descoperire subliniază că AI nu mai este doar un instrument de sprijin, ci un partener capabil să contribuie la decizii critice.

Viitorul profesiei financiare va depinde de modul în care oamenii și tehnologia vor lucra împreună pentru a ridica standardele în consultanță și management al averilor.

