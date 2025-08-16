De ce nu ar trebui să comanzi cafea în avion. Avertismentul surprinzător al unei însoțitoare de bord

Ne aflăm în perioada concediilor, când foarte mulți români aleg să plece din țară pentru a-și recăpăta energia și pofta de viață, după o perioada lungă de muncă. De cele mai multe ori, aceștia aleg să plece în concediu cu avionul, însă o însoțitoare de zbor a dezvăluit recent secretele din spatele multor companii de zbor.

De ce să nu comanzi cafea în avion

Așadar, cursele aeriene nu mai sunt străine pentru mulți români, care s-au obișnuit să plece în concediu cu avionul. În timpul zborului, pasagerii aleg să cumpere diferite băuturi sau ceva de mâncare.

Ei bine, aceștia ar trebui să se gândească de două ori atunci când comandă băuturi calde, cum ar fi cafeaua sau ceaiul, spune o însoțitoare de zbor. Motivul? Rezervorul de apă, dar și țevile avionului sunt dezinfectate de doar patru ori pe an!

Prea multă spumă

Așadar, spune însoțitoarea de zbor, băuturile care folosesc apa din avion ar trebui evitate, pentru a nu vă trezi cu vreo toxiinfecție alimentară care să vă strice concediul, chiar înainte de a începe.

Un alt lucru ciudat observat de stewardesă este cola dietetică servită la mii de metri altitudine. ”Nu știu din ce motiv, însă când trebuie să servim cola dietetică pasagerilor care o solicită, aceasta este foarte greu de turnat în pahar, deoarece face foarte multă spumă. În timpul în care turnăm în pahar o cola dietetică, putem servi nu mai puțin de alte 4 băuturi. Atât de mult timp ne ia să așteptăm să se calmeze spuma din pahar”, a mărturisit tânăra.

Adu-ți propria pernuță

Un alt secret ”murdar” al companiilor aeriene îl reprezintă perna pe care stewardesele o oferă pasagerilor. În opinia însoțitoarei de zbor, acestea ar trebui refuzate.

”Fețele de pernă sunt spălate, însă nu știm cât de bine. Și chiar și așa, doar fața de pernă este schimbată, însă perna este aceeași care a circulat la cine știe câți pasageri înainte. Vă recomand să vă aduceți propriile pernuțe, pentru a vă scuti de eventuale probleme”, a mai spus tânăra.

Așadar, fie că plecați în concediu sau cu treabă prin alte țări, ar trebui să țineți cont de sfaturile oferite de însoțitoarea de zbor, pentru a nu avea neplăceri medicale.