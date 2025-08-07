Cafeaua băută noaptea are un efect neașteptat asupra comportamentului. Descoperirea cercetătorilor într-un studiu recent

Consumul de cafea este o rutină zilnică pentru milioane de oameni din întreaga lume, dar un nou studiu atrage atenția asupra unui efect neașteptat al acestei băuturi când este consumată noaptea. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Texas din El Paso, cafeaua băută în timpul nopții poate duce la comportamente impulsive și o capacitate redusă de autocontrol.

Studiul, publicat în revista iScience, analizează impactul cofeinei asupra comportamentului și autocontrolului, în funcție de momentul zilei în care este consumată. Rezultatele sunt îngrijorătoare mai ales pentru persoanele care lucrează în schimburi de noapte și apelează la cafea pentru a-și menține vigilența.

Impulsivitate crescută în timpul nopții, dar nu și ziua

Pentru a înțelege mai bine efectele cofeinei în funcție de ora din zi, cercetătorii au realizat experimente pe o specie de musculiță de fructe (Drosophila melanogaster), folosită frecvent în cercetare datorită similarităților genetice și neurologice cu oamenii. Acestea au fost expuse la diferite doze de cofeină, atât ziua, cât și noaptea, uneori în combinație cu privarea de somn.

Rezultatele au arătat că musculițele cărora li s-a administrat cofeină în timpul nopții au avut o capacitate semnificativ redusă de a-și controla mișcările atunci când au fost expuse la stimuli neplăcuți, cum ar fi un curent de aer puternic. În loc să se oprească, cum ar fi fost de așteptat, insectele au reacționat impulsiv și haotic – comportament care nu a fost observat în cazul celor care au consumat cofeină în timpul zilei.

Cercetătorul principal, Erick Saldes, a explicat că aceste reacții indică o afectare a mecanismelor de autocontrol atunci când cofeina este ingerată noaptea. Biologul Paul Sabandal, coautor al studiului, a subliniat că, deși musculițele nu au aceleași procese hormonale ca oamenii, reacțiile lor impulsive pot reflecta vulnerabilități similare la oameni în ceea ce privește reglarea comportamentului.

Implicații pentru lucrătorii în schimburi de noapte

Studiul atrage un semnal de alarmă în special pentru persoanele care lucrează noaptea – precum personalul medical, militarii sau angajații din transporturi – și care folosesc frecvent cofeina pentru a rămâne activi. Cercetătorii avertizează că, deși cafeaua poate părea un aliat al vigilenței, ea ar putea compromite capacitatea de a lua decizii raționale în situații critice, atunci când este consumată la ore nepotrivite.

Un alt aspect interesant al studiului este diferența de reacție între masculii și femelele din specia testată. Femelele au prezentat o impulsivitate și mai accentuată în urma consumului nocturn de cofeină. Deși musculițele nu au estrogen, acest rezultat sugerează existența unor factori genetici sau fiziologici care influențează sensibilitatea la cofeină, inclusiv în rândul oamenilor.

Concluziile studiului nu susțin renunțarea la cafea, ci mai degrabă un consum responsabil, adaptat ritmului circadian al organismului. În special, evitarea cafelei în a doua parte a zilei sau în timpul nopții ar putea preveni efecte nedorite asupra comportamentului și deciziilor.