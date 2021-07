Coca-Cola își schimbă aroma, din nou: a promis ”un gust chiar mai iconic”

Coca-Cola și-a schimbat aroma băuturii în 1985 și a înfuriat o lume întreagă. Acum, va face același lucru și vom vedea care e reacția publicului.

Acum, compania o face din nou, riscând alte nemulțumiri. De data aceasta, schimbă gustul și aspectul uneia dintre cele mai populare băuturi răcoritoare ale sale: Coca-Cola Zero Zahăr, mai bine cunoscută sub numele de Coke Zero, versiunea dietetică, ce se presupune că seamănă foarte mult cu versiunea cu zahăr a Coca-Cola „clasică”.

Oficialii companiei au declarat recent că planul era de a schimba băutura, în așa fel încât să „ofere un gust și mai iconic de Coca-Cola”.

New can. New formula. Introducing the new and improved Coke Zero Sugar. Now more delicious. #BestCokeEver pic.twitter.com/wq4z01WF7s

— Coca-Cola (@CocaCola) July 13, 2021