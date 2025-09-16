Data limită pentru tichetul de energie de 50 de lei. Cum și unde depui cererea

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a stabilit termenul până la care românii pot depune cererile pentru obținerea tichetului de energie în valoare de 50 de lei. Conform informațiilor transmise, ultima zi în care pot fi trimise documentele este 27 septembrie 2025. Tichetul este destinat acoperirii facturilor de energie electrică pentru lunile iulie și august 2025, iar modalitățile prin care se pot depune cererile sunt variate: online, prin aplicația EPIDS, la oficiile poștale sau la primării. Autoritățile atrag atenția că fiecare solicitant trebuie să completeze cererea cu date corecte și complete pentru a nu risca respingerea acesteia.

Cum se poate depune cererea

ANPIS pune la dispoziția cetățenilor mai multe căi prin care se poate trimite solicitarea pentru tichetul de energie. Cei familiarizați cu mediul digital pot folosi aplicația EPIDS, care permite încărcarea datelor direct online. În același timp, pentru persoanele care nu au acces la internet sau preferă varianta clasică, există posibilitatea depunerii cererilor la primării sau la oficiile poștale din localitatea de domiciliu.

Această flexibilitate are scopul de a facilita accesul cât mai multor persoane, indiferent de resursele sau abilitățile lor în utilizarea tehnologiei.

Ce informații trebuie completate

Cei care depun cererea pentru sprijinul de 50 de lei trebuie să furnizeze date de identificare personale și ale membrilor familiei. În anumite situații, este nevoie și de detalii privind veniturile realizate. Totuși, pensionarii din sistemul național sunt exceptați de la această obligație și pot depune cererea fără să declare veniturile.

Un element obligatoriu este includerea codului POD al locului de consum și codului de client al contractului de energie electrică. Aceste date se găsesc pe factura de energie și trebuie introduse exact așa cum apar acolo.

De ce este importantă completarea corectă a formularului

ANPIS subliniază că o completare incorectă a cererii poate duce la invalidarea acesteia. Se recomandă atenție sporită la introducerea CNP-ului, la scrierea corectă a numelui și prenumelui și la utilizarea diacriticelor. Toate aceste detalii sunt necesare pentru validarea automată a datelor și pentru procesarea rapidă a cererilor.

„Recomandăm depunerea cererilor cât mai repede, pentru a nu pierde sprijinul pentru plata facturilor din iulie-august 2025”, a transmis instituția în comunicat.

Unde găsești informații suplimentare

Pentru cei care întâmpină dificultăți sau au nevoie de lămuriri suplimentare, ANPIS pune la dispoziție un Call-center, care poate fi apelat la numărul 021.9309. De asemenea, întrebările pot fi trimise și prin e-mail, la adresa [email protected].

Astfel, persoanele interesate pot obține clarificări înainte de a trimite cererea, evitând erorile care ar putea împiedica validarea documentelor.

Sprijin pentru facturile de energie

Tichetul de 50 de lei reprezintă o formă de sprijin acordată pentru acoperirea cheltuielilor la energie electrică. Măsura vine în contextul creșterii costurilor la utilități, fiind destinată să reducă din povara financiară a consumatorilor vulnerabili.

Prin stabilirea unei date-limită clare, autoritățile încearcă să asigure o gestionare eficientă a cererilor și să încurajeze oamenii să își depună solicitările din timp.