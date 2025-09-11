Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile, ce schimbări au apărut

Într-o perioadă în care costurile de trai rămân ridicate, măsurile de sprijin pentru persoanele vulnerabile devin esențiale. Statul român a decis să continue programul de acordare a tichetelor sociale și în 2025, venind astfel în sprijinul celor mai afectați de creșterile de prețuri.

Cum se vor acorda tichetele sociale în 2025

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care prelungește acest ajutor financiar până la finalul anului viitor, asigurând că peste un milion de români vor beneficia de sprijin. Tichetele, în valoare de 250 de lei, vor putea fi utilizate pentru achiziția de produse alimentare sau pentru mese calde, în funcție de nevoile fiecăruia.

Măsura face parte din Programul „Sprijin pentru România”, gândit să reducă impactul economic al crizelor din ultimii ani asupra categoriilor defavorizate. Pentru anul 2025, ajutorul va fi distribuit în două tranșe, fiecare în valoare de 125 de lei.

Estimările oficiale arată că 1.352.780 de români vor primi aceste tichete. Efortul bugetar necesar pentru alimentarea cardurilor ajunge la 372 de milioane de lei, bani proveniți atât din bugetul de stat, cât și din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Cine sunt beneficiarii tichetelor sociale

Lista persoanelor care vor primi în continuare sprijinul financiar a fost clar stabilită. Printre beneficiari se numără:

pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, care primesc indemnizația socială;

copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri lunare proprii mai mici sau egale cu 2.000 lei;

familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune, adică 313 lei pe lună pentru fiecare membru al familiei sau

456 lei pentru persoanele singure de peste 65 de ani.

Aceste criterii au fost introduse pentru a asigura că sprijinul ajunge exact acolo unde este cel mai mare nevoie.

Sprijin suplimentar pentru elevii defavorizați

Pe lângă tichetele sociale de 250 de lei, guvernul a aprobat și o măsură care vizează elevii din învățământul preuniversitar. Numărul copiilor din familii defavorizate a crescut semnificativ în ultimii ani, depășind 674.000 în anul școlar 2024–2025.

Pentru a răspunde acestei situații, s-a decis majorarea bugetului alocat, astfel încât fiecare elev eligibil să primească un sprijin anual de 500 de lei. Ajutorul va fi acordat tot sub formă de tichete sociale, finanțate din fonduri externe nerambursabile.