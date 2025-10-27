Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. Ce se întâmplă cu Gabriela Firea, rolul pe care îl va avea fostul edil

Organizaţia PSD Bucureşti l-a desemnat oficial pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, drept candidat al partidului pentru funcţia de primar general al Capitalei. Decizia urmează să fie validată marţi, în cadrul Consiliului Politic Naţional al PSD, a anunţat preşedintele interimar al formaţiunii, Sorin Grindeanu.

Daniel Băluţă, propus de PSD candidat la Primăria Capitalei

Anunţul vine în urma unei şedinţe a conducerii PSD Bucureşti, la care au participat liderii de sectoare şi primarii social-democraţi din Capitală.

„Marţi, în şedinţa Comitetului Politic Naţional, vom înainta propunerea pe care Organizaţia de Bucureşti a făcut-o azi, ca primarul Daniel Băluţă să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipiului Bucureşti”, a declarat Sorin Grindeanu.

Totodată, liderul interimar al PSD a anunţat şi o serie de schimbări în structura de conducere a filialei: Gabriela Firea îi predă lui Daniel Băluţă ştafeta organizaţiei municipale, urmând să coordoneze, la nivel central, regiunea Bucureşti-Ilfov, în calitate de vicepreşedinte regional în viitoarea moţiune politică pe care Grindeanu o va depune la Congresul din noiembrie.

„Scopul nostru este acela de a recâştiga Primăria Generală a Capitalei. De această dată, sunt convinsă că vom fi mai bine organizaţi, solidari şi că vom intra în campanie cu prima şansă. Prin colegul nostru Daniel Băluţă, vom recâştiga Primăria Capitalei”, a declarat Gabriela Firea, subliniind că îl sprijină total pe edilul Sectorului 4.

Ce spune Gabriela Firea despre alegerea PSD?

Gabriela Firea a explicat că decizia de a-i preda conducerea organizaţiei lui Băluţă este una „de onoare” şi de consolidare a echipei social-democrate din Capitală.

„Vrem să-i oferim toate instrumentele necesare, sprijinul uman şi politic, pentru ca Daniel Băluţă să nu treacă prin ceea ce am trecut eu. Nu trebuie să ne legăm de funcţii, ele nu sunt veşnice. Consider că acum este momentul potrivit să-i predau ştafeta colegului meu”, a spus fostul primar general.

De partea sa, Daniel Băluţă a mulţumit conducerii partidului pentru încredere şi a promis că va continua să aplice la nivelul întregii Capitale principiile de administrare pe care le-a implementat la Sectorul 4. Acesta a declarat că principalele sale obiective vor fi modernizarea infrastructurii, îmbunătăţirea transportului public, asigurarea unui sistem de termoficare funcţional şi crearea unui oraş mai curat şi mai verde.

Liderii social-democraţi au transmis că susţin candidatura lui Daniel Băluţă „din toate punctele de vedere, administrativ şi politic”, considerând că acesta are cele mai mari şanse de a recâştiga Primăria Generală pentru PSD.

Schimbarea de la conducerea PSD Bucureşti marchează începutul unei noi etape pentru organizaţia social-democrată din Capitală, care mizează pe un mesaj de unitate şi pe experienţa administrativă a lui Băluţă în campania electorală din 2025.