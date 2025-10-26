Sondaj Avangarde: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, la doar două procente distanță în cursa pentru Primăria Capitalei

Un nou sondaj Avangarde relevă o competiție strânsă între potențialii candidați la Primăria Capitalei. Daniel Băluță conduce în intențiile de vot, urmat la doar două procente de Ciprian Ciucu, în timp ce nemulțumirea bucureștenilor față de oraș și guvern se menține ridicată.

Cine conduce în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei

Conform sondajului Avangarde, Daniel Băluță se află pe primul loc cu 25% din intențiile de vot, urmat de aproape la egalitate de Ciprian Ciucu, care adună 23%.

Cătălin Drulă ocupă poziția a treia cu 18%, urmat de Anca Alexandrescu cu 16%, Cristian Popescu Piedone cu 8%, Vlad Gheorghe 4%, Ana Ciceală 3%, Virgil Alexandru Zidaru 2%, iar alți candidați cumulează 1%.

Din totalul respondenților, 62% au indicat un candidat preferat, semnalând totodată că există încă un segment semnificativ de electorat nehotărât și susceptibil de influențare.

Cum se simt bucureștenii față de oraș și guvern

Nemulțumirea față de starea Capitalei rămâne ridicată, 68% dintre participanții la sondaj declarând că nu sunt mulțumiți de modul în care arată municipiul.

În paralel, 63% dintre respondenți se arată nemulțumiți de activitatea Guvernului Bolojan, indicând o percepție negativă asupra administrației la nivel național.

Această stare de nemulțumire se reflectă și în dorința de schimbare rapidă, 62% considerând că alegerile pentru Primăria București ar trebui organizate cât mai curând.

Cine va merge la vot și ce influență au aceste date

Doar 43% dintre cei chestionați declară că vor merge cu certitudine la vot pe data de 7 decembrie, ceea ce sugerează că prezența la urne ar putea influența semnificativ rezultatul final.

Eșantionul sondajului a fost reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a Bucureștiului, fiind realizat telefonic în perioada 19–25 octombrie 2025 pe un număr de 1.000 de respondenți, cu o eroare maximă de +/- 3,2% la un nivel de încredere de 95%.

Aceste cifre arată o cursă extrem de strânsă între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, cu un electorat activ care va decide soarta primăriei în următoarele săptămâni.

Rezultatele sondajului subliniază că alegerile pentru Primăria Capitalei se anunță extrem de disputate, iar nemulțumirea față de oraș și guvern poate fi un factor decisiv în mobilizarea alegătorilor.

Următoarele săptămâni vor fi cruciale pentru candidați, care vor trebui să convingă atât electoratul indecis, cât și pe cei deja nemulțumiți de administrația actuală.