RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 10:32
de Badea Violeta

Gabriela Firea, răspuns clar cu privire la candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei: “Nu am trădat și nu voi trăda”

Gabriela Firea, răspuns clar cu privire la candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei: “Nu am trădat și nu voi trăda”
Gabriela Firea. Sursa foto: Facebook

Fostul primar al Bucureștiului, Gabriela Firea, a clarificat recent situația sa politică și răspunde speculațiilor privind o posibilă candidatură la Primăria Capitalei. Printr-o postare pe Facebook, ea a explicat care sunt planurile sale și cum intenționează să continue activitatea publică, atât la nivel european, cât și în sprijinul cetățenilor din România.

Va candida Gabriela Firea la Primăria Capitalei?

Gabriela Firea se confruntă de ceva vreme cu întrebări constante privind o eventuală candidatură la Primăria Capitalei, fiind întrebată zilnic dacă va intra în cursă sau se pregătește pentru alegeri.

Fostul primar a clarificat că nu intenționează să revină la conducerea Capitalei și că își va continua mandatul de europarlamentar, obținut prin votul românilor. Ea a subliniat că naveta între Strasbourg și Bruxelles, alături de responsabilitățile de mamă, reprezintă o provocare permanentă.

Gabriela Firea ar putea intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis pentru Nicușor Dan și candidatul pe care îl susține

”Candidezi? Intri în cursă? Te pregătești? Aceste tipuri de întrebări le primesc zilnic. Pentru ca lucrurile să fie limpezi, prefer să vorbesc eu despre situația mea. Cred că o cunosc mai bine”, a scris Firea în mediul online.

”Învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii.”

”Vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene”

Gabriela Firea a subliniat că rămâne implicată în proiectele europene și că vrea să contribuie la îmbunătățirea vieții românilor.

”Mă preocupă și vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc.”, a precizat ea.

În ceea ce privește Primăria Capitalei, ea și-ar fi dorit să continue proiectele inițiate în mandatul anterior: ”Mi-aș fi dorit să pot relua și finaliza câteva mari proiecte de infrastructură abandonate, cu siguranță aș fi continuat investițiile în spitale, parcuri, transport și termoficare, începute în mandatul anterior și blocate în mare parte.”

Fostul edil a mai precizat că în administrație continuitatea este esențială: „În administrație, continuitatea nu este un moft, pentru că proiectele, investițiile, sunt clădite pe așteptările, timpul și banii cetățenilor. Iar să îi respecți pe cetățeni este prima obligație a oricărui om politic.”

Pe cine va susține Gabriela Firea în alegerile pentru Primăria Capitalei?

Gabriela Firea a declarat că va susține candidatul PSD pentru Primăria Capitalei: ”Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura. Nu am trădat și nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte”, a scris Firea.

În încheiere, ea a transmis un mesaj de mulțumire pentru colegi și bucureșteni: ”Mulțumesc din suflet colegilor mei de la București și președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru susținere. Sunt și voi rămâne devotată echipei noastre social-democrate și, în special, oamenilor care ne acordă încrederea!”

