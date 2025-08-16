Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
16 aug. 2025 | 22:02
de Bianca Dumbrăveanu

Dai volumul muzicii la minim ca să te poți concentra mai bine când conduci? Specialiștii au explicat gestul

Mulți șoferi au observat instinctiv că, atunci când urmează o manevră dificilă sau un drum aglomerat, reduc volumul muzicii sau chiar o opresc complet. Deși pare un gest simplu, acesta reflectă modul în care creierul gestionează atenția și stimulii externi. Reducerea zgomotelor din jur nu este doar o preferință personală, ci o reacție a creierului la cerințele crescute de concentrare și coordonare. Prin diminuarea sunetelor ambientale, creierul poate direcționa mai eficient resursele cognitive către ceea ce contează cu adevărat: evaluarea distanțelor, viteza și mișcările vehiculului.

De ce anumite situații ne reduc percepția senzorială?

Conform omofon.com, creierul uman primește permanent mii de stimuli – sunete, imagini, senzații – pe care trebuie să le analizeze și să le prioritizeze. Atunci când apare o sarcină mai dificilă, cum ar fi parcarea într-un loc strâmt sau manevrele pe un drum necunoscut, creierul aplică automat un proces de selecție.

Nevoia de liniște nu este un obicei ciudat, ci o reacție normală la suprasolicitarea cognitivă. Atenția este o resursă limitată, iar muzica sau conversațiile adaugă un strat informațional suplimentar care poate reduce capacitatea de concentrare. În special muzica cu versuri implică procesarea semantică a cuvintelor, ceea ce încarcă și mai mult creierul. Reducerea sunetelor devine astfel o strategie de protecție, permițând concentrarea pe coordonarea vizuală și motorie.

Tăcerea la volan: o reacție normală, nu un gest ciudat

Cercetările lui Hal Pashler de la Universitatea din California arată că ceea ce numim „multitasking” nu înseamnă că facem mai multe lucruri simultan, ci că creierul comută rapid între sarcini. Chiar și aceste treceri rapide, de o fracțiune de secundă, duc la pierderi de eficiență.

În cazul unei manevre dificile, această alternanță se traduce prin reducerea automată a stimulilor auditivi. Gestul de a opri muzica nu este o ciudățenie, ci un răspuns neurologic normal, prin care creierul își redirecționează energia către vederea și evaluarea mișcărilor. Fenomenul nu se limitează la condus: gamerii profesioniști sau sportivii în momente critice au adesea nevoie de tăcere pentru a se concentra complet. Orice zgomot suplimentar poate diminua claritatea acțiunii.

Un gest simplu, dar susținut de mecanisme complexe

Încă din 1939, cercetătorii de la Princeton Radio Research au studiat efectele distragerii la volan. Rezultatele au arătat că radioul nu crește riscul de accident, însă percepția zgomotului depinde de context. Pe drumuri familiare muzica nu deranjează, dar în momente de nesiguranță, creierul oprește instinctiv sunetele.

Acest lucru se întâmplă pentru că atenția se concentrează pe stimulii vizuali, iar reducerea sunetelor ajută la ușurarea sarcinii cognitive. Tăcerea nu este doar lipsa zgomotului, ci un sprijin invizibil pe care creierul îl cere pentru a funcționa mai bine. Același principiu se aplică și în alte situații: liniștea dintr-o pădure sau într-un loc retras ajută sistemul nervos și susține regenerarea cerebrală.

