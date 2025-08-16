Momentul în care un șofer român este prins mergând pe contrasens, pe autostradă. Ce au descoperit politștii despre bărbatul de la volan

Un șofer român a fost surprins pe contrasens pe autostrada A4, iar imaginile filmate de un alt șofer și distribuite pe rețelele sociale au stârnit rapid indignare. Polițiștii au intervenit și au descoperit cine era bărbatul aflat la volan. Incidentul a dus la sancțiuni severe și la suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.

Un șofer român, prins mergând pe contrasens, pe autostradă

Un șofer în vârstă de 71 de ani, surprins mergând pe contrasens pe autostrada A4, a fost depistat și sancționat după ce imaginile cu gestul său au fost distribuite pe rețelele sociale, anunță sâmbătă IPJ Constanța. Bărbatul a rămas fără permis timp de 120 de zile.

„La data de 15 august a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră l-au identificat pe conducătorul auto, fiind vorba de un bărbat, de 71 de ani”, informează Compartimentul de Relaţii Publice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, potrivit News.ro.

Incidentul a fost semnalat după ce un alt șofer, care circula regulamentar, l-a confruntat pe cel de 71 de ani, surprinzând totul într-o filmare publicată ulterior pe Facebook, însoțită de mesajul: „Întâmplare petrecută în dimineața aceasta pe autostrada A4. A ajuns pe contrasens cu mașina și tot el era revoltat pentru că ceilalți nu-i permit înaintarea…”.

Conform altor comentarii, evenimentul s-a petrecut pe A4, în zona ieșirii spre Ovidiu. Șoferul a fost sancționat contravențional conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar autoritățile au decis suspendarea dreptului său de a conduce pe drumurile publice pentru 120 de zile.