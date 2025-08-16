Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
16 aug. 2025 | 13:13
de Ioana Bucur

Momentul în care un șofer român este prins mergând pe contrasens, pe autostradă. Ce au descoperit politștii despre bărbatul de la volan

Actualitate
Momentul în care un șofer român este prins mergând pe contrasens, pe autostradă. Ce au descoperit politștii despre bărbatul de la volan
Foto: Facebook

Un șofer român a fost surprins pe contrasens pe autostrada A4, iar imaginile filmate de un alt șofer și distribuite pe rețelele sociale au stârnit rapid indignare. Polițiștii au intervenit și au descoperit cine era bărbatul aflat la volan. Incidentul a dus la sancțiuni severe și la suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.

Un șofer român, prins mergând pe contrasens, pe autostradă

Un șofer în vârstă de 71 de ani, surprins mergând pe contrasens pe autostrada A4, a fost depistat și sancționat după ce imaginile cu gestul său au fost distribuite pe rețelele sociale, anunță sâmbătă IPJ Constanța. Bărbatul a rămas fără permis timp de 120 de zile.

„La data de 15 august a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră l-au identificat pe conducătorul auto, fiind vorba de un bărbat, de 71 de ani”, informează Compartimentul de Relaţii Publice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, potrivit News.ro.

Incidentul a fost semnalat după ce un alt șofer, care circula regulamentar, l-a confruntat pe cel de 71 de ani, surprinzând totul într-o filmare publicată ulterior pe Facebook, însoțită de mesajul: „Întâmplare petrecută în dimineața aceasta pe autostrada A4. A ajuns pe contrasens cu mașina și tot el era revoltat pentru că ceilalți nu-i permit înaintarea…”.

Vezi și:
Situație absurdă într-o localitate din România. Oamenii plătesc impozit pe terenurile luate pentru autostradă, dar despăgubirile întârzie să apară
Apariție bizară pe Autostrada A1. Polițiștii au blocat circulația pentru a interveni de urgență

Conform altor comentarii, evenimentul s-a petrecut pe A4, în zona ieșirii spre Ovidiu. Șoferul a fost sancționat contravențional conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar autoritățile au decis suspendarea dreptului său de a conduce pe drumurile publice pentru 120 de zile.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Ce l-ar fi rugat Nina Iliescu pe Ion Iliescu, pe patul de spital. Soția fostului președinte, de neconsolat, dorința i-a rămas neîndeplinită
Ce l-ar fi rugat Nina Iliescu pe Ion Iliescu, pe patul de spital. Soția fostului președinte, de neconsolat, dorința i-a rămas neîndeplinită
Elena Udrea, la un pas să fie atacată de urs. Fostul ministru este în vacanță cu Eva și Adrian Alexandrov. Cum au reușit să sperie animalul
Elena Udrea, la un pas să fie atacată de urs. Fostul ministru este în vacanță cu Eva și Adrian Alexandrov. Cum au reușit să sperie animalul
Întoarcerea telefonului cu clapetă. iPhone-ul pliabil pregătit de Apple ar putea marca o nouă eră în design
Întoarcerea telefonului cu clapetă. iPhone-ul pliabil pregătit de Apple ar putea marca o nouă eră în design
Răsturnare de situație în cazul polițiștilor acuzați că au agresat o femeie. Ce s-a întâmplat în curtea casei, mărturiile încurcă ancheta
Răsturnare de situație în cazul polițiștilor acuzați că au agresat o femeie. Ce s-a întâmplat în curtea casei, mărturiile încurcă ancheta
Doi români au transformat o magazie a unui ştrand într-o căsuţă de vacanţă. Locul a devenit un colţ de Rai, la câţiva kilometri de Timişoara
Doi români au transformat o magazie a unui ştrand într-o căsuţă de vacanţă. Locul a devenit un colţ de Rai, la câţiva kilometri de Timişoara
Vaccinul împotriva zonei zoster ar putea reduce riscul de demență cu până la 20%, spun oamenii de știință
Vaccinul împotriva zonei zoster ar putea reduce riscul de demență cu până la 20%, spun oamenii de știință
Următorul Windows nu te mai lasă să scapi de inteligență artificială. Microsoft vrea să fii dependent de AI
Următorul Windows nu te mai lasă să scapi de inteligență artificială. Microsoft vrea să fii dependent de AI
Volodimir Zelenski, chemat la Washington pentru o discuție cu Donald Trump. Primul mesaj transmis de liderul de la Kiev: „Sunt recunoscător”
Volodimir Zelenski, chemat la Washington pentru o discuție cu Donald Trump. Primul mesaj transmis de liderul de la Kiev: „Sunt recunoscător”
Revista presei
Adevarul
Cum au mutilat ungurii România cu ajutorul lui Hitler
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Kate Middleton, noi probleme de sănătate. Prințesa de Wales este îngrijorător de slabă: „A trecut prin atâtea, e clar că nu este bine”
Playtech Știri
Trei zodii atrag un noroc financiar fantastic începând din 18 august 2025. Au parte de belşug cum nu se aşteptau
Playtech Știri
Desertul viral al Greciei, în varianta de brioşe. Mini Portokalopita, reţeta verii 2025: „Mai ușor de împărțit și iubit”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou