15 aug. 2025 | 13:30
de Vieriu Ionut

Răsturnare de situație în cazul accidentului de la Târgu Frumos. Deşi iniţial s-a dat vina pe cea care se afla la volanul maşinii, poliţiştii cred că şoferul betonierei a făcut o manevră greşită

Răsturnare de situație în cazul accidentului de la Târgu Frumos

Accidentele rutiere pot schimba vieți într-o fracțiune de secundă, iar tragediile de pe șoselele din România reamintesc cât de imprevizibil este traficul. În unele cazuri, adevărul din spatele unui accident poate fi descoperit abia după ce imaginile și probele sunt analizate cu atenție, schimbând complet percepția inițială asupra vinovăției.

Familie distrusă de un accident la Târgu Frumos

O familie din Iași a trecut printr-un coșmar pe 14 august, când autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un accident tragic la ieșirea din Târgu Frumos. Andrei și Cătălina C., împreună cu fiicele lor de 8 și 14 ani, se îndreptau spre munte, unde planificau să campeze cu rulota tractată de autoturism. Din păcate, în urma unui impact frontal cu un TIR, tatăl a murit pe loc, iar soția și cele două fiice au suferit răni grave.

La fața locului s-a declanșat rapid o amplă acțiune de salvare. Copilele au fost transportate de urgență la Spitalul de Copii și la Spitalul de Neurochirurgie, iar Cătălina a ajuns la Spitalul „Sfântul Spiridon”.

Medicii au raportat că starea lor este critică, iar mama a suferit arsuri de căi aeriene, deoarece autoturismul a luat foc după impact. Fetele au multiple leziuni, dar specialiștii speră că tinerețea lor le va ajuta să supraviețuiască. Mezina, deși are fractură de craniu, nu are afectat creierul, ceea ce oferă o speranță importantă.

Răsturnare de situație: vinovatul ar putea fi șoferul autobetonierei

Inițial, se credea că femeia care conducea autoturismul ar fi pierdut controlul volanului, dar imaginile surprinse de o cameră de bord sugerează altceva. Înregistrarea arată cum o autobetonieră pătrunde pe contrasens, atingând rulota tractată de autoturism, ceea ce ar fi provocat pierderea controlului de către șoferiță. Polițiștii rutieri din Iași au analizat filmarea și consideră că șoferul autobetonierei este principalul responsabil.

„Cu siguranță, imaginile trebuie analizate foarte bine, iar șoferul autobetonierei trebuie identificat. Din punctul meu de vedere, autobetoniera a influențat enorm producerea accidentului. Dacă nu ar fi existat imaginile, cu siguranță se spunea că femeia este vinovată, dar eu nu cred că este așa. 100% este vinovat șoferul autobetonierei”, a declarat un polițist rutier, potrivit BZI.

Un alt agent a precizat:

„Pare că autobetoniera agață rulota, apoi șoferița scapă autoturismul de sub control. Cert este că șoferul autobetonierei a tăiat curba. Dacă și-a continuat drumul fără să oprească, este un semn de întrebare. Eu cred că acest accident s-a produs din cauza lui”, potrivit aceleiași sursă.

Dosar penal și mărturia șoferului TIR-ului

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Conform comunicatului IPJ, „o femeie de 49 de ani, în timp ce conducea un autoturism care tracta o rulotă, a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 50 de ani. În urma accidentului, un bărbat de 49 de ani a decedat, iar alte trei persoane au fost rănite.”

Șoferul TIR-ului a declarat vizibil afectat:

„Nu am putut să fac nimic, au venit direct în mine. Rulota l-a luat în faţă şi l-a împins pe contrasens, exact în faţa maşinii.”

