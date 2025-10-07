Dacia Sandero 2026: un nou design, mai multă tehnologie și o versiune hibridă pentru prima dată

Dacia a prezentat oficial versiunea actualizată a modelului Sandero 2026, una dintre cele mai populare mașini din Europa, aducând un design proaspăt, echipamente îmbunătățite și o variantă hibridă pentru gama Stepway. Este cea mai importantă actualizare de la lansarea actualei generații în 2020 și marchează intrarea mărcii românești într-o nouă etapă, în care eficiența și sustenabilitatea devin priorități.

Producătorul a confirmat că noul Sandero Stepway Hybrid 155 va fi lansat în 2026, urmând să fie prima versiune hibridă completă din istoria modelului. În paralel, și break-ul Dacia Jogger primește motorizarea hibridă actualizată, alături de o serie de îmbunătățiri de design și tehnologie.

Versiunea Hybrid 155, care va echipa Sandero Stepway din 2026, combină un motor pe benzină de 108 cai putere (1.6 litri, patru cilindri) cu un motor electric de 49 cai putere și un generator de pornire. În total, sistemul oferă 154 cai putere și 170 Nm cuplu, valori care asigură performanțe semnificativ superioare actualului Sandero.

Sistemul este preluat direct de la Dacia Bigster, SUV-ul de top al mărcii, și folosește o baterie de 1,4 kWh, suficientă pentru deplasări scurte în regim pur electric. Transmisia automată fără ambreiaj, cu patru trepte dedicate motorului termic și două pentru cel electric, promite o experiență de condus mai lină și un consum redus.

Deși Dacia nu a publicat încă cifrele oficiale de consum, rezultatele obținute cu același sistem pe Bigster — aproximativ 3,9 l/100 km în mediul urban — sugerează că Sandero, fiind mai ușor, va avea valori și mai bune.

În cazul modelului Jogger, noua versiune hibridă înlocuiește sistemul anterior Hybrid 140, oferind o îmbunătățire de 10% la consum și emisii. Totuși, reprezentanții Dacia au precizat că versiunea standard Sandero nu va primi pentru moment motorizarea hibridă, pentru a păstra prețul accesibil, element definitoriu al succesului său pe piața europeană.

„Clienții Sandero Stepway au un buget ușor mai mare și se uită spre alternativele din segmentul B-SUV, în timp ce cumpărătorii versiunii de bază Sandero sunt extrem de atenți la costuri”, a explicat Patrice Lévy-Bencheton, directorul de performanță al produselor Dacia.

Design modernizat și materiale mai sustenabile

Pe lângă noutățile tehnice, Sandero 2026 aduce un nou limbaj de design, cu modificări evidente la nivelul farurilor, stopurilor și grilei frontale. Toate versiunile vor fi echipate cu o semnătură luminoasă LED în formă de „T inversat”, iar partea din spate primește stopuri cu un model pixelat modern, inspirat de noul Jogger.

Caroseria a fost actualizată cu protecții laterale din material „Starkle”, un plastic inovator produs de Dacia, care conține 20% materiale reciclate. De asemenea, gama de culori s-a extins, iar jantele au fost redesenate pentru un aspect mai robust și mai aerodinamic.

Interiorul primește o serie de îmbunătățiri subtile, dar importante: materiale textile mai durabile, un volan reproiectat pentru ergonomie mai bună, guri de ventilație redesenate și, cel mai important, un sistem multimedia cu ecran central de 10 inch, înlocuind vechiul display de 8 inch. Sistemul suportă acum actualizări online și o integrare mai avansată cu smartphone-ul.

Dacia a introdus și o nouă motorizare TCe 100 pentru versiunile de bază, care înlocuiește actualul TCe 90. Noul motor de 1.0 litru în trei cilindri produce 99 cai putere, oferind un echilibru mai bun între performanță și economie de combustibil.

O mașină mai eficientă, dar la același preț

Deși noul Sandero aduce o serie de modernizări consistente, Dacia promite că prețurile vor rămâne similare cu cele actuale. În Marea Britanie, prețul de pornire va fi de aproximativ 16.000 de lire sterline (echivalentul a 18.000 de euro), iar pentru Jogger în jur de 20.000 de lire. Versiunea hibridă Stepway va fi cu aproximativ 3.000 de lire mai scumpă, diferență comparabilă cu cea dintre versiunile cu motor termic și cele electrificate din gamă.

Noua generație de Sandero și Jogger va fi disponibilă la comandă începând din noiembrie 2025, urmând ca livrările să înceapă în primăvara anului 2026.

Prin această actualizare, Dacia continuă să-și consolideze imaginea de brand pragmatic și accesibil, dar tot mai conectat la tendințele actuale de mobilitate verde. Cu un design mai modern, un interior rafinat și o opțiune hibridă competitivă, Sandero 2026 promite să rămână liderul pieței europene de autoturisme destinate publicului larg.

Într-un context în care industria auto trece printr-o transformare accelerată, trecerea Daciei către electrificare treptată pare inevitabilă. Sandero 2026 nu este doar o actualizare estetică, ci o declarație de intenție — un semnal clar că marca românească vrea să rămână relevantă și competitivă într-o lume a mobilității în schimbare.

Cu această versiune hibridă, Dacia face primul pas solid spre viitorul electrificat, fără să renunțe la ceea ce a consacrat-o: accesibilitate, simplitate și fiabilitate.