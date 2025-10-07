Dacia face valuri pe final de 2025 – versiuni noi de Logan, Spring, Sandero, Jogger, Duster și Bigster. Ce trebuie să știi

Dacia aplică un facelift amplu gamei compacte și la MPV-ul Jogger, cu ideea clară de a prelungi viața actualei generații până la următorul ciclu, așteptat peste aproximativ doi ani. Vezi grile redesenate cu elemente tip pătrățele, o semnătură luminoasă nouă în faruri și bare față revizuite, cu proiectoare repoziționate și zone vopsite parțial în culoarea caroseriei. La Stepway ajung și apărătoarele realizate din Starkle, material cu conținut de plastic reciclat, introdus mai întâi pe Duster și Bigster.

La interior, pe nivelurile superioare Journey și Extreme, apar tapițerii bi-ton și un ecran central de 10,1 inchi, cu conectivitate diferențiată în funcție de echipare. În zonele de top, instrumentarul analog cedează locul unuia digital de 7 inchi, ceea ce îți aduce informația mai lizibil și un plus de modernitate fără să complice utilizarea de zi cu zi.

Pe partea tehnică, mutarea majoră este înlocuirea ansamblului Hybrid 140 cu noul Hybrid 155 (HR18) pe Sandero Stepway și Jogger. Sandero standard și Logan rămân, deocamdată, fără hibrid, dar câștigă motorizări termice împrospătate: TCe 90 lasă loc TCe 100, iar propulsorul pe GPL evoluează la Eco-G 120, inclusiv cu transmisie automată cu dublu ambreiaj. Dacă te interesează Logan, acesta rămâne orientat în principal pe piețele din est, cu retușuri concentrate în partea frontală și cu stopurile în formă de Y păstrate.

Spring primește mai multă putere și baterie LFP

Spring rămâne cea mai accesibilă electrică din Europa, dar primește acum o injecție de performanță: vei putea comanda versiuni de 70 și 100 CP, alături de o baterie nouă cu chimie LFP. Beneficiul pentru tine este dublu: o propulsie mai sprintenă la depășiri și o baterie proiectată pentru costuri mai bune și ciclu de viață robust. Dacia indică o îmbunătățire clară la reprizele 80–120 km/h, iar 0–100 km/h coboară până la 9,6 secunde pe varianta de 100 CP.

Pe infrastructură, încărcarea DC urcă la 40 kW, suficient pentru o mașină urbană ultra-ușoară care rămâne sub o tonă chiar și după actualizări. Îți păstrezi totuși ritmul de AC la 7 kW, ceea ce înseamnă că noaptea, la priză dedicată, îți acoperi fără griji naveta. Estetic, Spring primește jante revizuite (14 sau 15 inchi, în funcție de echipare), un eleron reprofilat și extensii aerodinamice discrete pe praguri.

Duster și Bigster trec la tracțiune integrală electrificată

Noutatea care schimbă jocul pe teren accidentat este trecerea la 4×4 electrificat. Sistemul Hybrid-G 150 4×4 combină pe puntea față un motor 1.2 mild-hybrid 48V de 103 kW cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj și adaugă pe spate un motor electric dedicat, decuplabil, pentru tracțiune la nevoie. Puterea combinată ajunge la 113 kW, iar cutia spate cu două trepte oferă cuplu mare la viteze mici și eficiență la viteze mari, cu tracțiune electrică pe spate până spre 140 km/h.

Avantajul pentru tine e că nu mai depinzi exclusiv de puntea față când terenul devine alunecos sau când urci pe un drum forestier. Sistemul permite multe faze de rulare pur electrică în oraș și promite o autonomie totală mare în varianta bi-fuel benzină/GPL, cu costuri de utilizare mai scăzute. Paletele de pe volan, o premieră la Dacia, te ajută să gestionezi fin treptele la coborâri, tractare sau off-road ușor, fără să sacrifice simplitatea tradițională a mărcii.

Când poți comanda și ce merită urmărit

Dacia spune că deschide comenzile pentru gamele actualizate la final de an, cu livrări etapizate din 2026. Dacă te uiți la un Sandero Stepway sau un Jogger, urmărește disponibilitatea Hybrid 155, ecranul de 10,1 inchi și instrumentarul digital pe echipările superioare. Pentru Logan, pune în balanță Eco-G 120 și transmisia automată cu dublu ambreiaj, o combinație rară în segmentul orientat pe accesibilitate.

Dacă vrei o electrică pur urbană, Spring în varianta de 100 CP îți aduce siguranță la depășiri scurte și încărcare DC mai sprintenă, fără să piardă atuul greutății reduse. Iar dacă te tentează 4×4, Duster și Bigster cu punte spate electrificată îți oferă exact tipul de tracțiune de care ai nevoie iarna pe drumuri cu aderență schimbătoare sau vara pe urcări de pământ, cu un plus de eficiență față de un 4×4 mecanic clasic.

În ansamblu, finalul de 2025 arată o Dacia pragmatică, care nu vânează recorduri de ecrane sau cai putere, ci îți propune exact ce contează: eficiență, simplitate, motorizări potrivite scenariilor reale și tehnologii adăugate cu măsură acolo unde aduc valoare. Dacă urmărești prețul, echipamentele și termenele de livrare, poți să alegi fără emoții versiunea care se potrivește cel mai bine drumurilor tale de zi cu zi.