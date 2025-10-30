Ultima ora
Dacia Duster și Bigster Hybrid G-150 4×4 primesc noua cutie Magna DW23: transmisie cu 4 trepte reale și 2 virtuale
30 oct. 2025
de Ozana Mazilu

O transmisie atipică: patru viteze reale, două simulate electronic

Dacia continuă modernizarea gamei de SUV-uri și crossover-uri, mizând pe tehnologii noi dezvoltate în parteneriat cu lideri globali din industria auto. Cea mai recentă inovație vine sub forma unei transmisii automate cu dublu ambreiaj de ultimă generație – Magna DW23, o cutie de viteze care promite eficiență, performanță și versatilitate atât în mediul urban, cât și în off-road.

Noua cutie va fi disponibilă în premieră pe modelele Dacia Duster și Dacia Bigster Hybrid G-150 4×4, echipate cu motorul 1.2 TCe cu trei cilindri, o unitate turbo hibridă ușoară (mild-hybrid) care aduce un plus de eficiență energetică și o reducere a emisiilor. Lansarea acestei configurații marchează un pas important în strategia Dacia de a oferi opțiuni de propulsie moderne, adaptate normelor stricte de mediu și preferințelor clienților care caută un echilibru între consum redus și plăcerea condusului.

Deși Magna DW23 este prezentată oficial ca o cutie cu 6 trepte, realitatea tehnică este mai complexă: sistemul include patru trepte mecanice și două trepte „virtuale” – prima și a șasea –, generate electronic printr-un algoritm de control inteligent.

Acest artificiu tehnologic are scopul de a oferi o plajă de cuplu extinsă fără a complica arhitectura mecanică a transmisiei. Practic, unitatea simulează comportamentul unor rapoarte de transmisie adiționale, optimizând turațiile motorului în funcție de condițiile de condus. Magna afirmă că soluția contribuie la o experiență de condus mai lină, mai silențioasă și mai eficientă, menținând în același timp greutatea redusă și compactitatea ansamblului.

În off-road, simularea primei trepte permite un control mai bun la plecarea de pe loc sau pe teren accidentat, în timp ce „treapta virtuală” a șasea reduce turațiile la viteze mari, scăzând consumul pe autostradă.

Tehnologia nu este o simplă inovație de marketing – ci un compromis bine calculat între performanță și costuri. În timp ce cutiile clasice cu 6 sau 7 rapoarte reale sunt mai grele și mai scumpe de întreținut, DW23 promite să ofere un comportament apropiat de o transmisie completă, dar într-un format mai simplu, mai fiabil și mai economic.

Inspirație din tehnologia renault și scalabilitate pentru viitorul hibrid

Magna DW23 adoptă o arhitectură cu dublu ambreiaj în baie de ulei, o soluție consacrată în industria auto, menită să ofere schimbări rapide și fluide între trepte. Conceptul este similar cu cel al vechii transmisii Getrag 6DCT, folosită anterior pe modelele Renault și Duster II.

Noua generație de transmisii dezvoltate de Magna vine însă cu îmbunătățiri notabile în ceea ce privește eficiența termică, răspunsul la accelerație și adaptabilitatea la sistemele hibride. DW23 a fost proiectată pentru a se integra perfect în platforma modulară CMF-B, aceeași folosită de Renault, Nissan și Dacia pentru modelele actuale și viitoare.

Magna confirmă că transmisia este scalabilă și poate fi utilizată atât pe configurații HDT 48V (mild-hybrid), cât și pe versiuni DHD High Voltage, pregătind astfel terenul pentru generațiile viitoare de Bigster și Duster electrificate.

Din punct de vedere tehnic, cutia DW23 poate gestiona un cuplu de până la 250 Nm, suficient pentru motorizarea G-150 Hybrid 4×4, dar și pentru posibile versiuni mai puternice ce vor apărea pe viitoarele SUV-uri ale mărcii.

Ce înseamnă pentru clienți noua cutie Magna DW23

Pentru șoferii Dacia, adoptarea acestei transmisii reprezintă o schimbare semnificativă în experiența de condus. În primul rând, cutia automată cu dublu ambreiaj elimină senzația de „ezitare” specifică transmisiei CVT sau automatelor clasice, oferind răspuns instantaneu și accelerații lineare.

Mai mult, combinația dintre motorul 1.2 TCe Hybrid și DW23 promite un consum redus de carburant și emisii mai mici, datorită capacității de a menține motorul în zona optimă de turație. În regim 4×4, sistemul electronic de control al transmisiei optimizează distribuția puterii către roți, îmbunătățind stabilitatea și tracțiunea în condiții dificile.

În contextul actual al industriei auto europene, unde presiunea reglementărilor privind emisiile este uriașă, Dacia mizează pe soluții hibride inteligente, accesibile ca preț și ușor de întreținut. DW23 se încadrează perfect în această strategie, oferind performanță fără a compromite filosofia „smart buy” a brandului.

Totodată, introducerea cutiei Magna DW23 indică direcția spre care se îndreaptă constructorul de la Mioveni: o gamă tot mai tehnologică, hibridizată și competitivă la nivel global. În combinație cu noul Bigster – SUV-ul de dimensiuni medii care urmează să debuteze în 2026 – această transmisie ar putea deveni un element definitoriu pentru generația următoare de modele Dacia.

În concluzie, Magna DW23 nu este doar o cutie de viteze nouă, ci un pas simbolic pentru Dacia în tranziția către o mobilitate mai inteligentă și mai eficientă. Cu 4 trepte reale, 2 virtuale și compatibilitate cu sisteme hibride de 48V, transmisia aduce un plus de rafinament și adaptabilitate unei game care devine tot mai sofisticată, fără a renunța la accesibilitate — exact așa cum și-a obișnuit clienții marca românească.

