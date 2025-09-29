Noua Dacia Duster, o dezamăgire pentru mulți. Experiența spaniolilor cu prima camionetă de la Mioveni

Dacia Duster este una dintre cele mai populare mașini românești pe piețele europene, însă lansarea versiunii pick-up a ridicat numeroase semne de întrebare. Prezentată recent la un salon auto din Germania, camioneta de la Mioveni a stârnit reacții mixte, iar presa spaniolă a fost printre primele care a criticat noul model.

Principalele reproșuri se leagă de spațiul redus al benei și de prețul semnificativ mai mare față de varianta convențională. Astfel, în timp ce un Duster clasic pornește de la aproximativ 17.200 de euro, noul pick-up costă aproape 26.000 de euro. Diferența de 8.000 de euro a fost considerată de jurnaliștii spanioli exagerată, mai ales în contextul în care modelul nu oferă un avantaj practic pe măsura costurilor suplimentare.

Bena de un metru pătrat, marea problemă a modelului

Dacia Duster pick-up oferă un spațiu de încărcare de numai 1,05 metri lungime și 1 metru lățime, adică aproximativ un metru pătrat. Deși capacitatea maximă de încărcare ajunge la 430 de kilograme, dimensiunile reduse ale benei limitează transportul obiectelor voluminoase.

Această alegere de design arată că producătorul a pus accent pe confortul pasagerilor din cabină, lăsând în plan secund nevoile de transport. Pentru un pick-up, această abordare a fost considerată neobișnuită și a generat critici, mai ales din partea celor care se așteptau la un vehicul utilitar veritabil. Spaniolii au subliniat că, raportat la alte modele concurente de pe piață, Duster pick-up nu reușește să ofere aceeași funcționalitate.

Ce aduce nou Duster pick-up

Din punct de vedere tehnic, noul model vine cu un motor microhibrid de 1,2 litri și 130 CP, disponibil cu tracțiune integrală. Există și o variantă hibridă de 1,6 litri și 140 CP, însă aceasta vine cu tracțiune față. În plus, mașina poate primi omologare N1 Autoutilitară, ceea ce înseamnă avantaje fiscale importante pentru firme și PFA-uri – TVA deductibil și cheltuieli înregistrate în contabilitate.

Garanția standard este de 3 ani sau 100.000 de kilometri, iar comenzile se pot face deja online, dar momentan doar pentru piața din România. Exportul pe piețele europene nu a fost încă confirmat, ceea ce limitează atractivitatea modelului în afara țării.

Concluziile spaniolilor

Pentru presa din Spania, noul Duster pick-up pare o promisiune incompletă. Deși are prețul unui model cu ambiții mari, nu oferă spațiul și practicitatea necesare pentru a concura cu adevărat în segmentul pick-up. Verdictul lor este că Dacia a încercat să acopere o nișă de piață, dar a făcut-o cu un compromis care ar putea dezamăgi clienții.

Rămâne de văzut dacă avantajele fiscale și imaginea de brand accesibil vor fi suficiente pentru a convinge clienții români și, ulterior, cei din vestul Europei.