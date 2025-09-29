Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Noua Dacia Duster, o dezamăgire pentru mulți. Experiența spaniolilor cu prima camionetă de la Mioveni

ACTUALITATE
Noua Dacia Duster, o dezamăgire pentru mulți. Experiența spaniolilor cu prima camionetă de la Mioveni
Dacia Duster Pick-up - o mașină controversată

Dacia Duster este una dintre cele mai populare mașini românești pe piețele europene, însă lansarea versiunii pick-up a ridicat numeroase semne de întrebare. Prezentată recent la un salon auto din Germania, camioneta de la Mioveni a stârnit reacții mixte, iar presa spaniolă a fost printre primele care a criticat noul model.

Principalele reproșuri se leagă de spațiul redus al benei și de prețul semnificativ mai mare față de varianta convențională. Astfel, în timp ce un Duster clasic pornește de la aproximativ 17.200 de euro, noul pick-up costă aproape 26.000 de euro. Diferența de 8.000 de euro a fost considerată de jurnaliștii spanioli exagerată, mai ales în contextul în care modelul nu oferă un avantaj practic pe măsura costurilor suplimentare.

Bena de un metru pătrat, marea problemă a modelului

Dacia Duster pick-up oferă un spațiu de încărcare de numai 1,05 metri lungime și 1 metru lățime, adică aproximativ un metru pătrat. Deși capacitatea maximă de încărcare ajunge la 430 de kilograme, dimensiunile reduse ale benei limitează transportul obiectelor voluminoase.

Vezi și:
Dacia Bigster, cum nu ai văzut-o niciodată. Versiunea germană taie respirația românilor, dar costă o avere
Noua Dacia Duster, apreciată peste Ocean. Ce au spus jurnaliștii americani despre mașina românească

Această alegere de design arată că producătorul a pus accent pe confortul pasagerilor din cabină, lăsând în plan secund nevoile de transport. Pentru un pick-up, această abordare a fost considerată neobișnuită și a generat critici, mai ales din partea celor care se așteptau la un vehicul utilitar veritabil. Spaniolii au subliniat că, raportat la alte modele concurente de pe piață, Duster pick-up nu reușește să ofere aceeași funcționalitate.

Ce aduce nou Duster pick-up

Din punct de vedere tehnic, noul model vine cu un motor microhibrid de 1,2 litri și 130 CP, disponibil cu tracțiune integrală. Există și o variantă hibridă de 1,6 litri și 140 CP, însă aceasta vine cu tracțiune față. În plus, mașina poate primi omologare N1 Autoutilitară, ceea ce înseamnă avantaje fiscale importante pentru firme și PFA-uri – TVA deductibil și cheltuieli înregistrate în contabilitate.

Garanția standard este de 3 ani sau 100.000 de kilometri, iar comenzile se pot face deja online, dar momentan doar pentru piața din România. Exportul pe piețele europene nu a fost încă confirmat, ceea ce limitează atractivitatea modelului în afara țării.

Concluziile spaniolilor

Pentru presa din Spania, noul Duster pick-up pare o promisiune incompletă. Deși are prețul unui model cu ambiții mari, nu oferă spațiul și practicitatea necesare pentru a concura cu adevărat în segmentul pick-up. Verdictul lor este că Dacia a încercat să acopere o nișă de piață, dar a făcut-o cu un compromis care ar putea dezamăgi clienții.

Rămâne de văzut dacă avantajele fiscale și imaginea de brand accesibil vor fi suficiente pentru a convinge clienții români și, ulterior, cei din vestul Europei.

Primele oraşe în care se va depune zăpadă în următoarele ore. Anunţ de la meteorologi
Recomandări
Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă: Ce știu să facă, motive pentru care ar trebui să le cumperi
Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă: Ce știu să facă, motive pentru care ar trebui să le cumperi
Un expert regal face dezvăluiri despre Prinţul William şi Kate Middleton. ”Am petrecut ore în şir lângă ei. Prinţesa e diferită când camerele nu sunt în jur”
Un expert regal face dezvăluiri despre Prinţul William şi Kate Middleton. ”Am petrecut ore în şir lângă ei. Prinţesa e diferită când camerele nu sunt în jur”
INTERVIU De la experiment eșuat la inovație: mașina care îți face piese flexibile pe loc, din plastic reciclat. Invenția care îți permite să creezi obiecte acasă, cu matrițe printate 3D
EXCLUSIV
INTERVIU De la experiment eșuat la inovație: mașina care îți face piese flexibile pe loc, din plastic reciclat. Invenția care îți permite să creezi obiecte acasă, cu matrițe printate 3D
Cetatea pe care Alexandru cel Mare nu a putut-o cuceri. Ce se știe despre Termessos, numit „cuibul de vultur”
Cetatea pe care Alexandru cel Mare nu a putut-o cuceri. Ce se știe despre Termessos, numit „cuibul de vultur”
Afecțiunea care te face să nu simți frica – cum e să trăiești fără instinct de conservare
Afecțiunea care te face să nu simți frica – cum e să trăiești fără instinct de conservare
ANAF pune tunurile pe patronii care trec ”pe firmă” cumpărăturile din supermarket. Cum scapi de sancțiunile fiscului
ANAF pune tunurile pe patronii care trec ”pe firmă” cumpărăturile din supermarket. Cum scapi de sancțiunile fiscului
Victorie zdrobitoare a partidului Maiei Sandu. Moldova vrea în vest, nu în est și a votat pro Europa
Victorie zdrobitoare a partidului Maiei Sandu. Moldova vrea în vest, nu în est și a votat pro Europa
România are de luat lecții de la greci. Cum funcționează fondul de inovare și infrastructură, la ce se folosesc banii
România are de luat lecții de la greci. Cum funcționează fondul de inovare și infrastructură, la ce se folosesc banii
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Playtech Știri
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...