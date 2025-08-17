Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
17 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Dacia Duster, în top 3 mașini ieftine. Clasamentul care îți arată că gigantul de la Mioveni a dat lovitura acolo unde contează

AUTO
Dacia Duster, în top 3 mașini ieftine. Clasamentul care îți arată că gigantul de la Mioveni a dat lovitura acolo unde contează
Dacia Duster, o forță în Marea Britanie

Dacia Duster continuă să atragă atenția piețelor internaționale, de această dată fiind inclusă de experții britanici în topul celor mai bune trei mașini second-hand sub 11.500 de euro. Alături de Toyota RAV4 și Nissan Leaf, SUV-ul de la Mioveni demonstrează că poate concura cu succes atât în privința prețului, cât și a fiabilității.

Un top făcut pentru cumpărătorii practici

Pentru mulți șoferi, achiziția unei mașini second-hand înseamnă un compromis între buget și calitate. Criteriile principale sunt fiabilitatea și costurile reduse, iar specialiștii din Marea Britanie au ales trei modele care le îmbină cel mai bine. Analiza a fost realizată de mecanicul Scotty Kilmer și publicată de presa britanică, vizând vehicule accesibile, capabile să ofere ani buni de utilizare fără probleme majore.

Toyota RAV4 a obținut primul loc datorită reputației sale impecabile de mașină care poate parcurge sute de mii de kilometri cu întreținere minimă. Datele Warranty Solutions Group confirmă acest lucru, arătând că doar un procent mic dintre proprietari au avut nevoie de reparații acoperite de garanție. Modele cu aproximativ zece ani vechime pot fi găsite în jurul a 10.500 de euro, ceea ce îl face o opțiune atrăgătoare pentru cei care vor un SUV de încredere.

Nissan Leaf, opțiunea electrică accesibilă

În același top, Nissan Leaf ocupă o poziție importantă, fiind un pionier în domeniul vehiculelor electrice. Lansat acum mai bine de un deceniu, modelul rămâne căutat pentru costurile reduse de exploatare și fiabilitatea bună. În prezent, un Leaf second-hand poate fi cumpărat și cu 6.000 de euro, ceea ce îl transformă într-o variantă ideală pentru șoferii care vor să facă tranziția către mobilitatea electrică fără a investi sume mari.

Conform unui sondaj realizat de WhatCar, Nissan Leaf s-a clasat pe locul al doilea din 18 modele electrice în privința fiabilității, cu un scor de peste 95%.

Dacia Duster, SUV-ul românesc cu raport excelent calitate-preț

Dacia Duster a reușit să se impună în fața unor rivali consacrați datorită combinației dintre preț accesibil, spațiu interior și robustețe. Cu un portbagaj de peste 1.500 de litri atunci când scaunele din spate sunt rabatate, SUV-ul este ideal pentru familiile care au nevoie de un vehicul practic și versatil.

Deși interiorul nu impresionează prin finisaje luxoase, fiabilitatea generală a fost apreciată drept „bună” de către specialiști, depășind în clasamente modele similare de la producători consacrați. În Marea Britanie, un Duster din generația a doua poate fi achiziționat sub pragul de 11.500 de euro, ceea ce îl plasează direct în liga celor mai bune oferte pentru cumpărătorii cu buget limitat.

Prin includerea în acest top, Duster demonstrează încă o dată că strategia Dacia de a oferi vehicule simple, robuste și accesibile este una câștigătoare, atât pe piețele emergente, cât și în țările cu tradiție auto puternică.

