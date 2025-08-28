Ultima ora
Dacia Duster, apreciată de tehnicienii ITP în această țară europeană: SUV-ul accesibil care rezistă testelor
28 aug. 2025
de Iulia Kelt

Tehnicienii de la Inspecția Tehnică Vehicule (ITV) din Spania, echivalentul românesc pentru ITP, sunt considerați printre cei mai experimentați experți în calitatea și fiabilitatea mașinilor în această țară.

În fiecare zi, ei trec prin mâinile lor zeci de mașini, descoperind probleme de motor, suspensie, direcție sau pneuri, care nu pot fi ascunse în timpul inspecției.

Fiecare fosa devine astfel un adevărat „potro de tortură” pentru vehicule, iar testele realizate acolo oferă o imagine clară asupra durabilității și construcției mașinii.

Dacia Duster trece testul fosei ITV

Recent, un tehnician ITV a testat în fosa sa unul dintre cele mai vândute SUV-uri de pe piață: Dacia Duster, în cea mai recentă generație, scrie publicația spaniolă El Debate.

Concluzia acestuia este una foarte clară: „Este un mașină simplă, dar bine construită”. Din perspectiva tehnicianului, simplitatea designului are avantaje majore: fiabilitate ridicată și durabilitate mecanică.

Fiecare detaliu al Duster-ului a fost gândit să reziste în timp, fără probleme majore care să afecteze funcționarea. Materialele folosite sunt de calitate, iar un detaliu remarcabil este cubrecarterul metalic, un element rar întâlnit la mașinile moderne, care protejează motorul de șocuri și uzură.

Motorul francez al SUV-ului este apreciat pentru fiabilitate, consum redus și funcționare lină, ceea ce consolidează reputația Duster-ului ca mașină accesibilă și de încredere.

SUV accesibil, cu motorizări variate și dotări moderne, susține expertul

Dacia Duster rămâne un succes comercial în categoria SUV-urilor, nu doar datorită fiabilității, ci și prețului competitiv, sub 19.000 de euro pentru versiunea de bază.

De asemenea, Duster oferă o gamă variată de motorizări, de la motoare pe benzină și diesel, la variante hibride, și chiar opțiuni cu tracțiune integrală și cutie automată.

Tehnicianul ITV subliniază că, din fosa de inspecție, se poate observa cât de bine este construit fiecare detaliu al SUV-ului.

El confirmă că Duster nu este doar un model accesibil, ci și o mașină solidă, pregătită pentru utilizare pe termen lung, indiferent de condițiile de drum. Simplificarea construcției, fără compromisuri la calitate, rămâne cheia succesului acestui model.

Așadar, se pare că Dacia Duster se dovedește a fi mai mult decât un SUV economic: este o mașină gândită să reziste în timp, apreciată de experți și de utilizatori deopotrivă. Fiabilitatea, costurile reduse de întreținere și dotările moderne îl transformă într-o alegere sigură pentru cei care caută un SUV practic, durabil și accesibil.

