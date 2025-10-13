Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest truc te-ar proteja împotriva furtului de identitate. Metode de siguranță recomandate de un expert în securitate

În era în care tot mai multe companii solicită scanări ale actelor de identitate, riscul ca aceste date să fie compromise crește vizibil. Un specialist citat de site-ul Niebezpiecznik atrage atenția că, deși anumite firme au dreptul legal de a cere astfel de copii, practicile de stocare și manipulare a datelor nu sunt întotdeauna la adăpost de atacuri cibernetice sau de angajați necinstiți. În acest context, o metodă simplă — adăugarea unui semn distinctiv pe copia actului — poate deveni o piesă utilă în apărarea împotriva furtului de identitate.

De ce o simplă scanare poate deveni un punct vulnerabil

Expertul de la Niebezpiecznik subliniază că datele preluate legitim pot ajunge pe mâini greșite, fie în urma unor breșe de securitate, fie prin scurgeri deliberate. În practică, consecințele pot fi serioase: cineva ar putea folosi informațiile din actul tău pentru a comite fraude, precum contractarea unui credit sau achiziții în rate în numele tău. Au existat deja astfel de situații semnalate în Polonia, iar principiul riscului rămâne valabil oriunde sunt colectate și păstrate copii ale documentelor.

Discuția a fost reaprinsă de un videoclip postat pe platforma X, care a stârnit numeroase reacții. Mesajul central al specialistului este că simpla conformare la o solicitare legală nu înseamnă automat că datele tale sunt în siguranță. Tocmai de aceea este necesar să tratăm cu prudență orice cerere de scanare a documentelor, să întrebăm de ce este nevoie de ea și cum va fi protejată.

Cum funcționează „punctele colorate” și la ce ajută

Soluția propusă este la îndemâna oricui: înainte de a trimite o copie sau o scanare, adaugi un semn distinctiv pe imagine. Poate fi un sistem simplu de puncte colorate în anumite colțuri ale documentului — diferit pentru fiecare companie sau instituție căreia îi trimiți fișierul. Ideea nu este să „criptezi” documentul, ci să marchezi discret proveniența lui.

Dacă ulterior copia este folosită într-o fraudă, compararea semnelor distinctive dintre versiunile păstrate de tine poate oferi o pistă concretă către sursa scurgerii. Nu este o garanție absolută, dar poate transforma o suspiciune într-un indiciu verificabil, util când vrei să ceri explicații sau să semnalezi cazul autorităților.

Reacțiile publicului: între apreciere și scepticism

Videoclipul a generat sute de comentarii și opinii împărțite. Unii au lăudat metoda drept „simplă, dar bună”, văzând în ea o cale rapidă de a descuraja reutilizarea neautorizată a documentelor. Alții au rămas rezervați, întrebând pe bună dreptate cum poți obține efectiv copia folosită într-o fraudă pentru a verifica marcajele — o problemă practică reală, în lipsa unei cooperări din partea părților implicate.

Totuși, mărturiile unor persoane care au suferit consecințe ale scurgerilor de date dau greutate ideii că măsurile mici pot face diferența. Chiar dacă nu blochează toate riscurile, semnele distinctive pot înclina balanța în favoarea ta când ai nevoie să identifici unde s-a produs vulnerabilitatea.

Sfaturi esențiale pentru protejarea datelor din actele de identitate

Înainte de orice, nu trimite scanări ale actelor dacă nu ești pe deplin lămurit cine le cere și în ce scop vor fi folosite. Pune întrebări explicite despre motiv, durată de stocare și măsurile de protecție.

Adaugă de fiecare dată semne distinctive pe documentele scanate, diferențiate pentru fiecare destinatar. Păstrează evidența cui și când ai trimis fișierul, astfel încât să poți reveni la „harta” marcajelor dacă apar probleme.

În al doilea rând, solicită companiilor proceduri stricte de securitate: acces limitat doar pentru personalul autorizat, audituri periodice și politici clare de retenție și ștergere a datelor. Chiar dacă nu controlezi tu infrastructura lor, poți cere explicații și poți alege să nu trimiți documentul dacă răspunsurile sunt vagi.

Ktoś wyłudził pożyczkę na Karolinę, ale dzięki temu trickowi ustaliła skąd wyciekł skan jej dowodu. Bądź jak Karolina. pic.twitter.com/ND62Czvs5f — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) October 8, 2025

Concluzie: o măsură simplă care sporește controlul

Metoda „punctelor colorate” nu este o soluție magică și nu elimină riscul de furt de identitate. Dar, conform specialistului citat de Niebezpiecznik, ea oferă un mod practic de a urmări traseul documentelor tale și de a identifica potențiale scurgeri. Într-o lume în care copiile actelor circulă ușor și pot fi replicate în câteva clicuri, un semn discret — plus o evidență riguroasă și întrebări insistente despre securitate — îți pot crește semnificativ șansele de a preveni sau de a depista rapid frauda.