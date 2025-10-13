Detaliul de pe copia de buletin care te protejează de furtul de identitate. Cum eviți fraudele și prinzi vinovatul, conform unui expert în securitate

Într-o lume în care tot mai multe tranzacții, contracte și înscrieri se fac online, copierea actelor de identitate a devenit o practică banală. Totuși, specialiștii în securitate avertizează că o simplă copie de buletin poate deveni arma perfectă pentru hoții de identitate. Chiar și atunci când trimiți documentul unei companii legitime, riscul de scurgere a datelor rămâne ridicat, iar efectele pot fi devastatoare – de la credite făcute pe numele tău până la fraude financiare greu de dovedit.

Un expert în securitate cibernetică de la platforma poloneză Niebezpiecznik a explicat recent că metoda cea mai sigură de protejare a propriei identități este una surprinzător de simplă: marcarea scanării cu un detaliu unic, precum un punct colorat plasat strategic. Această soluție nu doar că descurajează folosirea abuzivă a documentului, ci poate ajuta la identificarea sursei în cazul unei scurgeri de date.

De ce chiar și o copie legală poate deveni un risc major

Multe instituții – de la bănci și operatori de telefonie până la companii de asigurări – au dreptul legal să solicite o copie a actului de identitate. Problema apare însă în momentul în care aceste fișiere ajung stocate pe servere nesecurizate sau în mâinile unor angajați neglijenți ori rău intenționați.

„Datele pot fi scurse din interiorul firmelor, uneori de hackeri, alteori de persoane care lucrează acolo. În aceste condiții, oricine îți poate folosi identitatea pentru a deschide un cont, a cumpăra echipamente în rate sau chiar a lua un credit. Astfel de cazuri s-au înregistrat deja în Polonia și Germania”, a explicat specialistul Niebezpiecznik.

Într-un videoclip care a devenit viral pe platforma X (fostul Twitter), expertul a atras atenția asupra faptului că odată ce o copie a actului tău circulă digital, controlul asupra ei se pierde aproape complet. Iar în cazul unei fraude, este extrem de dificil să demonstrezi cine a folosit documentul și de unde a provenit.

Cum funcționează metoda „punctului colorat”

Trucul propus de expert constă în adăugarea unui mic punct colorat – sau a unui sistem propriu de semne discrete – pe fiecare copie a actului de identitate trimisă unei companii. Poți, de exemplu, să plasezi un punct albastru într-un colț diferit pentru fiecare firmă sau să adaugi o notă vizuală distinctivă, ușor de recunoscut ulterior.

Dacă, în viitor, aceeași scanare apare implicată într-o fraudă, compararea versiunilor te poate ajuta să identifici sursa scurgerii de informații. Astfel, metoda devine nu doar o barieră preventivă, ci și un instrument de investigație care poate oferi indicii despre cine a permis accesul neautorizat la datele tale.

Unii utilizatori care au comentat videoclipul s-au declarat impresionați de simplitatea soluției, în timp ce alții au pus sub semnul întrebării utilitatea ei practică. „Sunt victimă a unei scurgeri de date. Cineva a luat un telefon în rate folosind copia buletinului meu. Dacă știam de această metodă, poate aș fi evitat problema”, a scris un internaut.

Recomandările experților pentru protejarea datelor personale

Specialiștii în securitate atrag atenția că protejarea datelor nu înseamnă doar evitarea trimiterii de documente, ci și gestionarea atentă a fiecărei copii trimise. Printre sfaturile esențiale se numără:

nu trimite niciodată scanări ale actelor decât dacă ești absolut sigur cui și în ce scop le trimiți;

adaugă semne distinctive vizibile sau invizibile pe documentele trimise;

păstrează o evidență clară cu data și destinatarul fiecărei copii;

cere companiilor să confirme implementarea unor măsuri de securitate cibernetică.

Într-o eră digitală în care informațiile personale circulă rapid și pot fi copiate cu ușurință, fiecare detaliu de protecție contează. Iar un simplu punct colorat poate face diferența între o viață liniștită și luni întregi de luptă pentru a-ți recăpăta identitatea.