Cine este românul cu identitatea furată. Trăiește un adevărat calvar: călcat de mascați, oprit la vamă, tras pe dreapta și căutat de poliție

Un șofer român de TIR, care locuiește de opt ani în Germania, trăiește un adevărat coșmar, după ce hoții i-au furat identitatea. De ceva timp, tânărul de 36 de ani se confruntă cu această situație complicată. Până acum, a fost călcat de mascați, oprit la vamă, tras pe dreapta și căutat de poliție.

Povestea românului cu identitatea furată

Constantin Troncotă (36 ani) este din Timișoara, dar trăiește de opt ani în Germania, unde lucrează ca șofer de camion. Diaspora îl cunoaște pentru implicarea sa civică, însă, de ceva timp, are parte de un calvar: hoții i-au furat identitatea.

Fiind șofer de camion în Mannheim, Constantin Troncotă a sărit, în timpul pandemiei de coronavirus, în ajutorul românilor aflați cu TIR-urile pe șoselele Germaniei. Oprea prin parcări pentru a le împărți soluții dezinfectante și mănuși de unică folosință, plus alte produse de igienă (cumpărate pe banii lui), atunci când autoritățile naționale au închis spațiile pentru dușuri și spălarea hainelor.

Timișoreanul este activist civic, dar și vlogger, iar citatul său preferat este: „Oamenii trebuie să fie oameni!”. Din nefericire pentru el, numele său a devenit interesant pentru hoții de date personale.

Când a început calvarul

Constantin Troncotă s-a născut în județul Timiș, comuna Variaș, iar ultimii opt ani i-a petrecut în Germania, unde s-a stabilit pentru un trai mai bun. Dar mereu revine acasă, în România. Povestea lui șocantă a început în 2018, când, la un control al poliției austriece, a fost tras pe dreapta și anunțat că este aresta!

„Era vorba de o rețea de furturi de mașini, din care aș fi făcut și eu parte. Le-am spus polițiștilor că nu am nicio legătură cu asemenea fapte, că sunt o persoană corectă. Ei mi-au spus că știu și pentru ce sunt acuzat, că aș fi furat o mașină în valoare de 22.000 de euro. Le-am spus că este sigur o greșeală, pot să dovedesc cu acte că eu lucrez în Germania, am online banking-ul unde îmi intră salariul. M-au lăsat în pace, dar mi-au spus să iau legătura cu tribunalul unui oraș în care nu am fost niciodată. După două luni de zile, când eram în Germania, m-a contactat un domn de la Inspectoratul de Poliție Timiș, care mi-a spus că datele mele de identitate au fost furate, ei cunosc persoana care apare cu numele meu, și că este un client mai vechi al poliției. Dar că trebuie să vin în România să dau niște declarații”, a relatat Constantin Trancotă.

Trei ani a fost tras pe dreapta în vamă

În cele din urmă, șoferul român a venit în țară, unde IPJ Timiș l-a supus unui test cu detectorul de minciuni, măsurat, amprentat și fotografiat. Dar problemele lui nu s-au rezolvat, dimpotrivă. Timp de trei ani, de fiecare dată când trecea frontiera ungaro-română, era tras pe dreapta.

„Odată la două-trei luni sunt acasă. Închideam pur și simplu vama. Mulți au trecut pe lângă mine și uitau la mine ca la un infractor. Între 30 de minute și o oră și jumătate pierdeam timpul în vamă de fiecare dată. Pentru că în sistem eram urmărit internațional. Trebuia să dau explicații că este vorba niște date furate, că există un dosar internațional legat de cei care furau mașini”, a dezvăluit el.

Trancotă a mers inclusiv la procurorul german care se ocupă de dosarul în care figura și numele său. La scurt timp, a primit acasă o înștiințare cum că se cunoaște situația furtului de date. Următorul drum în România a fost liniștit și nici nu a mai fost oprit la vamă. Românul aflase că infractorul care i-a folosit numele este în spatele gratiilor.

Poliția germană era gata să-i pună cătușe

Când credea că a scăpat definitiv de probleme, la începutul lunii februarie, la ușa casei sale au apărut polițiștii germani: „Eram la volan, la 200 de kilometri distanță. Am plecat la 3 noaptea de acasă, iar la ora 6 dimineața mă sună o vecină de-a mea, care, ironia sorții, e polițistă. Are inclusiv cheia de la apartamentul meu, îmi cunoaște viața personală. Îmi spune că la ușă se află poliția, că trebuie să fiu arestat. Dacă eram acasă, mă luau cu cătușe. Îmi spune că sunt anchetat că am furat o barcă în valoare de 38.000 de euro. Am început să râd”.

Pe loc și-a dat seama că datele sale au fost furate (din nou!). Acest dosar era instrumentat de poliția orașului Augsburg: „Când am ajuns la poliție, ei aveau deja fotografie cu tipul pe care-l căutau. Avea toate datele mele, dar fotografia nu era a mea. Mi-au verificat telefonul, m-au întrebat unde am fost la o anumită dată, anul trecut. Le-am scos cronologia Google și am arătat cu minute unde eram, locația și cazarea. Dar era clar că nu sunt persoana căutată”.

Ce sfaturi a primit de la avocați

Potrivit acestuia, doi avocați i-au sugerat să își schimbe numele: „Probabil că este o rețea care se ocupă cu furturi de date și are baza mea de date. Îmi e teamă că mă trezesc cu un credit sau să fiu arestat te miri unde. Mi-au spus că nu pot să fac nimic. Varianta cea mai simplă este să îmi schimb numele, ceea ce eu nu doresc. Este numele meu! Mi s-a spus că altă soluție nu este”.