Datele aparent banale pot fi exploatate de hackeri: Avertismentul DNSC pentru români

Detalii considerate minore, precum numele complet sau adresa de e-mail, pot deveni arme în mâinile infractorilor cibernetici, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra riscurilor pe care le presupune expunerea unor date personale aparent neimportante în mediul online.

Specialiștii instituției subliniază că infractorii cibernetici pot folosi aceste informații pentru a construi profile detaliate, cu scopul de a comite fraude sau furturi de identitate.

Cum pot fi folosite datele simple pentru fraude

Multe persoane consideră că detalii precum numele complet, data nașterii sau adresa de e-mail nu prezintă un pericol real atunci când ajung în spațiul public.

Totuși, hackerii reușesc să le coreleze cu alte informații disponibile online, obținând acces la conturi personale, servicii financiare sau chiar la date confidențiale.

DNSC arată că aceste informații aparent banale sunt deseori primele piese ale unui „puzzle” folosit pentru atacuri de tip phishing, escrocherii online sau acces neautorizat la sisteme digitale. De exemplu, simpla cunoaștere a adresei de e-mail poate fi folosită pentru a trimite mesaje false menite să obțină parole sau date bancare.

Recomandările specialiștilor DNSC pentru protejarea datelor

Pentru a limita expunerea, experții DNSC recomandă ca utilizatorii să fie prudenți atunci când postează informații personale pe rețelele sociale sau alte platforme online.

Mai mult, este indicată verificarea setărilor de confidențialitate și utilizarea unor parole complexe, diferite pentru fiecare cont.

Un alt aspect esențial este atenția sporită la mesajele nesolicitate, chiar și atunci când par a fi trimise din surse de încredere.

DNSC reamintește că instituțiile bancare sau autoritățile publice nu solicită niciodată transmiterea de date sensibile prin e-mail sau SMS.

Totodată, utilizatorii sunt încurajați să activeze autentificarea în doi pași, acolo unde aceasta este disponibilă. Această metodă adaugă un strat suplimentar de securitate și îngreunează accesul neautorizat, chiar și în situația în care o parolă a fost compromisă.

Un pericol tot mai prezent în era digitală

Avertismentul DNSC vine într-un context în care numărul incidentelor de securitate cibernetică este în continuă creștere, atât în România, cât și la nivel global.

Furtul de identitate a devenit una dintre cele mai frecvente forme de criminalitate online, iar costurile suportate de victime pot fi semnificative, de la pierderi financiare la probleme juridice.

Specialiștii subliniază că vigilența și educația digitală sunt esențiale pentru prevenirea unor astfel de situații. Chiar dacă o informație pare lipsită de importanță, combinată cu alte date poate deschide calea către atacuri complexe.